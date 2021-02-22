«Остались на этаже навечно»: 30 лет страшному пожару в гостинице «Ленинград»

В субботу, 23 февраля 1991 года, на Дворцовой площади в Ленинграде проходил митинг сторонников сохранения СССР. В какой-то момент журналист Александр Невзоров сообщил собравшимся о пожаре в гостинице «Ленинград». Позднее появился список жертв. В огне погибли восемь сотрудников пожарной охраны, милиционер, шесть постояльцев и швейцар. Это было уже второе бедствие в Ленинграде с начала года: 10-11 января произошло серьезное наводнение.

Гостиницу «Ленинград» ввели в строй в 1970 году к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. Она имела по 82 номера на каждом этаже. Общая вместимость гостиницы составляла 1306 человек. Впервые в СССР здесь действовала западная система завтраков — «шведский стол» и «континентальный завтрак». За первое десятилетие эксплуатации «Ленинград» посетили более 1 млн иностранцев. В 1986 году в ее помещениях прошел матч на первенство мира по шахматам между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым.

Около 8 часов утра 23 февраля 1991-го по отблескам пламени в одном из окон гостиницы пожар заметил с Выборгской набережной водитель такси. Он тут же сообщил об этом дежурившему в вестибюле «Ленинграда» милиционеру, который передал информацию швейцару и по телефону вызвал пожарных. В тот день в гостинице, помимо прочих лиц, находились туристы и журналисты из Швеции, редактор журнала «Огонек» Марк Григорьев, французская актриса Марина Влади, советский актер Андрей Соколов и другие участники съемочной группы, задействованные в работе над художественным фильмом.

Как показало позже расследование, пожар возник в номере 773 на седьмом этаже «Ленинграда» — у окна, где стоял телевизор.

Там проживали сотрудники съемочной группы Шведского телевидения Ленарт Хольсен и Гунила Мирен, снимавшие в Ленинграде свой документальный фильм. По их словам, около 7:30 они покинули номер и ушли к своим коллегам на восьмой этаж для подготовки к работе. В 7:45 Хольсен вернулся в номер за реквизитом и никаких признаков возгорания не заметил. Считается, что вскоре после его повторного ухода произошло воспламенение в корпусе черно-белого телевизора «Рекорд В-312».

Как вспоминал впоследствии Владлен Шулимов, в то время — командир отделения 1-й пожарной части, утром 23 февраля его команда собиралась сдавать дежурство и торопилась домой отмечать праздник.

«Около восьми часов раздался сигнал тревоги — пожар в гостинице «Ленинград». К гостинице мы подъехали одновременно с 11-й пожарной частью. Из окна седьмого этажа шел черный дым, многие окна были открыты, люди в них просили о помощи. Видно было, что там страшная паника. Мы быстро собрали все снаряжение и побежали внутрь. В холле стояли открытые лифты, народ толпами спускался по единственной лестнице. Поняв, что из-за встречного потока людей нам будет не пройти, мы решили на лифтах подняться до шестого этажа, то есть ниже горящего, кратчайшим путем подать рукава, и уже по лестнице один марш пройти со стволом на горящий этаж. Но лифт почему-то вывез нас на седьмой этаж. Когда двери открылись, там был сплошной черный дым», — рассказывал он.

С Невы дул сильный ветер, не дававший пламени утихнуть. Огонь захватил лестничные пролеты и добрался до шахт лифтов. Почти весь седьмой этаж оказался отрезан от выходов. Постояльцы пытались спускаться из окон по самодельным лестницам из простыней и полотенец. Несколько человек упали и разбились насмерть. Прибывшие пожарные выносили людей на руках.

Высокая температура и сильное задымление препятствовали работе спасателей.

Усилившееся горение внутренней синтетической отделки помещений создало непреодолимую огненную преграду. Несколько пожарных успели выйти из лифтов, но были блокированы в служебных помещениях за лифтами и выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

Как уточнял начальник караула 7-й пожарной части Александр Мироненков, в какой-то момент для пожарных остро встал вопрос самоспасения. Сам он упал с седьмого этажа и очнулся на бетонной крыше рядом с товарищем, который был уже мертв. У Мироненкова было обожжено 40% тела, сломаны позвоночник и две вертлужные впадины. Пожарный перенес несколько пересадок кожи и все-таки выжил.

А вот что рассказывал работавший на седьмом этаже начальник 1-й пожарной части Валерий Янкович: «Войдя на горящий этаж, первым я увидел своего однокашника Вадима Самойлова, начальника караула 11 пожарной части. Это были останки… Он лежал на спине, радиостанция на груди, по ней его и опознали. Рядом с ним лежали еще два бойца. Это был удар… Из очага, с горящего этажа, с обожженными легкими вышел Михаил Стельмах. Он умер в больнице. Остальные все остались на этаже навечно…».

К полудню пожар все же удалось локализовать. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Некоторое время «Ленинград» не принимал постояльцев. И только через четыре месяца пожарная охрана Ленинграда разрешила временную эксплуатацию пострадавшей гостиницы.

«В тот вечер я так устал на съемочной площадке, что отключился сразу, — делился впечатлениями актер Соколов. — Проснулся оттого, что ко мне в номер буквально ворвалась испуганная женщина, что-то крича на английском языке. Спросонья я решил, что она зовет на помощь, и побежал за ней. В себя пришел только на улице. Самое удивительное, что накануне я забыл закрыть на ключ дверь своего номера! Это меня и спасло: я был последним, кто самостоятельно покинул верхние этажи. Потом огонь и дым заполнил лестничные пролеты, и всех жильцов снимали из окон с помощью пожарных лестниц. Помню, я очень переживал за Марину Влади. Я знал, что она осталась там, наверху. Думал: это же какая нелепость — приехать в Россию на съемки и погибнуть в гостинице. Слава богу, пожарным удалось спасти знаменитую француженку, а вот все ее вещи, документы и гонорар сгорели».

Проживавшая в номере 759 Влади открыла окно и вылезла наружу, повиснув на руках. Актрису успели снять пожарные.

Покушение на вдову Владимира Высоцкого называлось конспирологами одной из возможных причин пожара. В поджоге также подозревали западные спецслужбы, врагов Михаила Горбачева и воротил гостиничного бизнеса, якобы стремившихся переделить сферы влияния. Выдвигались и другие предположения. Судачили, что целью пожара в «Ленинграде» являлся срыв митинга на Дворцовой площади. Наиболее популярна конспирологическая версия поджога с целью сокрытия убийства журналиста Григорьева, который приехал в город для расследования фактов коррупции в Ленгорисполкоме и погиб на седьмом этаже. При осмотре тела было отмечено странное повреждение головы. Годы спустя в убийстве Григорьева и поджоге гостиницы «Ленинград» сознался организатор ОПГ Айрат Гимранов. Реального подтверждения, впрочем, его «признание» не нашло.