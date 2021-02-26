Лаосское чудо: разгадана тайна Долины каменных кувшинов

Долина кувшинов — одна из двух главных древностей и туристических достопримечательностей Лаоса наряду с храмовыми руинами Вата Пу. До сих пор оставалось неизвестным, откуда появились загадочные каменные кувшины в провинции Сиангкхуанг в центральной части страны. По легенде, сосуды когда-то были чашами великанов, населявших местность в глубокой древности. Другое предание рассказывает о короле Кхунг Чынге, который победил врагов и распорядился, чтобы его подданные занялись изготовлением сосудов для рисового вина лао лао.

Кувшины разбросаны по 60 площадкам. Большинство из них цилиндрической формы, но встречаются также овальные и прямоугольные кувшины. Каждый из них имеет высоту от 0,5 м до 3 м и обладает весом около 6 т. Также встречаются диски: предполагается, что это крышки от горшков. При изготовлении этих изделий использовались скальные породы, гранит и песчаник.

Первые археологические исследования были проведены французами в 1930-е годы.

До последнего времени странные кувшины массой до шести тонн оставляли множество вопросов без ответов — не известны ни возраст глыб, ни их предназначение, ни место их производства. Международной группе ученых наконец удалось разгадать одну из тайн Долины кувшинов — время появления этих загадочных мегалитов, вырезанных из камня.

В течение многих десятилетий ученые предполагали, что кувшины были частью древних погребальных обрядов.

Из-за опасности проведения раскопок на этой территории археологам долгое время не удавалось вплотную заняться изучением мегалитов. Причина — в миллионах неразорвавшихся американских снарядов и авиабомб, оставшихся на этой территории после гражданской войны в Лаосе, которая шла полвека назад. В наши дни жертвами этих бомб в Лаосе ежегодно становятся сотни человек в год.

По этой причине территория Долины кувшинов обследована учеными менее чем на 10 процентов. В последние годы, однако, специалистам удалось выделить несколько безопасных участков и провести несколько экспедиций для изучения кувшинов, некоторые из которых стоят особняком, некоторые — сгруппированы в крупные кластеры.

«До недавнего времени было невозможно оценить, когда кувшины впервые появились в этом месте и откуда они взялись», — пишут ученые в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

В ходе исследования им удалось дать ответ на один из главных вопросов — когда были сделаны кувшины. Оценить возраст ученые смогли, применив распространенный сегодня в геологии и археологии так называемый метод оптически стимулированной люминесценции (ОСЛ). Он основан на оценке времени последнего облучения образца природным излучением, иначе говоря, с помощью физических методов есть возможность понять, когда тот или иной минерал последний раз видел солнечный свет. Типичный диапазон определяемых возрастов — от нескольких сотен до 100 000 лет.

Все минералы содержат следовые концентрации радиоактивных элементов — урана, тория, калия. По прошествии долгого времени они распадаются, и испускаемое ими ионизирующее излучение поглощается другими минералами, в частности, кварцем и полевым шпатом, в кристаллических решетках которых возникают повреждения, электронные ловушки.

Если облучить образец определенным светом, кристалл будет люминесцировать тем сильнее, чем больше в ловушках скопилось энергии, пока образец находился в темноте.

Этот новаторский способ помог установить, что кувшины были установлены на своих местах в конце второго тысячелетия до нашей эры. Датировка помогла ответить и на еще один вопрос — связаны ли как-то кувшины с обнаруженными ранее поблизости человеческими захоронениями — целыми скелетами и отдельными грудами костей.

Радиоуглеродное датирование отнесло эти захоронения к 9-13 векам нашей эры. Это означает, что кувшины появились за несколько тысяч лет до захоронений, однако для чего они служили — по-прежнему неизвестно.

«Представленные данные твердо указывают на установку мегалитов, которая предшествовала погребальной активности вокруг кувшинов, и повторное использование этих мест, имевших долгое ритуальное значение», — считают авторы.

Еще одной неразгаданной тайной пока остается происхождение кувшинов. Изучение некоторых мегалитов указало, что кувшины могли быть вытесаны из месторождения камня в восьми километрах от долины. Однако то, как их создатели перемещали кувшины массой в несколько тонн, тоже пока остается загадкой.