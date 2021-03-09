«Не было ничего похожего»: в Сахаре нашли кусок протопланеты

Метеорит, упавший в пустыне Сахара, оказался старше самой Земли — к такому выводу пришли французские ученые, исследовавшие состав необычного камня. Как показало исследование, он образовался в недрах древней протопланеты, на которой происходили вулканические процессы.

Несколько кусков метеорита общей массой 32 килограмма были обнаружены в мае 2020 года в районе Эрг-Шеш — песчаной пустыне на западе Сахары, в юго-западной части Алжира. Обломки сразу привлекли к себе внимание, так как специалистам было ясно, что образцы не относятся к хондритам — наиболее распространенным из метеоритов, которые находят на Земле. Хондриты содержат хондры, сферические образования менее миллиметра в диаметре, преимущественно силикатного состава.

В отличие от них, в составе метеорита Erg Chech 002 были найдены вкрапления кристаллов пироксена, на основании чего метеорит был отнесен к классу ахондритов. Ахондриты не содержат хондр и представляют собой магматические (изверженные) породы либо брекчии, обломочные породы, возникшие в ходе ударных процессов. Считается, что такие метеориты образовались в составе крупных тел, которые когда-то претерпели внутреннее разделение на ядро и кору.

По статистике, из нескольких десятков тысяч зарегистрированных метеоритов лишь около 3 тыс. относятся к ахондритам.

Большая часть таких метеоритов имеет лунное или марсианское происхождение и базальт в своем составе. В составе Erg Chech 002, напротив, базальта нет, а есть магматическая вулканическая горная порода андезит.

Это обстоятельство делает Erg Chech 002 чрезвычайно редким, особенно учитывая его возраст. Исследовав радиоактивные изотопы алюминия и магния, ученые установили, что эти элементы кристаллизовались 4,565 млрд лет назад в составе родительского тела, которое само образовалось 4,566 млрд лет назад (согласно современным представлениям, возраст Земли составляет 4,54 млрд лет).

«Этот метеорит — древнейшая из изученных магматических пород, которая проливает свет на образование первичной коры, что покрывала древнейшие протопланеты», — пишут ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

В отличие от базальта, который образуется при быстром охлаждении лавы, богатой магнием и железом, андезит создается, в основном, из богатых натрием силикатов. На Земле он формируется в так называемых зонах субдукции на границе литосферных плит, вдоль которых происходит погружение одних блоков земной коры под другие.

Чтобы найти схожие по составу с EC 002 астероиды, ученые сравнили спектры всех известных их групп со спектром этого метеорита. «EC 002 явно отличается от всех групп астероидов, и до сей поры не было найдено ни одного объекта с похожими спектральными характеристиками», — отмечают специалисты.

Несмотря на то что содержащий андезит метеорит Erg Chech 002 действительно уникален, подобный для него состав был распространен для протопланет ранней Солнечной системы, считают исследователи.

Куда же делись протопланеты, андезит из состава которых нашли в метеорите? Авторы работы предполагают, что в бурный период ранней Солнечной системы протопланеты или разбивались друг о друга, или поглощались более крупными планетами, такими как Земля, Венера, Марс и Меркурий.

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Тем временем британские ученые сообщили об обнаружении чрезвычайно редкого метеорита, обломки которого были найдены после наблюдения в районе шоссе в графстве Глостершир яркого болида в феврале этого года. По словам специалистов, это первый за последние три десятилетия метеорит, подобранный в Великобритании, его обломки перевезены для изучения в Музей естествознания в Лондоне.

Метеорит отнесли к классу углистых хондритов, в состав его могут входит аминокислоты, необходимые для жизни ингредиенты. По слов ученых, всего в мире аналогичных метеоритов найдено порядка 50 штук.