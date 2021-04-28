Поджарить за доли секунды: коронавирус научились убивать нагреванием

Специалисты из Техасского университета A&M разработали метод уничтожения SARS-CoV-2 менее чем за секунду с помощью нагрева. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Biotechnology and Bioengineering.

Способы нейтрализации коронавируса с помощью тепла предлагались и ранее, однако процедуры занимали от одной до 20 минут. Применять подобные методы на практике не удалось бы — слишком сложно и дорого обеспечивать достаточный нагрев на протяжении необходимого времени. Однако способ избавиться от вируса за секунду открывает новые возможности борьбы с его распространением.

Исследователи разработали устройство, представляющее собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с SARS-CoV-2.

При нагревании секции до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тыс. раз. Этого достаточно для нейтрализации.

Затем секция быстро охлаждается.

«Потенциальное применение методики огромно, — считает профессор Арум Хан, один из авторов работы. — Мне было интересно узнать, насколько высокие температуры мы можем применить за короткий промежуток времени, и посмотреть, действительно ли мы можем путем нагрева инактивировать коронавирус за очень небольшое время. И будет ли такая стратегия нейтрализации коронавируса с помощью температуры работать на практике. Самым главным стимулом было желание сделать что-то, что смягчит ситуацию с SARS-CoV-2».

Мгновенная тепловая обработка эффективна и практична для остановки распространения COVID-19 воздушно-капельным путем, отмечают исследователи. Эту технологию несложно адаптировать для существующих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Более того, ее потенциально можно использовать и для борьбы с другими вирусами, уверены ученые. Хотя надлежащие исследования еще не проводились, наверняка похожим образом можно нейтрализовать вирус гриппа и другие патогены, распространяющиеся по воздуху.

«Грипп менее опасен, но все равно каждый год убивает множество людей, поэтому, если удастся прийти к разработке системы очистки воздуха, будет очень здорово», — говорит Хан.

«Мы сможем бороться не только с коронавирусом, но и с другими вирусами, передающимися воздушно-капельным путем»,

— добавил профессор.

В перспективе исследователи планируют выяснить, какая температура необходима, чтобы нейтрализовывать вирусы за миллисекунды, и создать способное на это устройство.

Еще один метод уничтожения коронавируса — воздействие ультрафиолета. Как выяснила группа исследователей во главе со специалистами из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, для уничтожения вируса достаточно всего 10-20 минут под ультрафиолетовыми лучами — даже если он находится в телесных жидкостях вроде слюны.

Наиболее выраженным воздействием обладают короткие волны ультрафиолета, но они не достигают поверхности Земли из-за озонового слоя. Однако волны средней длины тоже приводят к быстрому фотохимическому повреждению РНК вируса.

При этом, исходя из теоретических расчетов, гибель SARS-CoV-2 должна занимать несколько часов. Объяснить такое расхождение ученые пока не могут.

Исследователи предполагают, что дело может быть в длинных ультрафиолетовых волнах. Они почти не вредят РНК, но, возможно, воздействуют на тестовую среду (искусственную слюну) таким образом, что это ускоряет инактивацию вируса. Нечто подобное происходит при очистке сточных вод — длинные ультрафиолетовые волны приводят к химическим реакциям между веществами в воде, что и повреждает вирусы.

Если удастся доказать влияние длинных волн, их можно будет использовать для относительно безопасной очистки среды от частиц SARS-CoV-2, надеются исследователи.

Ученые призывают к более глубокому изучению вопроса, а также поиску способов использования ультрафиолета в качестве средства для борьбы с коронавирусом. Так, короткие ультрафиолетовые волны можно дозированно использовать в больницах для стерилизации, но в других местах их источник может представлять опасность для зрения и кожи.