Смесь британского с калифорнийским: в США нашли гибридный штамм коронавируса

Два штамма коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, объединили свои геномы и сформировали сильно мутировавшую гибридную версию вируса, пишет научный портал New Scientist.

«Рекомбинация» была обнаружена в образце вируса в Калифорнии, что стало предупреждением к тому, что мир должен быть готов вступить в новую фазу пандемии, отмечает издание.

Гибридный вирус является результатом рекомбинации высокотрансмиссивного варианта B.1.1.7, обнаруженного в Великобритании, и варианта B.1.429, который возник в Калифорнии и который мог быть причиной недавнего скачка заболеваемости в Лос-Анджелесе, поскольку он несет мутацию, делающую его устойчивым к некоторым антителам.

Рекомбинант был обнаружен научным сотрудником Бетти Корбер в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико, которая сказала на встрече, организованной Нью-Йоркской академией наук, что видела «довольно четкие» доказательства соединения штаммов в своей базе данных вирусных геномов на территории США.

«Это может позволить соединить более заразный штамм вируса с более устойчивым», — добавила она.

По словам Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона, рекомбинация может иметь большое эволюционное значение. Многие считают, что именно так в принципе возник SARS-CoV-2.

Объединение может привести к появлению новых, более опасных вариантов коронавируса, хотя пока не ясно, какую опасность может представлять этот прецедент.

Недавнее появление нескольких штаммов коронавируса могло заложить основу для данной рекомбинации, и люди теперь могут быть инфицированы сразу двумя разными вариантами SARS-CoV-2.

«До сих пор нет доказательств широко распространенной гибридизации SARS-CoV-2, но все коронавирусы рекомбинируют, поэтому вопрос состоит в том, «когда», а не «если», — пояснил Сергей Понд из Университета Темпл в Пенсильвании.

Люси ван Дорп из Университетского колледжа Лондона указала, что она еще не слышала о рекомбинанте, но «не будет слишком удивлена, если случаи заболевания новым штаммом начнут циркулировать» вскоре на территории Британии.

Эмилия Скирмунт, вирусолог-эволюционист из Оксфордского университета, уточнил, что с гибридами коронавируса нового типа «все обстоит немного сложнее, чем с гриппом».

«Это может изменить целые части белков вируса и сделать вакцины неэффективными. Мы должны следить за этим, но коронавирусы не меняются так же активно, как грипп», — приводит слова специалиста Daily Mail.

Доктор Джулиан Танг, профессор в Университете Лестера, подтвердил, что «нередко» два варианта вируса заражают одного и того же человека.

«Вполне возможно, что ребенок, посещающий начальную школу, заразится одним вариантом COVID, а старший брат или сестра при посещении средней школы заразились другим вариантом коронавируса нового типа. И оба ребенка могут принести свои вирусы домой, заразить друг друга и своих родителей обоими вариантами», — пояснил ученый.

В Ноттингемском университете в свою очередь отметили, что, когда на какой-то территории циркулирует преобладающий штамм, такой, например, как «версия Кента» в большинстве регионов Великобритании — люди, скорее всего, будут инфицироваться только им.

Штамм B.1.1.7, впервые обнаруженный в Великобритании, имеет 23 мутации по сравнению с первым вирусом SARS-CoV2, выявленным в китайском городе Ухань в январе 2020 года. «Британский» штамм распространяется быстрее, чем более старые варианты.

При этом, большинство РНК-вирусов, таких как ВИЧ, имеют высокую скорость мутаций, но у коронавирусов есть простой механизм «корректуры» для отсеивания мутаций, поэтому скорость изменений у коронавирусов ниже. Это означает, что они меняются медленнее и более подвержены контролю.