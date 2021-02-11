Саундтрек к наскальной живописи: кубок древних людей оказался горном

Первобытные люди испытывали потребность в музыке и могли использовать в качестве горна огромные раковины. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Science Advances. Ученые детально изучили раковину моллюска из Музея естественной истории Тулузы, которая была найдена в пещере Марсула во Франции в 1931 году, где когда-то жили первобытные люди. Там же представлена наскальная живопись, сделанная около 17 тыс. лет назад. Считается, что примерно в то же время раковина была превращена в горн.

Ученые воссоздали первоначальный облик пещеры при помощи 3D-моделирования.

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Как заявила соавтор работы Кэрол Фриц из Французского национального центра научных исследований (CNRS), раковина из пещеры Марсула может являться древнейшим духовым музыкальным инструментом такого рода, когда-либо найденным археологами и антропологами. При этом точный возраст самой раковины установить не удалось.

«Антропологи и эксперты в этномузыке утверждают, что нет общества без песни, а вернее — нет ритуала или празднования без звукового сопровождения. Производство звуков в социальном контексте очень древнее. Обитатели пещеры Марсула превратили морскую раковину в духовой инструмент. Это крайне редкий, если не единственный подобный пример для периода палеолита и первая найденная раковина, которую использовали таким образом», — сообщается в исследовании.

Не исключается, что еще раньше доисторические люди могли делать флейты из кости. Это предположение ученых пока вызывает споры в научном сообществе. К примеру, разночтения возникли по поводу одной из таких находок. Одни считают следы на ней свидетельством перфорации неандертальцев, другие — результатом укусов гиены.

Ранее было известно, что первобытные люди делали из морских раковин различные украшения.

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В ходе своего исследования ученые использовали горн из раковины по назначению впервые за тысячелетия. Для этого они пригласили музыковеда Жана-Мишеля Курта. Он высказал предположение, что первобытные люди отрезали кончик раковины, чтобы вставить мундштук. Если дунуть в горн без этого, можно порезать губы.

«Было невероятно слышать звуки из доисторических времен. Это нереальное чувство — такое случается только раз в жизни. Мы как будто слышим «саундтрек» к картинам, нарисованным на стенах», — приводит слова Фриц Inverse.

По мнению ученых, рог с его уникальным звучанием и устойчивой реверберацией проливает свет на неизвестную прежде музыкальную составляющую в обществах верхнего палеолита.

Пещера Марсула была открыта в предгорьях Пиренеев в 1897 году и изучается до сих пор. Помимо наскальной живописи (доисторические художники изобразили зубров, диких лошадей, северного оленя и других животных), она содержит несколько археологических уровней. Самый древний из них заполнялся 18261-18011 лет назад. Найденную у входа в пещеру раковину изначально квалифицировали как «исключительное открытие», однако забыли на более чем 80 лет. Обнаружившие раковину ученые описали предмет как «не имеющий следов вмешательства человека». Они полагали, что раковину использовали как сосуд для питья, и даже дали ему название — «кубок». Как показало новое исследование, их умозаключение было ошибочным.

Раковина принадлежала моллюску, обитавшему в Северо-Восточной Атлантике и Северном море. Он и сегодня водится поблизости от Ирландии и у северного побережья Франции, реже — в Бискайском заливе. Моллюск живет на каменном дне на глубине до 80 м. Его размер достигает 31 см в длину и 18 см в ширину, толщина раковины в некоторых местах— 0,8 см.

Археологи установили связь между жителями пещеры Марсула и побережья Атлантики. В частности, об этом свидетельствует фрагмент наконечника копья, сделанный из кости кита, и другие артефакты.

Также сообщалось, что стеклянные бусины, найденные у заполярного горного хребта Брукс-Рейндж на Аляске, могут быть старейшими предметами, привезенными в Северную Америку из Европы через Евразию и Берингов пролив. Американские археологи пришли к выводу, что они были доставлены из Венеции за несколько десятилетий до плавания Христофора Колумба. Ученые не сомневаются, что это первый случай задокументированного обнаружения предметов европейского происхождения, доставленных в Северную Америку таким маршрутом.