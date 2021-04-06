Новый подход: в США создали эффективную вакцину против ВИЧ

Основная проблема при создании вакцины от ВИЧ — постоянная мутация вируса, которая позволяет ему обходить защиту иммунной системы. Ученые из Исследовательского института Скриппса и Международной инициативы по вакцинации против СПИДа (IAVI) сделали ставку на стимуляцию выработки широконейтрализующих антител (bNAb), способных бороться с разными подтипами вируса — они прикрепляются к белковым шипам на поверхности вирионов, которые практически не изменяются. Однако эти антитела вырабатываются слишком медленно, что все равно оставляет организм уязвимым.

«Мы и другие ученые много лет назад установили — чтобы запустить выработку широконейтрализующих антител, необходимо начать процесс с запуска нужных B-лимфоцитов — клеток, обладающих особыми свойствами, которые дают им возможность развиваться в клетки, секретирующие bnAb», — поясняет профессор Уильям Шиф, один из авторов работы, в статье на сайте IAVI.

Ученые сосредоточили усилия на том, чтобы заставить организм вырабатывать наивные В-лимфоциты — те, что еще не сталкивались с антигенами.

Участниками исследования стали 48 добровольцев, часть из которых получила вакцину, а часть — плацебо. В первой группе у 97% участников сформировались иммунные клетки, способные реагировать на ВИЧ.

Это первый раз, когда ученым удалось вызвать секрецию широконейтрализующих антител против ВИЧ, подчеркивают авторы работы.

«Данное исследование демонстрирует эффективность новой концепции для вакцины против ВИЧ, — отмечает Шиф. — Эту концепцию можно применять и по отношению к другим патогенам. Мы показали, что можно разрабатывать вакцины для стимуляции редких иммунных клеток со специфическими свойствами и что эта целенаправленная стимуляция может быть очень эффективной. Мы считаем, что такой подход станет ключом к созданию вакцины против ВИЧ и, возможно, важен для создания вакцин против других патогенов».

Это лишь первая фаза клинических испытаний, поэтому о массовой вакцинации пока речи не идет, уточняют исследователи. Но исследование показало, что иммунная система человека способна противостоять ВИЧ — нужно лишь подобрать способ ее стимуляции.

«Мы увидели, что можно стимулировать предсказуемую иммунную реакцию, — говорит доктор Деннис Бертон, соавтор работы. — Это, возможно, позволит создавать новые и более качественные вакцины, не только для ВИЧ. Мы считаем, что такой метод можно применять в более широком масштабе».

Исследователи планируют сотрудничать с биотехнологической компанией Moderna, чтобы разработать и протестировать также вакцину на основе матричной РНК, которая будет действовать по тому же принципу, что и протестированная.

Не исключено, что первые вакцины от ВИЧ будут доступны уже в ближайшие годы.

Клинические испытания трех вакцин против ВИЧ, HVTN 702, Imbokodo и Mosaico, близки к завершению, сообщила ранее доктор Сьюзан Бухбиндер, директор исследовательской программы Bridge HIV Департамента здравоохранения Сан-Франциско.

Вакцина HVTN 702 основана на вакцине RV144, позволившей снизить распространение ВИЧ в Южной Африке на 30%. HVTN 702 не только обеспечивает лучшую защиту, но адаптирована к преобладающему в этих краях подтипу ВИЧ.

Испытания Imbokodo проводятся в Северной Африке. Вакцина направлена на стимулирование иммунного ответа к широкому спектру штаммов ВИЧ. Схожая с ней по составу Mosaico будет испытана в 57 регионах США, Латинской Америки и Европы.

Итоги испытаний HVTN 702 и Imbokodo ученые подведут в 2021 году, Mosaico — в 2023 году. Эксперты поясняют, что для борьбы с эпидемией ВИЧ эффективность вакцины должна быть не менее 50%. Если хотя бы одна из указанных вакцин достигнет таких показателей, это будет поворотным моментом в лечении ВИЧ, считают они.