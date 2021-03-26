520 атомных бомб: как США хотели создать альтернативу Суэцкому каналу

В 1960-е годы США рассматривали вопрос создания искусственной водной артерии, которая могла бы служить альтернативой Суэцкому каналу. Предполагалось, что водоток пройдет через территорию Израиля. Американский меморандум 1963 года с соответствующим проектом был рассекречен в 1996-м. Сейчас о нем вспомнил историк Алекс Веллерстейн, выложивший пост в своем Twitter.

Ученый отметил, что для реализации плана потребовалось бы использовать 520 атомных бомб.

Modest proposal for fixing the Suez Canal situation https://t.co/QA3hYABeU6 — Alex Wellerstein (@wellerstein) March 24, 2021

Меморандум был подготовлен Ливерморской национальной лабораторией им. Э. Лоуренса (лабораторией Министерства энергетики США) и предусматривал использование ядерных зарядов для создания канала. Взрывчатке отдавался приоритет по сравнению с традиционным методом рытья, который был назван слишком затратным. Согласно расчетам Веллерстейна, на каждую милю (1,6 км) траншеи понадобилось бы четыре заряда мощностью 2 мегатонны.

Протяженность канала по территории Израиля должна была составить более 250 км.

«Такой канал станет ценной альтернативой Суэцкому каналу и, вероятно, внесет большой вклад в экономическое развитие», — отмечалось в меморандуме.

Документ предусматривал несколько вариантов маршрута. Один из них соединял Средиземное море с заливом Акаба через пустыню Негев в Израиле. Далее суда попадали бы в Красное море и Индийский океан. Как отмечали эксперты Ливерморской лаборатории, канал прошел бы по практически незаселенной пустынной местности. Это, по их заключению, делало возможным строительство канала при помощи ядерных взрывов.

Технологические возможности того времени позволяли осуществить такой план.

Основное препятствие к запуску проекта лежало в политической плоскости. Составители меморандума выражали опасение, что «окружающие Израиль арабские страны станут категорически возражать против строительства такого канала».

По данным Forbes, аналогичный метод рытья канала предполагалось использовать в Центральной Америке.

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Веллерстейн вспомнил о планах США почти 60-летней давности в связи с новым ЧП в Суэцком канале. 23 марта 2021 года там сел на мель и полностью заблокировал движение огромный контейнеровоз Ever Given. По первоначальным оценкам ситуации работы по разблокировки судоходного пути должны были занять не более двух-трех дней. Однако проблема оказалась более серьезной. Скорее всего, снимать корабль с мели будут в течение нескольких недель, что приведет к экономическим затруднениям, ведь судам придется идти в обход Африки. В настоящий момент вокруг контейнеровоза проводятся работы по углублению дна. Специальные буксиры безуспешно пытаются стянуть застрявшее судно с мели.

«Скромное предложение по исправлению ситуации с Суэцким каналом, — прокомментировал Веллерстейн свой твит с изложением основных положений меморандума. – Если бы я был Илоном Маском, прямо сейчас мне бы аплодировали легионы фанатов».

160-километровый Суэцкий канал был открыт для судоходства в 1869 году.

В период Первой и Второй мировых войн движение по нему регулировалось британцами. В 1956-м президент Египта Гамаль Абдель Насер объявил о национализации канала. В ответ США, Великобритания и Франция попытались навязать Каиру международное управление Суэцким каналом, изъяв его из суверенитета Египта и обеспечив эксплуатацию канала в интересах крупных иностранных монополий. Это привело к Суэцкому кризису, в результате чего канал подвергся разрушениям и был закрыт до следующего года.

В следующий раз Суэцкий канал закрыли в 1967 году после Шестидневной войны. Впоследствии в его разминировании после Войны Судного дня в 1973 году приняли участие в том числе советские специалисты. Канал вновь открыли для судоходства в 1975-м.