Рижский мир: как Польша получила западные земли Украины и Белоруссии

В августе 1920 года Красная армия провела одну из своих знаменитых операций периода Гражданской войны — поход в Польшу. 2 июля командующий Западным фронтом Михаил Тухачевский отдал легендарный приказ: «На наших штыках мы принесем трудящемуся человечеству счастье и мир. На Запад!». И красноармейцы с боевым кличем «Даешь Варшаву!» ринулись вперед, внося решительный перелом в ход советско-польской войны. За короткий срок РККА продвинулась на 600 км в западном направлении, взяв Бобруйск, Минск, Вильно, Гродно, Белосток, Брест и другие населенные пункты. Положение польской армии становилось отчаянным.

Советское правительство уже активно обсуждало сценарии советизации Польши.

1-я Конная армия под командованием Семена Буденного шла на Львов, Тухачевский угрожал Варшаве. Деморализованные польские части в панике разбегались, бросая оружие. 14 августа 1920-го бои шли уже в предместьях польской столицы. Однако в критический для себя момент поляки сумели нанести результативный удар по растянутому фронту красных в стык советских армий. По версии польских исследователей, польским шифровальщикам удалось расстроить радиосвязь между командованием фронта и штабами советских армий: на нужной частоте вместо приказов началась трансляция отрывков из Библии.

А уже 16 августа польский главком Юзеф Пилсудский отдал приказ о начале контрнаступления. Польский удар был нанесен в «мягкое подбрюшье» Западного фронта красных против Мозырской группы: поляки знали о ее слабости благодаря радиоразведке.

Итак, РККА остановилась в 15 км от моста через Вислу. Воспользовавшись ошибками советского командования, поляки отстояли независимость своей страны. В неудаче польской кампании сыграла свою роль оторванность основных сил Западного фронта от тыла. Кроме того, в решающий момент войскам не хватило подкреплений. Ответственным за сокрушительное поражение, — а под Варшавой погибли до 25 тыс. красноармейцев, десятки тысяч были взяты в плен — ряд историков считает самого влиятельного члена Реввоенсовета Юго-Западного фронта Иосифа Сталина. Объятый желанием непременно взять Львов, он всячески задерживал выполнение приказа главнокомандующего всеми вооруженными силами РСФСР Сергея Каменева о срочной отправке 12-й армии и 1-й Конной армии в расположение Западного фронта.

Помощи Тухачевский так и не дождался. Устранить фактический саботаж решения главного командования удалось лишь посредством срочного отзыва Сталина в Москву.

Но время было уже упущено: так и не взяв Львов, конница Буденного выдвинулась к Варшаве 21 августа, прибыв туда лишь 30-го — после разгрома основных сил Тухачевского.

Пока кампания складывалась успешно для РККА, Совнарком РСФСР рассчитывал после овладения Варшавой предложить полякам мирный договор на своих условиях. В конечном успехе были уверены все, начиная с Владимира Ленина. С его одобрения для будущей советской Польши даже успели подготовить правительство во главе с Юлианом Мархлевским и Феликсом Дзержинским. Реагируя на кардинальное изменение обстановки, впрочем, Совнаркому пришлось просить о перемирии ради спасения своих деморализованных войск.

19 августа поляки вновь вступили в Брест, а 23-го — в Белосток. Советская сторона спешно инициировала мирные переговоры, однако теперь уже неприятель не был заинтересован в прекращении войны и всячески тормозил процесс. И все же 12 октября представители Польши с одной стороны, а также РСФСР и Украинской ССР с другой подписали договор о перемирии.

По условиям соглашения поляки обязывались вернуть красным взятый в тот день Минск. Кроме того, Польша признавала независимость советских Украины и Белоруссии. Через неделю военные действия были прекращены. Подписанты обязывались не вмешиваться во внутренние дела друг друга, не создавать и не поддерживать организаций, «ставящих своей целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной».

Замирение с Польшей позволило Советской России направить дополнительные военные контингенты к Перекопу и через месяц взять белый Крым, заставив Русскую армию генерала Петра Врангеля эвакуироваться в Константинополь.

Переговоры об условиях полноценного мирного договора между Москвой и Варшавой продолжались в течение пяти месяцев.

Наконец, 18 марта 1921 года такой документ, официально объявивший о прекращении войны, был подписан в Риге Польшей с одной стороны и РСФСР и УССР с другой. Советско-польская граница устанавливалась по рекам Збруч и Западная Двина — значительно восточнее «линии Керзона», которая в декабре 1919 года была рекомендована Антантой в качестве восточной границы Польши.

От имени РСФСР и УССР договор подписали Адольф Иоффе, Яков Ганецкий, Эммануил Квиринг, Юрий Коцюбинский и Леонид Оболенский.

По мирному договору к Польше отходили Западная Украина и Западная Белоруссия. При этом Польша также обязывалась предоставить русским, украинцам и белорусам в Польше все права, обеспечивающие свободное развитие культуры, языка и исполнение религиозных обрядов. Аналогичные права предоставлялись полякам на территории РСФСР и Украины. Обе стороны взаимно отказывались от требования возмещения расходов и убытков, связанных с ведением войны. Каждая из сторон предоставляла гражданам другой стороны полную амнистию за политические преступления.

РСФСР и УССР согласились вернуть Польше различные военные трофеи и все научные и культурные ценности, вывезенные с территории Польши, начиная с 1772 года, когда состоялся первый раздел Речи Посполитой между Пруссией, Австрией и Россией.

Польша освобождалась от ответственности за долги и иные обязательства бывшей Российской империи.

Напротив, Советская Россия и Украины должны были выплатить ей 30 млн рублей в золотых монетах или слитках в качестве компенсации за ее «активное участие в хозяйственной жизни бывшей Российской империи».

Повторялось достигнутое еще при заключении перемирия обязательство уважать государственный суверенитет друг друга и обоюдный отказ от вмешательства во внутренние дела соседней страны, от ведения враждебной пропаганды и иных недружественных действий.

Впоследствии стороны затягивали выполнение ряда условий договора или нарушали их, что приводило к обострению советско-польских отношений.

«В целом польские власти не смогли найти пути для примирения провозглашенных ими принципов национального государства и политических требований украинского населения, зачастую прибегая к репрессивным мерам, — отмечается в работе Германа Бемма «Отношения СССР и Польши в контексте европейской безопасности (1933–1939 гг.)». — Украинцы и белорусы периодически поднимали восстания против польского владычества. Так, в начале 1930-х прошли забастовки на промышленных предприятиях Белостока, Вильно, Бреста, Гродно. С лета 1930 года участились нападения украинцев на дома польских помещиков и осадников. Попытки польских властей ассимилировать украинский народ стали одной из причин формирования украинского национализма».

В планах некоторых представителей воссозданного польского государства было строительство державы «от моря до моря», которая заняла бы территории других стран. В наиболее смелой версии проект под названием «Междуморье» включал бы, помимо упомянутых территорий, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию и Чехословакию, простираясь от Балтики до Черного моря. Идея конфедеративного государства основывалась на замыслах возрождения Речи Посполитой. Однако за рубежом перспектива значительного роста территории Польши за счет других стран одобрения не нашла.