Безопасен, но бесполезен: опровергнут эффект витамина D при COVID-19

Витамин D бесполезен при COVID-19, выяснили бразильские врачи из Университета Сан-Паулу. Исследование было опубликовано в журнале Journal of American Medical Association

Дефицит витамина D в организме — известный фактор риска развития COVID-19, поэтому многие ученые рассматривали витамин D в качестве средства, способного облегчить симптомы болезни. Однако большинство исследований были довольно низкого качества, проводились на небольшом количестве пациентов и могли не иметь контрольной группы.

Участниками нового исследования стали 240 пациентов в возрасте около 56 лет, которые из-за тяжести симптомов COVID-19 оказались в больнице, но им не требовалась искусственная вентиляция легких. Половина пациентов в начале лечения однократно получила высокую дозу витамина D (200 тыс. МЕ), половина — плацебо.

Витамин D не оказал значительного влияния на течение болезни. Смертность в первой группе составила 7,6%, во второй — 5,1%. В отделение интенсивной терапии попали 16% пациентов из первой группы и 21,2% из второй. В первой группе ИВЛ в итоге понадобилась 7,6% пациентов, во второй — 14,4%. Потребность в ИВЛ у пациентов первой группы сохранялась в среднем в течение 15 дней, у пациентов второй — 12,8.

В целом, расхождения между результатами обеих групп оказались статистически незначимыми, заключают исследователи.

Впрочем, выраженного вреда витамин D тоже не нанес — единственным побочным эффектом оказалась рвота, появившаяся у одного из пациентов.

«Полученные данные не подтверждают использование высокой дозы витамина D3 для лечения COVID-19 умеренной и тяжелой степени», — пишут авторы.

Хотя эта работа стала пока самым масштабным исследованием эффектов витамина D при COVID-19, в ней все равно было недостаточно пациентов, чтобы получить достаточно достоверные результаты, признаются исследователи. Кроме того, у большинства больных был нормальный уровень витамина D в организме — выраженный дефицит наблюдался лишь у четверти.

Кроме того, исследование было сосредоточено на пациентах в состоянии средней и высокой тяжести. Не исключено, что витамин D способен принести пользу при менее выраженных симптомах — исследования других средств показали зависимость эффекта от тяжести заболевания.

«Учитывая отсутствие высокоэффективной терапии против COVID-19, за исключением, возможно, кортикостероидов, важно быть открытыми к появляющимся результатам исследований витамина D, несмотря на меньшие размеры выборок и серьезные ограничения некоторых работ», — считают исследователи.

Это исследование также опровергло результаты недавней противоречивой работы, опубликованной испанскими врачами в журнале Lancet и впоследствии отозванной. Авторы утверждали, что с помощью кальцифедиола, метаболита витамина D, им удалось снизить смертность пациентов на 60%. Однако у ученых, ознакомившихся со статьей возникло много вопросов к методологии — так, авторы писали о своем исследовании как о наблюдательном и рандомизированном одновременно, но эти подходы противоречат друг другу. При рандомизированных исследованиях пациентов случайным образом делят на несколько групп, при наблюдательных же не вмешиваются в лечение и лишь фиксируют возможные результаты. Первый подход намного эффективнее, результаты второго следует интерпретировать с большой осторожностью. Также не было известно об изначальном уровне витамина D у части пациентов и ряде других показателей, которые могли бы повлиять на результат. Кроме того, исследование не рецензировалось и представляло лишь предварительные результаты.

В итоге редакторы журнала решили убрать материал с сайта, пояснив, что у них имеются вопросы к дизайну исследования. Они намерены выяснить, какие еще нарушения допустили авторы.

В целом, изучить отдельное, независимое влияние витамина D на состояние пациентов сложно. Так, например, у человека, который регулярно делает физкультуру на улице, уровень витамина D, скорее всего, будет в пределах нормы. Однако защищать от COVID-19 будет, по всей видимости, не столько витамин D, сколько в целом хорошее состояние здоровья.

Если витамин D и приносит какую-то пользу при COVID-19, скорее всего, эффект достаточно скромен. Однако пренебрегать им в любом случае не следует — нехватка витамина D не только повышает риск заразиться, но и влияет на многие процессы в организме.