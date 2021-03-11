Крепость рукопожатия: назван новый фактор склонности к суициду

Сила хвата связана со склонностью к суициду, выяснили южнокорейские ученые из Гачонского университета. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Journal of Affective Disorders.

Ежегодно около 800 тыс. людей кончают жизнь самоубийством — это около 1,5% смертей от общего числа. 80% случаев суицида происходит в странах с низким и средним доходом. В США число самоубийств с 2000 по 2016 год выросло с 10,1 до 13,7 случаев на 100 тыс. населения.

Склонность к самоубийству повышают многие факторы, от психических заболеваний и употребления наркотиков до жизненных неурядиц вроде развода или потери работы. Ученые нашли новый фактор, который потенциально можно использовать для выявления людей, страдающих от суицидальных мыслей.

Исследователи изучили данные более 14 тыс. жителей Южной Кореи в возрасте около 50 лет, собранные в ходе общенационального исследования, которое включало в том числе вопросы о склонности к суициду. Испытуемые должны были сообщить, задумывались ли они о самоубийстве в последние 12 месяцев и чувствовали ли в течение последнего года грусть и отчаяние непрерывно на протяжении более чем двух недель.

В целом, депрессия и суицидальные мысли были более распространены среди женщин, пожилых участников, лиц с коморбидными заболеваниями и нездоровым образом жизни, а также тех, кто имел более низкий социально-экономический статус.

Одним из параметров, изученных в ходе исследования, была сила хвата, измеренная с помощью цифрового динамометра. Ученые подсчитали, что пониженная сила хвата коррелировала с ростом вероятности возникновения суицидальных мыслей.

«На каждые 1 кг прироста силы хвата рук вероятность возникновения суицидальных мыслей уменьшалась на 4% у мужчин и на 3% у женщин, — пишут авторы работы. — Эта связь сохранились и после поправки на депрессивные состояния».

Связь между силой хвата и суицидальными мыслями наблюдалась и ранее, отмечают ученые. Однако теперь удалось установить, что эта связь не зависит от наличия депрессии. Возможно, склонность к самоубийству связана в данном случае не с депрессией, а отсутствием цели в жизни или безысходностью, предполагают исследователи.

Также не исключено, что слабая хватка связана с уменьшением силы мышц в целом из-за воспалительных процессов. Усиление воспалений наблюдается у людей с депрессией, особенно у тех, кого мучают суицидальные мысли.

Кроме того, на силу хвата может влиять самооценка.

Большая мышечная масса, и, соответственно, большая физическая сила связаны с более высокой самооценкой — по крайней мере, у мужчин. Соответственно, неразвитые и слабые мышцы коррелируют с низкой самооценкой и суицидальными мыслями.

Со временем люди с более низкой мышечной массой могут столкнуться с упадком сил и даже инвалидностью. Им понадобится помощь при уходе за собой, при повседневной деятельности, что может отрицательно сказаться на самооценке и психическом состоянии в целом. Анализ подгрупп показал, что у пожилых мужчин действительно наблюдается такая связь.

Чтобы точно выявить механизмы, объясняющие связь между силой хвата и склонностью к суициду, необходимы дальнейшие исследования, отмечают авторы работы. В них стоит учесть, насколько слабая хватка связана с попытками самоубийства, в том числе успешными. Если силу хвата окажется возможно использовать в качестве диагностического критерия, это значительно упростит расчет рисков, позволит вовремя выявлять склонных к самоубийству людей и помогать им.

Также предстоит выяснить, могут ли силовые тренировки, увеличив силу хвата, улучшить состояние человека и избавить его от суицидальных мыслей.

Ранее международная группа ученых установила, что на риск самоубийства больше всего влияют психические и неврологические расстройства, пристрастие к алкоголю и наркотикам, а также наличие родственников-самоубийц. Риск суицида выше у неквалифицированных рабочих и у людей, профессия которых дает доступ к смертельным веществам и оружию — врачей, ветеринаров, медсестер, фармацевтов, полиции. Также суицид могут спровоцировать стрессовые события и глобальные бедствия, но не все — при терактах число самоубийств, наоборот, снижается.