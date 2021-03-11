Доисторическая бойня: ученые раскрыли массовое убийство на Балканах

Международная группа ученых представила результаты исследования братской могилы на территории села Поточани в Хорватии, в которой около 6200 лет назад был захоронен 41 человек. Согласно выводам, насилие было присуще человеческому обществу еще в доисторический период. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Массовое захоронение эпохи неолита было случайно обнаружено в 2007 году жителем хорватского села Поточани во время подготовки котлована под фундамент для гаража.

Сопровождавшие раскопки ливни обнажили десятки скелетов.

Находкой заинтересовались археологи из Загребского университета, работавшие поблизости. Позднее к ним подключились специалисты из других вузов. По словам ведущего автора исследования Марио Новака, изначально считалось, что останки принадлежат погибшим во Второй мировой войне либо в период гражданской войны в Югославии. Однако ученые не обнаружили в яме ни современных предметов, ни зубных пломб при осмотре ротовых полостей. Было проведено исследование костей, почвы и фрагментов керамики.

Выяснилось, что среди погибших — 21 мужчина и 20 женщин. 21-й жертве было от 2 до 17 лет, остальным 20-ти — от 18 до примерно 50. Радиоуглеродное датирование показало, что все они были убиты и похоронены около 4200 года до нашей эры. На 13 черепах исследователи обнаружили следы травм, полученных, вероятно, после ударов тупым предметом. Ученые предполагают, что в момент убийства обреченные стояли на коленях или лежали, а удары наносились сзади. Анализ костей показал, что люди не пытались (или не имели возможности) защититься от ударов. Не обнаружено и признаков заживления ран: это может говорить о том, что смерть была мгновенной.

Причины кончины остальных остались невыясненными, но ученые почти не сомневаются, что и их смерть была насильственной.

«Единственным вероятным сценарием произошедшего была резня, — подчеркнул Новак. — Но в данном случае это было просто случайное убийство, без учета пола и возраста».

При этом неясно, что вызвало массовую резню. Исследователи подозревают, что убийство могло быть спровоцировано внезапным демографическим ростом или изменением климатических условий, что истощило необходимые для жизни ресурсы.

«Анализ ДНК в сочетании с археологическими и прочими доказательствами — особенно теми, которые свидетельствуют о систематическом насилии, возможно, даже в виде казни — показывает неизбирательную резню и бессистемное захоронение 41 человека из ранней скотоводческой общины на востоке современной Хорватии», — отметил профессор кафедры антропологии Университета штата Вашингтон Джеймс Ахерн.

По его словам, это «старейший из известных случаев неизбирательного массового убийства». Он также заметил, что результаты исследования в определенной степени противоречат общепринятому представлению о ранних земледельцах.

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Как показал генетический анализ, у 30 погибших не было близких родственников среди других людей, захороненных в яме.

Это доказывает, что насилие было неизбирательным: убийцы не ставили цель уничтожить конкретную семейную группу.

«Данные подтверждают, что организованное насилие в этот период могло быть массовым, а массовые убийства были важной составляющей жизни в доисторические времена, — констатируют авторы исследования. — Насилие в массовом масштабе присутствует в человеческих обществах по меньшей мере в течение последних 13 000 лет».