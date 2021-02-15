«Сталин настаивал на вторжении»: как устанавливали советскую власть в Грузии

Почему Ленин долго не решался брать Тифлис

Из трех закавказских республик Грузия дольше всех сохраняла независимость после ее обретения в 1918 году. Начавшееся международное признание страны, а также отвлеченность Красной армии на боевые действия с Польшей и Русской армией генерала Петра Врангеля откладывали советизацию Грузии по сценарию Азербайджана. Относительное затишье и помощь Антанты позволили грузинам создать сильную по региональным меркам армию под командованием бывших царских офицеров. Войска Грузинской демократической республики принимали участие в войне с Арменией 5-31 декабря 1918 года и затем в стычках с белыми.

В период до 1921 года Грузия успела наладить довольно широкие связи с внешним миром. Здесь была слабой промышленность, но очень заметной роль мелкого производства и мелких торговцев, сильное влияние имела интеллигенция. Понимая необходимость выработки особой тактики в отношении Грузии, ряд большевистских лидеров, начиная с Владимира Ленина, не исключал достижения приемлемого компромисса с меньшевистским правительством Ноя Жордании.

Установление советской власти посредством военной интервенции не значилось в списке главных задач внешнеполитического курса РКП(б), как в случае с Азербайджаном и Арменией.

В то же время считалось, что географическое положение Грузии, богатства ее недр, важнейшие стратегические и экономические пути были важны для укрепления позиций Советской России на Кавказе. Наиболее ярыми сторонниками советизации Грузии в большевистском руководстве были Иосиф Сталин, Григорий Орджоникидзе и Сергей Киров. Они неоднократно убеждали Ленина в необходимости вторжения. Однако глава Совнаркома и председатель Реввоенсовета Лев Троцкий категорически запрещали любую инициативу в данном направлении, опасаясь пагубных последствий. Орджоникидзе и Киров продолжали давить на Москву, пугая правительство в своих донесениях: Грузия превратилась в базу контрреволюции Закавказья и оказывает помощь врагам РСФСР. В такт лидерам кавказских большевиков высказывался командующий 11-й советской армией Анатолий Геккер.

Ситуация все более накалялась. Например, печатавшаяся во Владивостоке «Русская мысль на Дальнем Востоке» в номере от 29 декабря 1920 года писала: «Советское правительство предъявило Грузии новый ультиматум, обвиняя ее в укрывательстве контрреволюционных элементов и в пособничестве им по работе на Северном Кавказе, где до сего времени не прекращаются восстания. Грузия на ультиматум ответила новыми арестами большевиков, находившихся на грузинской территории».

И действительно, на осложнение обстановки грузины отреагировали арестом таких видных деятелей партии большевиков, как Коста Чхенкели, Сергей Кавтарадзе, Вано Стуруа и др.

В начале января 1921-го газеты со ссылкой на телеграмму из Лондона передавали новую тревожную информацию: «Несколько дивизий Красной армии и отряд тяжелой артиллерии собраны в Баку с целью советизировать Грузию. Скопление красных войск обозначает собой намерение Советов стереть республику Грузии с лица земли. В Тифлисе ходят слухи, что союзники, считая положение весьма серьезным, намереваются послать войска в Грузию для облегчения ухода оттуда иностранных миссий».

Вопрос о начале военной интервенции дважды выносился на Пленум ЦК РКП(б). И если 12 января установление советской власти в Грузии посредством наступления РККА вновь было сочтено преждевременным, то 26 января 1921-го высший партийный орган фактически дал добро на проведение операции. Проект постановления Пленума по актуальной проблеме надиктовал Ленин.

«Меньшевистская Грузия не могла держаться. Это для всех было одинаково ясно, — вспоминал по прошествии лет Троцкий. – Однако о моменте и методах советизации единогласия не было. Я стоял за подготовительный период работы внутри Грузии, чтобы развить восстание и прийти к нему на помощь. Я считал, что после мира с Польшей и разгрома Врангеля непосредственной опасности со стороны Грузии нет и развязку можно отложить. Орджоникидзе при поддержке Сталина настаивал на немедленном вторжении Красной армии в Грузию, где восстание будто бы назрело. Ленин склонялся на сторону двух грузинских членов ЦК. Вопрос в Политбюро был решен 14 февраля 1921 года, когда я находился на Урале. Военная интервенция прошла вполне успешно и не вызвала международных осложнений, если не считать неистовой кампании буржуазной печати и Второго Интернационала».

Провозглашение Грузинской советской республики

11 февраля 1921 года в армянских и русских населенных пунктах Борчалинского уезда бывшей Тифлисской губернии началось восстание, организованное Кавбюро ЦК РКП(б). Оно быстро перекинулось на всю зону Лори, объявленную нейтральной после армяно-грузинской войны, и послужило поводом для вступления на территорию Грузии частей РККА. 12 февраля из района Сочи, а также из Армении и Азербайджана выдвинулись части РККА.

Уже 14 февраля Владимир Ленин направил телеграмму Реввоенсовету 9-й советской армии. В ней, в частности, говорилось о вводе войск для активной поддержки повстанцев и занятия Тифлиса «при соблюдении международных норм и при условии, что все члены РВС 9-й армии после серьезного рассмотрения всех данных ручаются за успех».

16 февраля 1921 года советская 11-я армия перешла грузинскую границу с юга для поддержки местных повстанцев.

Ей оказали сопротивление добровольческие отряды кахетинцев. В тот же день в Шулавери был создан Революционный комитет Грузии во главе с Филиппом Махарадзе. Ленин выделил для него специальный вагон и при личной встрече в Кремле уточнил маршрут следования по карте. На занятых РККА территориях Ревком провозгласил советскую социалистическую республику. Ее охват расширялся с каждым днем.

Далее большевики продвинулись на север к Тифлису. 18 февраля Ревком обратился к грузинам с воззванием о взятии власти на местах и образовании местных ревкомов. Восстание развивалось успешно, но сопротивление, пусть и довольно слабое, не прекращалось. 19 и 20 февраля у села Табахмела на подходах к Тифлису части 11-й армии столкнулись с ожесточенным сопротивлением юнкеров Тифлисского военного училища. Красные предпочли обойти населенный пункт и продолжить наступление.

Как оконфузился Сталин

25 февраля 1921 года в оставленный ради спасения грузинской армии Тифлис вступили части РККА. Организованное сопротивление вооруженных сил Грузинской демократической республики прекратилось. Советская власть была провозглашена уже по всей Грузии. Остатки меньшевистских войск эвакуировались морем или укрылись в труднодоступных районах.

По словам Троцкого, способ советизации Грузии имел огромное значение в последующие годы. В тех районах, где население прониклось идеями большевизма еще до переворота, люди восприняли дальнейшие трудности и бедствия, как связанные с их собственным делом. Там же, где советскую власть устанавливала Красная армия, народ воспринял лишения начала 1920-х как результат деятельности режима, навязанного извне против воли грузин.

Уже 25 февраля возникли многие учреждения новой власти. Так, грузинскую ЧК возглавил друг детства Сталина, его однокурсник по семинарии Георгий Елисабедашвили. Согласно Рою Медведеву, с самим Сталиным, одним из главных сторонников советизации республики, в те дни случился большой конфуз.

«Вскоре после того как Красная армия вступила в Грузию и власть меньшевиков в этой республике была свергнута, Сталин приехал в Тифлис, — писал историк в своей книге «К суду истории. О Сталине и сталинизме». — При его участии было сформировано большевистское руководство Грузии и всего Закавказья. Однако попытки Сталина выступить перед рабочими кончились плачевно, его освистали на митинге грузинских железнодорожников. Он так и не смог произнести речь и ушел с митинга под охраной русских чекистов. Вместо него выступил видный меньшевик Исидор Рамишвили, которого рабочие подняли на руках. Эта неудача усилила неприязнь Сталина к Грузии, где он впоследствии почти никогда не бывал».

Большевики дали возможность правительству меньшевиков и ряду крупных банкиров и фабрикантов Грузии эмигрировать на британских военных судах.

4 марта советская власть была установлена в Абхазии, 5 марта – в Южной Осетии. 16 марта 1921 между РСФСР и Турцией был заключен в Москве договор, по которому Турция отказывалась от Батуми и северной части Аджарии. К концу марта вся территория Грузии была очищена от войск меньшевистского правительства.

Драка Орджоникидзе и восстание меньшевиков

Национально-государственное строительство в регионе пошло по пути создания Закавказской Федерации (ЗСФСР) с попранием интересов населения отдельных республик и национальных территорий. По договору 1922 года Грузия, Армения и Азербайджан передавали свои права ЗСФСР и ее исполнительному органу Союзному Совету в области внешней политики, военных дел, финансов, транспорта, связи. В остальном республиканские исполнительные органы сохраняли самостоятельность. Так вырабатывалась модель объединения, которой вскоре предстояло пройти испытание на прочность в связи с решением вопроса об отношениях Закавказской Федерации и РСФСР.

В октябре 1922 года партийные руководители Грузии заявили о своей отставке в знак протеста против вхождения в новое союзное государство как часть ЗСФСР, а не самостоятельно. Первый секретарь Закавказского краевого комитета партии Орджоникидзе разозлился на грузинских лидеров настолько, что пригрозил им большими неприятностями, обозвал шовинистической гнилью и заметил, что ему вообще надоело «нянчиться со стариками с седой бородой».

Когда в ответ один из участников конфликта Акакий Кобахидзе обозвал Орджоникидзе сталинским ишаком, тот ударил его в лицо кулаком.

Направленная для расследования инцидента комиссия во главе с Феликсом Дзержинским оправдала действия первого секретаря Заккрайкома и осудила грузинский ЦК. Не сочувствуя целям грузин, Ленин использовал этот конфликт для атаки на Сталина. 30 декабря 1922 года, в день объединения РСФСР, Украины, Белоруссии и ЗСФСР в СССР, уже тяжело больной Ленин продиктовал письмо с обвинениями Сталина, Дзержинского и Орджоникидзе в великорусском шовинизме. Новый Союз строился по модели, выработанной в Закавказье.

В августе 1924 года меньшевики и другие антибольшевистские силы Грузии подняли восстание против советской власти. После подавления выступления с помощью Красной армии в республике развернулись массовые репрессии, в которых пострадали тысячи человек.