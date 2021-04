Университет не спасет от слабоумия

Высшее образование обычно связано с лучшим состоянием здоровья — образованные люди реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, позже сталкиваются с ухудшением когнитивных функций. Ученые предполагали, что более высокий уровень образования, полученного в молодости, также способен замедлить старение мозга в зрелые годы. Однако существующих данных не было достаточно ни для того, чтобы подтвердить эту теорию, ни для того, чтобы опровергнуть.

Шведские исследователи под руководством специалистов из Университета Умео проанализировали структуру мозга около 2000 человек в возрасте 29-91 года, которые на протяжении жизни несколько раз делали МРТ — всего набралось 4422 снимка. Как и в более ранних работах, ученые наблюдали, что с возрастом объем определенных областей коры головного мозга уменьшался. Становился меньше и гиппокамп — область, которая играет ключевую роль в обучении и памяти.

Однако исследователи не обнаружили разницы в скорости уменьшения этих областей у людей с разным уровнем образования. Мозг и тех, кто получил высшее образование, и тех, кто остановился на среднем, «усыхал» с одинаковой скоростью.

Закономерность сохранялась даже тогда, когда авторы работы сосредоточились на областях мозга, которые развиваются при получении высшего образования.

«Образование может принести пользу в разных сферах, однако полученные выводы идут вразрез с предположениями, что высшее образование замедляет старение мозга, — пишут исследователи в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. — Образование оказалось связано с увеличением объемов коры головного мозга в некоторых областях, но даже в них оно не помогало замедлить связанные с возрастом изменения».

Высшее образование часто связывают со снижением риска развития деменции, напоминают исследователи. Но, какие бы механизмы за это ни отвечали, это явно происходит не за счет снижения скорости возрастной атрофии мозга,

Впрочем, эти выводы не значат, что образование бесполезно для защиты мозга, подчеркивают авторы работы. Хотя образование и не замедляет старения мозга, оно, по-видимому, позволяет создать своеобразный «резерв», который и дает образованным людям когнитивное преимущество.

Благодаря этому резерву образованные люди гораздо позже сталкиваются с такими изменениями в мозге, которые делают их самостоятельную жизнь невозможной.

Кроме того, люди без высшего образования с большей вероятностью будут зарабатывать на жизнь тяжелым физическим трудом, который, как выяснили ранее специалисты Копенгагенского университета в Дании, повышает риски развития деменции. Исследователи проанализировали данные 4721 мужчины, которые в 1970-х годах сообщили, какую работу они выполняют. В выборку вошли данные работников 14 крупных датских компаний, в том числе Вооруженных сил Дании, почтовой и телефонной служб, железнодорожной компании. За прошедшие годы ученые собрали информацию о состоянии здоровья этих мужчин, в том числе и о рисках развития деменции.

Оказалось, что тяжелый физический труд повышает риски развития слабоумия на 55%.

Результаты сохранялись даже после поправок на другие факторы, такие как курение, кровяное давление, избыточный вес, употребление алкоголя и физическая активность в свободное от работы время.

Более ранние исследования показали, что тяжелый физический труд может негативно влиять на работу сердца и, следовательно, на приток крови в мозг. Это может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, например, гипертонии, тромбам в сердце и сердечной недостаточности. По всей видимости, такое нарушение кровоснабжения мозга способствует и деменции.