«Место, где в Судный день появится сатана»: бусы из Ирака нашли в Исландии

Остатки редких артефактов с Ближнего Востока обнаружили археологи в исландской пещере, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Archaeological Science. Викинги связывали это место с Рагнареком – гибелью богов и всего мира после битвы с хтоническими чудовищами. Пещера расположена рядом с вулканом, извержение которого произошло около 1100 лет назад.

«Последствия этого извержения, вероятно, создали экзистенциальные проблемы вновь прибывшим в Исландию переселенцам», — отмечают авторы исследования.

Как установили археологи, после остывания лавы викинги вошли в пещеру и построили из камней сооружение в виде лодки. Внутри конструкции они сжигали кости животных, в том числе овец, коз, а также лошадей и свиней, принося их в жертву богам.

Ученые допускают, что таким способом викинги пытались предотвратить Рагнорек. Мореходы верили, что миру настанет конец, когда огненный великан Сурт убьет последнего из богов, а затем охватит мир пламенем.

Рядом с культовым сооружением археологи нашли 63 бусины. Три из них были привезены с территории современного Ирака, подчеркнул заместитель директора Музея антропологии Хаффенреффера в Университете Брауна Кевин Смит. Там же обнаружены остатки аурипигмента — минерала из восточной Турции. Он использовался для украшения вещей, при этом в Скандинавии найдено очень мало его образцов.

«Обнаружение этого минерала в пещере явилось для нас большим шоком», — признался Смит.

Указывается, что викинги отождествляли пещеру с Суртом.

Археологи не знают, каким образом предметы с Ближнего Востока оказались в пещере. Согласно предположению, они могли попасть в Исландию по торговым путям – викинги, как известно, много путешествовали. По одной из версий, с помощью артефактов планировалось задобрить Сурта в надежде, что он воздержится от уничтожения мира. Другая версия гласит, что товары предназначались богу плодородия и лета Фрейру – врагу огненного великана. По скандинавской мифологии, в битве Сурт убьет Фрейра, его меч срубит мировое дерево Иггдрасиль, и это станет началом гибели всего мира.

Исследователи не исключают, что найденные в пещере кости животных подкрепляют гипотезу о том, что викинги хотели поддержать Фрейра. Они верили, что он сможет победить Сурта и остановить Рагнарек.

После обращения населения Исландии в христианскую веру около 1000 лет назад складывать предметы в пещеру перестали.

Последними артефактами, помещенными в каменную лодку, стал набор весов в виде христианского креста.

«Однако, когда исландцы приняли христианство, они все еще ассоциировали пещеру с концом света. Одна из исландских традиций гласит, что пещера является местом, где в Судный день появится сатана», — резюмировали авторы исследования.

Ранее сообщалось, что при подготовке грунта к возведению жилого комплекса на западе Норвегии были найдены остатки деревянного языческого храма, в котором викинги приносили жертвы богам Одину и Тору. Здание было возведено примерно 1200 лет назад.

«Это первый древнескандинавский храм, обнаруженный в Норвегии, — заявил археолог Серен Диинхофф из Университетского музея Бергена. – Прежде подобные сооружения встречались только в Швеции и Дании. Теперь мы знаем, что они существовали и на территории нашей страны».

Подобные «дома богов» начали строить в VI веке. Это были достаточно сложные конструкции для своего времени. До этого жители региона поклонялись своим богам на открытых площадках. По мнению Диинхофа, храмы, возможно, понадобились привилегированным слоям общества. Исследователь отметил, что «дом богов» близ Эрсты был построен по образцу христианских базилик, которые викинги могли видеть во время путешествий по южной Европе.

Весной 2020 года под полом дома 1914 года постройки около городка Буде на севере Норвегии хозяева случайно обнаружили захоронение викингов.

Во время ремонта, подняв в спальне доски пола, норвежцы обнаружили неизвестный предмет, который сначала ошибочно приняли за колесо от игрушечной машинки. Однако после изучения артефакт оказался стеклянной бусинкой. Под домом был также найден железный топор и несколько других металлических вещей.

По мнению археолога Мартинуса Хауглида, бусина из темно-синего стекла и железные предметы относятся к позднему периоду эпохи викингов, когда Норвегия обратилась в христианство и объединилась в королевство. Найденные под слоем песка камни, на его взгляд, являются частью погребальной пирамиды.