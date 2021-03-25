«Уничтожить любыми средствами»: как взорвали статуи Будды в Афганистане

Первые описания статуй Будды

Через Афганистан с древних времен проходили важнейшие торговые маршруты. Не имея выхода к морю, он, тем не менее, являлся перекрестком Азии и местом встречи разных цивилизаций. Поэтому Афганистан весьма богат археологическими памятниками. Двигавшиеся по Шелковому пути паломники распространили через его территорию в Китай и Японию одну из мировых религий – буддизм. Около 1800 лет назад в Бамианской долине в центральной части современного Афганистана появились два колоссальных изваяния Будды, вырубленных из песчаника в отвесных скалах. Статуи поражали воображение путешественников и служили объектом поклонения для местных жителей. В пещерах и гротах рядом с ними жили тысячи буддийских монахов.

Первым точное описание долины и ее памятников дал в VII в н. э. китайский путешественник Сюань Цзан, посетивший Бамианское царство.

Исследователи из разных стран пользовались его трудами вплоть до конца XIX века.

«На склоне горы, к северо-востоку от столицы, находится каменная статуя Будды, который представлен стоящим. Статуя вышиной от 140 до 150 футов (от 42,6 до 45,7 метров. – «Газета.Ru»). Она имеет блестяще-золотистый цвет; глаз ослепляется при виде ее драгоценных украшений. К востоку от этого места расположен монастырь, который был построен первым царем этого государства. К востоку от монастыря возвышается латунная статуя Шакьямуни-Будды, изображенного тоже в стоячем положении; высотой она около 100 футов (30,5 м. – «Газета.Ru»). Каждая часть ее была отлита отдельно; по соединении всех частей вместе и образовалась целая стоящая статуя Будды. В 12 или 13 ли (в 6 или 6,5 км. – «Газета.Ru») к востоку от города, в монастыре можно видеть лежащую статую Будды, погружающегося в нирвану; длина статуи около 1000 футов (304 м. – «Газета.Ru»)», — так выглядело описание Сюань Цзана в перессказе более поздних авторов.

Арабский историк и географ IX века аль-Якуби замечал, что «статуи можно видеть с большого расстояния», а посещавшие их индийцы приносили благовония и жертвы.

«Паломники, приближаясь к ним, должны были опустить глаза на землю еще за долго до того, как можно будет увидеть идолы. Если случайно паломник увидит статуи, то они должны вернуться назад и начать хождение снова», — отмечал он.

В 1832 году статуи Будды в Бамиане посетил английский исследователь Александр Бернс, принимавший участие в Большой игре – геополитической борьбе между Британией и Россией за господство в Центральной Азии. Он сделал рисунок изваяний. К тому моменту по причине выветривания и человеческих действий были сильно повреждены лица статуй. Фигуры выполнены в традиционном для Индии стиле, но их тела задрапированы в греческую одежду. Это единственный случай синтеза индийского и среднеазиатского искусства и эллинизма, принесенного армией Александра Македонского. Бернс считал, что одна статуя изображает мужчину, а вторая, меньшая, — женщину.

Воспоминания русского доктора Яворского

После 1841-го европейцев не было в Бамианской долине до 1878 года, когда статуи осмотрело русское посольство. Участник миссии, доктор Иван Яворский подробно описал путешествие по Афганистану в своем дневнике. Сравнивая свои впечатления с записями предшественников, он восхитился работой Сюань Цзана, но вместе с тем нашел у него и у более поздних путешественников ряд несоответствий. Так, если китаец утверждал, что большой колосс имел блестящий золотистый цвет, Яворский не заметил никаких следов позолоты. Он забирался на вторую статую вместе с полковником Разгоновым и пришел к выводу, что она не вылита из латуни, как писал Сюань Цзан, а так же, как и первая, высечена из камня.

«Я ее не только видел, но и осязал», — объяснял свое заключение русский врач.

Кроме того, Яворский опроверг домыслы Бернса о гендерных различиях двух статуй: по его словам, определить их пол по каким-то внешним признакам не представлялось возможным. В своих материалах Яворский уверял, что «обе фигуры сделаны грубо и довольно несимметрично».

«Я думаю, что не я один был при виде гигантского памятника седой старины объят каким-то странным чувством. Много веков пронеслось над головой этого великана, а он также непоколебимо стоит и теперь, как и прежде. И люди, и стихии делали свое разрушительное дело, но ни землетрясения, ни пушечные выстрелы фанатиков-мусульман не уничтожили этого великана; эти соединенные усилия только немного изуродовали его», — писал путешественник.

Согласно его формулировке, знать Бамиана «изменила вере своих предков и исповедовала ислам». При этом на первых порах мусульмане поклонялись статуям, как и буддисты.

«Во времена Сюань Цзана в Бамиане господствовал буддийский религиозный культ, — указывал Яворский. — Из того обстоятельства, что эта религия здесь, в его время, так прочно установилась – что называется также и развитием в огромных размерах монашества – ясно, что она была пропагандирована здесь надолго до его времени. Предполагают, что первые зачатки буддизма проникли сюда еще в III столетии до н. э. По-видимому, жители Бамиана благоденствовали, если были в состоянии содержать десятки монастырей и многие тысячи монахов, и могучие памятники зодчества, которые уцелели и до сих пор, говорят нам также и то, что жителям не чужда была и довольно высокая степень образованности».

При этом Яворскому не была известна лежащая статуя Будды, которую подробно описал Сюань Цзан.

Статуи пережили монгольское нашествие, но не устояли перед исламистским движением Талибан, контролировавшим значительную часть Афганистана в период с 1996 по 2001 год.

Уничтожение культурных ценностей талибами (организация запрещена в России)

После захвата Бамиана в сентябре 1998 года талибы пригрозили взорвать гигантские скульптуры Будды. Уже через пять дней после занятия города, 18 сентября, они попытались взорвать малую статую, довершив разрушение ее лица. Талибы выпустили ракеты в промежность изваяния, повредив складки одежды фигуры и уничтожив фрески в нише, где стояла скульптура.

Новое обострение пришлось на 2001 год. В феврале в Нью-Йорке начался судебный процесс над четырьмя арабами – сообщниками Усамы бен Ладена, которые обвинялись в подрывах двух посольств США в Африке. Американцы предупредили талибов об их ответственности за каждое преступление террориста №1. В результате санкций ООН режим талибов оказался в международной изоляции. Те перешли в наступление в войне с оппозиционным движением Северный альянс, предполагая бросить вызов давлению со стороны Запада. 13 февраля 2001-го отряды Северного альянса захватили Бармиан. Однако талибы достаточно быстро отбили его обратно.

26 февраля лидер Талибана мулла Омар приказал своим войскам разрушить две гигантские статуи Будды.

Свою позицию он объяснял следующим образом: «Бог един, а эти статуи поставлены для поклонения, что ошибочно. Они должны быть уничтожены, чтобы не быть объектом культа ни сейчас, ни в будущем».

1 марта 2001 года появилась первая информация о том, что талибы начали разрушение буддистских памятников в стране. Министр культуры в администрации Талибана мулла Кудратулло Джамаль сделал заявление: «Все эти памятники будут уничтожены любыми средствами».

«Пока талибы собирали танки и динамит, это решение вызвало широкий международный протест, — сообщал в своей книге «Талибан: ислам, нефть и новая Большая игра в Центральной Азии» пакистанский журналист Ахмед Рашид. — Многие страны, в частности Япония, Шри-Ланка и Египет, направили делегации к талибам с просьбой остановить уничтожение статуй. Во многих столицах мира прошли демонстрации буддистов, афганцев и любителей искусства, но Талибан не снизошел, и 10 марта статуи были разрушены огнем танковых орудий и взрывами. Талибы уничтожили также около 40 статуй из Кабульского музея и массивную древнюю статую лежащего Будды в Газни. Талибан обвинил весь мир в том, что их режим находится в изоляции и голодающий народ значит меньше, чем эти статуи, хотя самих талибов участь народа заботила меньше всего».

Хорошо знавший порядки талибов Рашид констатировал, что «это преступление не может быть оправдано никакими ссылками на ислам».

Известно, что талибы приложили немало усилий для ликвидации изваяний. Первоначальный обстрел статуй из зениток и тяжелой артиллерии нанес им существенный вред, но не разрушил памятники. Через несколько дней талибы продолжили разрушение при помощи противотанковых мин. Затем несколько человек спустились вниз по скале и заложили взрывчатку в отверстия в статуях. Их действия полностью одобрил бен Ладен.

26 марта 2001 года талибы впервые показали журналистам результат своей деструктивной деятельности. Весь цивилизованный мир был шокирован произошедшими актами вандализма. 20 лет назад правительства многих стран впервые осознали опасность, которую представляет режим талибов. Представитель Талибана в Пакистане Абдул Салам Заиф заметил тогда, что все предложения по спасению памятников были переданы мулле Омару, однако он отклонил их. Талибы также сделали резкое заявление о том, что вольны поступать со статуями, как считают нужным.

Резонанс из-за случившегося способствовал укреплению в Афганистане сил Северного альянса, который открыл два новых фронта и рассредоточил силы талибов.

В 2005 году в Бамиане начались раскопки статуи лежащего Будды, которую описал еще Сюань Цзан, и которая на протяжении столетий оставалась надежно спрятанной от почитателей и врагов.