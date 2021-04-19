Безрадостное слабоумие: ученые назвали неожиданный симптом деменции

Потеря способности ощущать радость может быть симптомом слабоумия, предупреждают ученые из Сиднейского университета. Исследование было опубликовано в журнале Brain.

Ангедония — отсутствие удовольствия — распространенный симптом многих расстройств, в том числе депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства.

В норме человек получает удовлетворение от достижения целей или общения с близкими, но люди с ангедонией на это не способны.

Исследователи обратили внимание, что ранние симптомы слабоумия врачи часто путают с депрессией. Одной из возможных причин этого могла быть неспособность пациентов испытывать удовольствие, предположили они.

Чтобы проверить свою версию, авторы работы отобрали 121 пациента с различными формами деменции. 87 из них страдали от какой-либо из трех форм фронтотемпоральной деменции — группы заболеваний, при которых поражается лобная и височная доли мозга. Обычно фронтотемпоральная деменция проявляется рано, в 40-65 лет. В одной из ее форм больше всего страдает лобная доля, что приводит к изменению личности человека и нарушению эмоциональных реакций. В другой форме поражаются височные доли, ухудшая способность к чтению и пониманию. В третьей форме, самой редкой, у пациентов нарушается речь.

Ученые оценили частоту развития ангедонии в каждой из подгрупп и сравнили с результатами среди здоровых людей и пациентов с болезнью Альцгеймера.

Оказалось, пациенты с поражением лобной и височных долей гораздо реже испытывали радость, чем до постановки диагноза. Также ангедония наблюдалась у них чаще, чем у остальных групп пациентов, включая людей с болезнью Альцгеймера.

Изучение результатов МРТ показало, что у людей с поражением лобной и височных долей мозга наблюдается потеря нейронов в орбитофронтальной, префронтальной, островной коре мозга — областях, связанных с работой системы вознаграждения.

Исследователи подчеркивают, что изменения, связанные с атрофией нервных клеток в этих областях при вызванной деменцией ангедонии отличались от изменений, которые наблюдаются при депрессии и апатии.

«Большая часть опыта, который приобретает человек, продиктована стремлением испытывать удовольствие, но мы часто воспринимаем эту способность как само собой разумеющееся, — говорит нейробиолог Мюйранн Айриш, одна из авторов работы. — Но представьте, каково это — потерять способность наслаждаться простыми радостями жизни.

Это имеет огромное значение для благополучия людей, страдающих от нейродегенеративных нарушений».

Авторы работы надеются, что новые результаты помогут врачам ставить более точные диагнозы и своевременно начинать борьбу со слабоумием — хотя его и нельзя вылечить, можно замедлить темпы дегенерации мозга и улучшить состояние пациента.

«Наши открытия также отражают работу сложной сети областей мозга, что дает подсказки насчет возможных методов лечения, — говорит Айриш. — Для решения проблемы воздействия ангедонии на повседневную деятельность, а также для разработки целенаправленных мер по улучшению качества жизни пациентов и их семей необходимы дальнейшие исследования».

Один из факторов риска развития слабоумия — тяжелый физический труд, выяснили ранее специалисты Копенгагенского университета в Дании. Они проанализировали данные 4721 мужчины, которые в 1970-х годах сообщили, какую работу они выполняют. В выборку вошли данные работников 14 крупных датских компаний, в том числе Вооруженных сил Дании, почтовой и телефонной служб, железнодорожной компании. За прошедшие годы ученые собрали информацию о состоянии здоровья этих мужчин, в том числе и о рисках развития деменции.

Оказалось, что тяжелый физический труд повышает риски развития слабоумия на 55%.

Результаты сохранялись даже после поправок на другие факторы, такие как курение, кровяное давление, избыточный вес, употребление алкоголя и физическая активность в свободное от работы время.

Более ранние исследования показали, что тяжелый физический труд может негативно влиять на работу сердца и, следовательно, на приток крови в мозг. Это может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, например, гипертонии, тромбам в сердце и сердечной недостаточности. По всей видимости, такое нарушение кровоснабжения мозга способствует и деменции.