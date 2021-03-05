«Атомные шпионы» СССР: за что в США казнили Розенбергов

После Второй мировой войны спецслужбы США занялись выявлением советских «атомных шпионов», похищавших и передававших в Москву секреты американских ядерщиков. 4 февраля 1950-го британская МИ5 арестовала немецкого ученого-физика Клауса Фукса, который, работая на американцев, добровольно согласился сотрудничать с СССР и добывал ценную информацию. Через Фукса ФБР удалось выйти на Гарри Голда – курьера, которого в США тогда демонизировали, считая супершпионом и чуть ли не главным врагом государства. 22 мая 1950-го его арестовали, предъявив обвинение в военном шпионаже.

Голду грозила смертная казнь, поэтому он начал давать подробные показания.

Агент рассказал, что занимался шпионажем с 1934 года и помогал Фуксу передавать сведения о «Манхэттенском проекте» в СССР. Голд также указал на других лиц, похищавших ядерные секреты США, — на механика из атомной лаборатории в Лос-Аламосе Дэвида Грингласса и супругов Юлиуса и Этель Розенбергов. Причем двух последних он никогда не видел лично.

Согласно известному деятелю спецслужб сталинского периода Павлу Судоплатову, супруги Розенберги были привлечены к сотрудничеству с советской разведкой в 1938 году. Ведя свою тайную деятельность, инженер-физик Юлиус Розенберг (позывной «Либерал») служил гражданским инспектором в войсках связи США и посещал заводы Восточного побережья, которые занимались производством военной техники. Помимо того он выполнял поручения в контролируемой коммунистами Федерации архитекторов, инженеров, химиков и техников (ФАИХТ).

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Летом 1945 года зять Розенберга старший сержант американской армии Грингласс («Калибр») накануне первого испытания атомной бомбы подготовил для СССР сообщение о режиме функционирования контрольно-пропускных пунктов. Если верить Судоплатову, «информация Грингласса по атомной проблеме была незначительной и минимальной».

Еще до конца войны Розенберга уволили из войск связи как явного коммуниста.

Попытками восстановиться на прежнем месте он привлек к себе внимание и способствовал собственному разоблачению. Когда ФБР арестовало связника, через которого Грингласс передавал ворованные секреты, Розенберг призвал своего родственника срочно покинуть США, боясь его ареста и раскрытия своей роли в шпионской деятельности. Он советовал Гринглассу пробраться через неохраняемую южную границу в Мексику и обратиться там в советское посольство. Однако жена военного Рут якобы наотрез отказалась уезжать в СССР. Вскоре Грингласса допросили агенты ФБР, и он сразу же стал давать признательные показания.

На допросах Грингласс назвал имя Розенберга. Следователей заинтересовало обоснование увольнения Юлиуса с правительственной службы в 1945 году – за членство в Компартии США. 18 июня 1950 года Розенберга арестовали. А 12 августа сотрудники ФБР взяли под арест и его жену Этель: это случилось прямо в зале суда, когда она отказалась давать свидетельские показания, апеллируя к пятой поправке к Конституции США.

«Быстрый арест Розенбергов сразу же после признаний Грингласса, по моему мнению, указывает на то, что ФБР действовало так же, как и НКВД, следуя политическим установкам и указаниям вместо того, чтобы подойти к делу профессионально», — отмечал Судоплатов.

Этель и Юлиуса Розенбергов допрашивали целыми днями, но, тем не менее, никаких доказательств против них не было. Официальную версию следствия приводил американский журналист Дон Уайтхед: «Дэвид работал над атомной бомбой, самым смертоносным оружием, которое когда-либо изобрел человеческий мозг. Юлиус же и Этель хотели получить от него сведения о его открытиях, чтобы ими смогли воспользоваться русские».

В камеру к Розенбергу внедрили «подсадную утку» и получили от подозреваемого немного ценной информации.

После проверки его знакомых часть из них арестовали и судили за шпионаж. Расследование показало, что Розенберг и несколько его товарищей одновременно вышли из Компартии. В ФБР объяснили данный факт желанием «атомных шпионов» не скомпрометировать ее в случае провала.

6 марта 1951 года в Нью-Йорке открылся судебный процесс над Розенбергами. Их обвинили в «заранее спланированном с сообщниками заговоре» с целью выдачи СССР оружия и секретной информации. Розенберги отрицали свою вину и заявляли, что их арест — это антикоммунистическая и антисемитская провокация. Свидетельствовали против пары Гринглассы и Голд.

Положение супругов усугубляла сложная международная обстановка: шла война в Корее. По словам Судоплатова, Розенберги героически вели себя в ходе следствия и на судебном процессе. В отличие от других, они никого не сдали. На взгляд историка, дело Розенбергов с самого начала приобрело ярко выраженную политическую окраску, которая затмила незначительность предоставленной ими научно-технической информации в области атомного оружия. Гораздо более важным для американских властей и для советского руководства оказались их коммунистическое мировоззрение и идеалы, необходимые СССР в период обострения «холодной войны» и антикоммунистической кампании.

«По иронии судьбы Розенберги представлены в прессе американцами и нами как ключевые фигуры в атомном шпионаже в пользу СССР. В действительности же их роль была не столь значительна. Они действовали абсолютно вне связи с главными источниками информации по атомной бомбе, которые координировались специальным разведывательным аппаратом», — отмечал Судоплатов в своих мемуарах.

5 апреля 1951 года Этель и Юлиусу Розенбергам зачитали смертный приговор.

Среди прочего, судья произнес: «Ваше преступление — деяние намного худшее, чем убийство. Вы передали СССР атомную бомбу, и уже одно это предопределило агрессию коммунистов в Корее». Президент Гарри Трумэн по каким-то причинам не спешил утверждать вердикт. Более двух лет супруги провели в камерах смертников в тюрьме Синг-Синг. За это время им обещали отменить приговор, если они признаются в «выдаче секрета атомной бомбы». Розенберги предложение отклонили и 19 июня 1953 года – при президенте Дуайте Эйзенхауэре — были казнены на электрическом стуле.

В свою очередь, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев продемонстрировал неосведомленность в данном вопросе: «Я не могу точно объяснить, какую именно помощь они нам оказали, но я слышал и от Сталина, и от Молотова, что Розенберги оказали нам очень важную помощь в ускорении создания нашей атомной бомбы».

По прошествии времени появились новые доказательства шпионской деятельности Юлиуса Розенберга в пользу СССР. Однако до сих пор остается неясным, виновен ли он именно в тех преступлениях, за которые был казнен.

Так, два ведущих сотрудника американской комиссии по атомной энергии признали, что в научном плане невозможно выдать какие-либо атомные секреты, поскольку «атомные и водородные бомбы не могут быть украдены и переправлены в форме информации». Набросок схемы изготовления атомной бомбы, который Грингласс передал Розенбергу, эксперты охарактеризовали как «детские, не представляющие никакой ценности каракули».

6 февраля 1963 года Вашингтонский апелляционный суд объявил, что Розенберги имели право потребовать пересмотра дела, если бы остались живы.

В 1974 году занимавшиеся делом американские юристы пришли к выводу, что обвинение против Розенбергов было сфабриковано. Сообщалось о наличии «неопровержимых доказательств их невиновности».