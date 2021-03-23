«Захватывающая новость»: найден древнейший форт колонистов в Мэриленде

Местоположение форта Сент-Мэри, построенного в 1634 году первой волной европейских поселенцев, основавших колонию Мэриленд, обнаружено группой археологов во главе с Трэвисом Парно. Об этом сообщает сайт исторического комплекса Сент-Мэри-Сити. Отмечается, что территория фортификационного сооружения была примерно равна футбольному полю.

«Обнаружение местоположения первоначального поселения Мэриленда является по-настоящему захватывающей новостью для нашего штата. Это дает нам возможность восстановить связь с доколониальным и раннеколониальным периодами», — заявил губернатор Ларри Хоган.

При этом находка была сделана еще в конце 2019 года. Объявить о ней планировали в 2020-м, однако из-за пандемии церемонию перенесли.

Летом прошлого года Парно сделал новые открытия в этом районе.

Уточняется, что первым на следы Сент-Мэри натолкнулся археолог-геофизик Тим Хорсли, исследовавший местность в нескольких сотнях метров от реки Сент-Мэри с помощью георадара. Сканирование показало отпечаток гарнизонных ям, которые образовывали большой прямоугольник с полукруглым бастионом в одном углу. Кроме того, были найдены доказательства существования жилищ внутри форта. Некоторые из них, по мнению Хорсли, могли принадлежать индейцам. Затем в ходе раскопок под руководством Парно были обнаружены следы кирпичного подвала, служившего гауптвахтой или складом, а также спускового крючка мушкета и наконечника стрелы из кварцита возрастом около 4500 лет. Эти находки подтвердили информацию о местоположении форта.

Полевые работы начались еще в 1971 году, но долгое время не приносили желаемых результатов. Раскопки в указанном районе продолжатся. Исследователи надеются, что находка расскажет не только о первых колонистах Мэриленда, но и о коренных жителях. Известно, что до европейцев на территории Сент-Мэри проживало племя Яокомако.

«Это наш момент. Это самый ранний колониальный археологический памятник в Мэриленде», — заявил археолог Парно.

По его словам, археология показала, что люди жили на этой территории на протяжении как минимум 10 тыс. лет.

Первая группа переселенцев – около 200 человек – отправилась из Англии в Новый Свет на двух кораблях «Арк» и «Дав» в ноябре 1633 года. Больше половины из них составляли католики. В марте 1634-го при впадении реки Потомак в Чесапикский залив было основано первое поселение Сент-Мэри, которое стало столицей новой колонии Мэриленд. Оно возникло на месте индейского поселка Поэкомэко.

Чтобы избежать проблем с местным населением, колонисты купили себе обширный участок земли, заплатив топорами, мотыгами и тканью. Как подчеркнул Парно, стены форта, скорее всего, были построены вокруг уже существовавших индейских жилищ. При этом пока остается невыясненным, жили ли колонисты и индейцы в форте вместе. Впрочем, возможность их мирного сосуществования не исключается.

Впоследствии Сент-Мэри пережил экономический бум из-за высоких показателей местных плантаторов в выращивании табака, который стал ходовым товаром. Это привело к развитию рабовладельчества в регионе. Рост населения стимулировал развитие города и инфраструктуры. Бурные темпы приостановила религиозная напряженность, когда между католиками и протестантами произошли массовые столкновения. Указом английского короля в колонии была отменена установленная законом религиозная терпимость, в результате чего католики Мэриленда потеряли право голоса.

В конце XVII века столицу колонии перенесли из Сент-Мэри в Аннаполис.

После этого город постепенно начал приходить в упадок. Население сосредоточилось на фермерском хозяйстве, а центр бывшей столицы был преобразован в сельскохозяйственные плантации. За последние 30 лет на территории Сент-Мэри было проведено более 200 археологических раскопок. Местность славится хорошим состоянием находок, которые несколько столетий пролежали нетронутыми в земле. В настоящее время исторический город Сент-Мэри является туристической достопримечательностью.

Первым поселением английских колонистов в Северной Америке был городок Джеймстаун, основанный в 1607 году на берегу реки Джеймс. В 1620-м приплывшие на корабле «Мэйфлауэр» пилигримы основали поселение Плимут у мыса Код на берегу Массачусетского залива.

За первые 75 лет освоения Северной Америки появилось 13 колоний.

Переселенцы занимали незаселенные территории или выменивали землю за бесценок у индейцев. Помимо англичан закрепиться здесь пытались голландцы, испанцы и французы. Нередко между ними происходили кровопролитные стычки. Но быстрое освоение северо-восточных земель и тем более продвижение вглубь континента, за Аппалачские горы, затруднялось отсутствием дорог, непроходимыми лесами и горами, а также опасным соседством с враждебно относившимися к пришельцам индейскими племенами.