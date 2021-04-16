Пил по четыре банки: у британца из-за энергетиков отказали почки

Любовь к энергетическим напиткам может закончиться трагедией, предупреждают врачи из Больницы святого Томаса — их пациент, пристрастившийся к энергетикам, пострадал от сердечной недостаточности, также у него возникли проблемы с почками. Подробнее этот случай медики описали в журнале BMJ Case Reports.

21-летний молодой человек обратился к врачам с жалобами на одышку и вздутие живота. Врачи обнаружили почечную недостаточность с задержкой мочи, а после полного осмотра диагностировали тяжелый двусторонний гидронефроз, который потребовал дренирования обеих почек.

Мужчина рассказал, что одышка появилась четыре месяца назад, проявлялась во время физических нагрузок и постепенно прогрессировала, также она появлялась, когда он лежал. Кроме того, он пожаловался на потерю веса и общее недомогание.

В семейном анамнезе серьезных проблем с сердцем не наблюдалось, курить мужчина бросил три года назад, наркотики и алкоголь не употреблял.

Однако последние два года он регулярно пил энергетики — в среднем по четыре полулитровые банки в день. Каждая из них содержала 160 мг кофеина при рекомендуемой норме не более 400 мг кофеина в сутки, а также таурин и другие добавки.

Несколько месяцев назад из-за плохого самочувствия пациенту пришлось бросить учебу в университете. Мужчина вспомнил, что у него ранее появлялся тремор, усиленное сердцебиение, несварение желудка, но он не обращался к врачам.

Также обследование выявило кардиомиопатию, следы ишемического инфаркта, уремическую энцефалопатию — нарушение работы мозга вследствие почечной недостаточности. Гемодиализ и введение антикоагулянтов облегчили его состояние.

Пациента выписали только через 58 дней после поступления. За это время состояние его сердца улучшилось, дальнейшие наблюдения в течение нескольких месяцев показали, что его функции почти вернулись в норму. Почки, однако, так и не смогли восстановиться. Врачи полагают, что в перспективе пациенту понадобится пересадка.

«Думаю, проблеме потребления энергетических напитков и их составу стоит уделять больше внимания, — говорит пациент.

— Я считаю, они вызывают сильное привыкание и слишком доступны для маленьких детей. Думаю, их нужно маркировать этикетками с предупреждениями, как на сигаретах, чтобы проиллюстрировать потенциальную опасность ингредиентов, входящих в состав».

«Основной механизм возникновения сердечной недостаточности, вызванной употреблением энергетических напитков, остается неясным,

— пишут врачи. — Стрессовая кардиомиопатия ассоциируется с такими состояниями, как феохромоцитомы (опухоли надпочечников) и субарахноидальные кровоизлияния, которые приводят к всплеску катехоламинов. Хроническая сверхстимуляция симпатической нервной системы, вызванная потреблением кофеина, также может вызвать стрессовую кардиомиопатию. Известно также, что энергетические напитки повышают артериальное давление и могут вызывать ряд аритмий, таких как мерцательная аритмия предсердий и эктопия наджелудочков и желудочков. Эти хронические эффекты могут также приводить к сердечной недостаточности».

Этот случай подчеркивает важность тщательного поиска конкретной причины у пациентов с кардиомиопатией, отмечают врачи, и при сборе анамнеза стоит обращать внимание на потребление энергетиков — это не первый случай, когда на фоне злоупотребления этими напитками люди сталкиваются с болезнями сердца. Учитывать этот фактор стоит и в случае смерти пациента на фоне внезапной аритмии.

«Будущие исследования на людях и животных должны быть направлены на изучение факторов, которые могут предрасполагать к тяжелой сердечной недостаточности или аритмии при воздействии энергетических напитков, с целью выявления лиц, входящих в группу риска, и консультирования их относительно того, как избегать употребления энергетических напитков», — заключают врачи.

Также они отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, которые позволят определить механизмы влияния энергетиков на организм и рассчитать безопасные дозировки.