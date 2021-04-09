За «Наукой» и хлебом: «Гагарин» полетел к МКС

С космодрома Байконур к Международной космической станции стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а». В экипаж длительной экспедиции вошли космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующий — космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

В настоящее время на борту Международной космической станции работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соичи Ногучи.

Перед стартом отправляющийся на МКС экипаж доложил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину о своей готовности к полету, после чего отправился на стартовый комплекс. Пуск состоялся, как и было запланировано, в 10:42 по московскому времени.

К МКС корабль полетит по сверхбыстрой схеме — дорога займет всего 3 часа 25 минут. Стыковка к российскому модулю «Рассвет» запланирована в 14 часов 7 минут.

Этот запуск проводится накануне 60-летия полета в космос Юрия Гагарина, поэтому корабль «Союз» получил название в честь первого космонавта Земли. Портретом Гагарина и надписью «год Гагарина. 1961-2021» украшен и головной обтекатель ракеты-носителя. Надпись нанесли на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека.

Известно, что за время экспедиции космонавты проводят модуль «Пирс» и встретят многофункциональный модуль «Наука», запуск которого переносился уже несколько лет

Как рассказал на предполетной пресс-конференции Олег Новицкий, прибытие «Науки» имеет очень большое значение. Прежде всего, это увеличение российского сегмента: дополнительные площади для работы, и, что тоже важно, — еще одно спальное место. Только в течение этой экспедиции космонавты должны дважды выйти в открытый космос для работ с новым модулем.

Для Олега Новицкого это третий полет в космос, для Петра Дуброва — первый. Астронавт NASA Марк Ванде Хай ранее бывал в космосе один раз.

Помимо множества научных экспериментов на МКС будут выпекать хлеб. Российские ученые работают над новой оранжереей для Международной космической станции, где будет выращиваться зерно, сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

По его словам, перед Институтом медико-биологических проблем сейчас стоят задачи «разработать технологию неоператорного выращивания, технологию конвейерного выращивания, выращивания одновременно в четырех секциях большого объема, даже решаются проблемы, связанные с переработкой зерна в муку для выпечки впервые в мире на МКС космического хлеба».

О том, что астронавт Марк Ванде Хай войдет в состав экипажа корабля «Союз МС-18», стало известно в начале марта. В NASA сообщили тогда, что в обмен на это российский космонавт получит место в американском космическом корабле в 2023 году.



Ранее ожидалось, что в ходе апрельского запуска экипаж корабля впервые за 20 лет будет полностью российским, однако в конце 2020 года, по данным Роскосмоса, NASA обратилось с просьбой о предоставлении места для своего астронавта. Ванде Хай заменил в экипаже российского космонавта Сергея Корсакова.

Покупка нового места в российском космическом корабле для астронавта NASA была обусловлена низкой надежностью американских пилотируемых кораблей, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Батут» их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС не стабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию (их сегмент) вообще без присмотра», — написал Рогозин в Facebook. По его словам, Роскосмос согласился на предложение NASA, «чтобы не получить необратимых проблем на станции в целом».



С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты — на американских. В 2020 году в NASA сообщали, что ведут с Роскосмосом переговоры о возвращении перекрестной системы.