Потеряли чувство времени: зачем французы больше месяца сидели в пещере

Группа из 15 французов по просьбе Института адаптации человека более месяца провела в пещере без света, сообщает новостное агентство The Associated Press.

15 добровольцев согласились провести 40 дней в пещере на юго-западе Франции. По условиям эксперимента, у них не было ни часов, ни источников света кроме налобных фонариков.

После столь долгого пребывания в темноте участникам эксперимента пришлось выходить наружу в солнцезащитных очках, чтобы не повредить глаза.

«Жизнь как будто поставили на паузу», — поделилась своими впечатлениями 33-летняя Марина Ланкон, одна из семи участвовавших в эксперименте женщин.

Ланкон не отказалась бы остаться в пещере еще на пару дней. Тем не менее, она была рада почувствовать дуновение ветра и услышать пение птиц. Она отметила, что не собирается еще несколько дней пользоваться смартфоном, чтобы смягчить возвращение в реальность.

Эксперимент проводился в рамках проекта «Глубокое время», на который было выделено 1,2 млн евро. Задачей было узнать больше о том, как люди способны адаптироваться к радикальным изменениям условий жизни и окружающей среды. Одним из его участников стал директор проекта Кристиан Клот.

В пещеру не проникал солнечный свет, температура составляла около 10C, а влажность — 100%. Участники эксперимента не контактировали с внешним миром, не общались с друзьями и семьей, не получали никаких новостей о пандемии. Воду они брали из естественного резервуара в самой пещере.

Находясь в пещере, добровольцы потеряли чувство времени, выяснили ученые. Многие думали, что прошло не больше месяца, один из участников насчитал 23 дня.

Не имея часов, добровольцы отсчитывали проведенное в пещере время по циклам сна.

37-летний Йохан Франсуа, учитель математики и инструктор парусного спорта, пробегал по пещере около 10 км, чтобы держать себя в форме. Он признался, что у него случались порывы выйти из эксперимента.

Не имея никаких задач или обязанностей, участники эксперимента должны были извлекать выгоду из текущего момента, не думая о том, что будет через час или два, рассказал он.

В сотрудничестве с лабораториями во Франции и Швейцарии ученые с помощью сенсоров отслеживали модели сна участников, наблюдали за социальными взаимодействиями и поведенческими реакциями. Один из датчиков представлял собой крошечный термометр внутри капсулы, который участник глотал, как таблетку. Он измерял температуру тела и передавал данные до тех пор, пока не покидал организм естественным путем. Чтобы понять, когда пора есть или спать, участникам эксперимента приходилось опираться на собственные ощущения.

Незадолго до конца эксперимента ученые навестили добровольцев, чтобы предупредить их — скоро придется покинуть пещеру.

«Очень интересно наблюдать, как группа синхронизируется», — записывал Клот, находясь в пещере. Работать вместе над проектами и задачами, не имея возможности назначить время встречи, было сложно.

Хотя участников и утомило столь длительное пребывание в пещере, две трети из них хотели бы остаться там еще ненадолго, чтобы закончить начатые во время эксперимента групповые проекты.

«Наше будущее как людей на этой планете будет другим, — говорит Клот. — Мы должны научиться лучше понимать, как наш мозг способен находить новые решения, какой бы ни была ситуация».

Исследователи надеются, что данные, полученные в ходе этого и подобных экспериментов позволят людям подготовиться к потенциальным сложным ситуациям, включая геополитические кризисы и колонизацию космоса.

И, возможно, эти данные пригодятся уже очень скоро — постоянное присутствие людей на Марсе станет возможно уже к концу десятилетия, а к 2100 году там может появиться первый город-миллионник, считает президент «Марсианского общества», инженер Роберт Зубрин.

Эксперт оценил планы американского предпринимателя Илона Маска, который заявлял о намерении начать пилотируемые полеты на Марс к 2026 году. По мнению Зубрина, такие полеты станут возможными к 2030 году, однако до этого Маск сможет оправлять на Марс корабли Starship с грузом и начать автоматизированное строительство базы.

Зубрин отметил, что человеческий город может появиться на Марсе к 2070 году, а городом-миллионником он может стать к 2100.