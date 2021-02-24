«У России обратный тренд»: сколько статей вышло о коронавирусе

Более 87 тыс. научных статей, посвященных коронавирусам, появилось с начала пандемии COVID-19 по октябрь 2020 года, подсчитала международная группа исследователей под руководством Университета штата Огайо. Даже учитывая важность пандемии, это колоссальное число, считают авторы работы. Исследование было опубликовано в журнале Scientometrics.

«Это поразительное количество публикаций — возможно, беспрецедентное в истории науки, — говорит соавтор исследования Кэролайн Вагнер. — Научное сообщество почти во всем мире обратило внимание на вопросы, связанные с коронавирусами».

Ученые провели поиск статей, связанных с коронавирусом, в нескольких базах данных научных работ, и обнаружили, что за период с января по середину апреля 2020 года по этому вопросу было опубликовано 4875 статей. К середине июля их число выросло до 44 тыс., а к началу октября перевалило за 87 тыс.

Вагнер сравнивает эти изменения со всплеском интереса к наночастицам, произошедшим в 1990-х годах. Понадобилось около 20 лет, чтобы количество научных статей на эту тему выросло с 4000 до 90 тыс.

«Со статьями про коронавирусы это произошло примерно за пять месяцев», — говорит она.

Более ранние наблюдения показали, что наибольший вклад в исследование коронавирусов в начале пандемии внесли Китай и США. Согласно новым данным, роль Китая уменьшилась, когда количество заражений в стране пошло на спад. Если с 1 января по 8 апреля китайские ученые приложили руку к 47% публикаций, посвященных коронавирусам, то с 13 июля по 5 октября этот показатель упал до 16%.

Похожая ситуация наблюдалась и в других странах, когда число заражений начинало снижаться.

«Это немного удивило нас», — отмечает Вагнер.

Возможно, дело в том, что финансирование подобных исследований сократилось, как только угроза миновала, предполагают авторы работы.

«В начале пандемии правительства выделили много средств на финансирование исследований, связанных с COVID-19, — говорит Вагнер. — Видимо, когда уменьшилась угроза, упало и финансирование».

В Китае работа также замедлилась, потому что правительство потребовало согласовывать все статьи, касающиеся COVID-19, с чиновниками. Политических лидеров беспокоило положение Китая как источника вируса.

Ученые из США принимали участие в 23% всех мировых исследований коронавирусов в начале пандемии и в примерно 33% в период с июля по октябрь 2020 года.

В Индии, Бразилии, Франции, Испании, Польше и Бельгии в более поздние периоды пандемии число публикаций тоже выросло.

«Интересно, что в России наблюдается обратная тенденция, — отмечают исследователи. — Несмотря на то, что здесь зарегистрировано большое количество случаев COVID-19, доля российских публикаций о коронавирусах оказалась ниже, чем до пандемии».

Доля российских работ о коронавирусах до пандемии составляла 1%, после — 0,5%.

Доля научных публикаций страны или региона. Данные собраны за четыре временных отрезка: период до пандемии (1 января 2018 г. — 31 декабря 2019 г.), период I (1 января — 8 апреля 2020 г.), период II (9 апреля — 12 июля 2020 г.) и период III (13 июля — 5 октября 2020 г.)

В России доля посвященных коронавирусам работ оказалась самой низкой среди рассмотренных стран — даже Польша и Бельгия внесли больший вклад. В первый период российские ученые опубликовали всего девять статей, во второй и третий — 103 и 161, всего 273 статьи — в два раза меньше, чем в Польше. Китай и США опубликовали 9223 и 17 129 статей соответственно.

Одной из преград, из-за которой российским ученым не удалось провести большое количество исследований, может быть нехватка ресурсов, считает доктор биологических наук Светлана Боринская.

«Я могу точно назвать одну из причин, — говорит она. — Мне в конце лета нужны были пробирки для лаборатории. Я не смогла их купить, потому что все фирмы говорили — распроданы под коронавирусные исследования. Я думаю, не только я не могла их купить. Ели мы возьмем крупные страны за рубежом — США, Францию, — исследователь сообщает, что ему нужно, и через три дня у него это на столе. А мы сообщаем, что нам нужно, месяц идут торги, потом поставку ждать неизвестно сколько, и потом еще при пересечении границ станет дороже, потому что надо налоги уплатить — как будто мы эти пробирки на рынке продаем, а не делаем с ними что-то полезное для государства.

Крайне неповоротливая система поставок, ученые заявляли об этом не раз на самых высоких уровнях, но с этим ничего не произошло. Система закупок для научных исследований очень сложная». %

Также дело может быть в недостаточном финансировании и распределении денег.

«Да, были выделены средства на эти исследования, но, опять же, эта система не особо поворотливая. Поэтому с какой скоростью эти средства были доведены до исследователей — большой вопрос», — считает Боринская.

«Я знаю, что на западе было довольно много программ, направленных специально на изучение коронавируса, — добавляет кандидат биологических наук Александр Панчин. — Специально выделяли деньги на научные исследования именно по этой тематике. В России я о таких программах, если честно, не слышал. Были гранты РФФИ, который финансирует фундаментальные науки, люди эти гранты должны получать, но я не видел специальных новых грантов на изучение коронавируса. То есть, люди, которые раньше изучали вирусы, наверное продолжили свои исследования, может быть, появился уклон в тему коронавирусов, но, в целом, люди чем занимались, тем и продолжили заниматься. Хотя мы с коллегами опубликовали статью об эволюции и мутациях коронавируса, отойдя от основной тематики своих исследований».

Численность исследовательских групп, участвовавших в проектах по изучению коронавирусов, постепенно снижалась. Это удивило авторов работы — они предполагали, что размер групп, наоборот, будет расти по мере того как пандемия будет продолжаться, и у ученых появится больше времени на планирование исследований и работу с данными.

«Мы объясняем это уменьшение численности необходимостью быстро получать результаты, — говорит Вагнер. — Маленькие команды работают быстрее».

Международное сотрудничество тоже шло на спад. Отчасти это, по-видимому, было связано с ограничениями поездок и полетов. Для совместной работы ученым часто приходится встречаться лично, и в условиях пандемии сотрудничать стало сложнее.

Но могла быть и политическая составляющая, считает Вагнер, особенно в случае сотрудничества США и Китая. Согласование китайских работ с чиновниками, повышенное внимание американского правительства к китайским ученым — все это могло заставить некоторых ученых отказаться от сотрудничества.

Чаще всех с другими странами сотрудничали Великобритания, Бельгия и Россия.

Авторы работы подчеркивают, что важно найти способ возобновить совместную работу после окончания пандемии. По словам Вагнер, международное сотрудничество имеет решающее значение для науки.