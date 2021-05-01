Прочитал в журнале: ветеран космонавтики повторил миф о Гагарине

За более чем полвека космический полет Юрия Гагарина и биография первого космонавта обросли огромным количеством мифов. Тут и истории про летавших до Гагарина и погибших космонавтах, миф о том, что Юрий Алексеевич приземлился в капсуле, что в последний полет на истребителе он отправился пьяным и другие.

Но есть вокруг полета Гагарина отдельный миф о том, что, крикнув в микрофон о включении третьей ступени «Косберг сработал!», Гагарин рассекретил фамилию конструктора ракетных двигателей Семена Косберга.

Сам миф оброс другими мифами о том, что за фамилию Косберг в эфире Гагарин якобы получил нагоняй, а американцы, услышав незнакомое слово, стали гадать, что за неизвестный прибор сработал на орбите. В День космонавтики воронежское издание «Горком» опубликовало рассказ старейшего конструктора «Конструкторского бюро химавтоматики» (разработчик современных ракетных двигателей) Эдуарда Манулица. В нем он рассказал о своей работе над двигателями гагаринской ракеты под руководством Косберга, своей встрече с Гагариным, и повторил, как факт все мифы о фразе Гагарина про Косберга. В интервью «Газете.Ru» конструктор рассказал, откуда узнал про эту злосчастную фразу.

— Эдуард Георгиевич, спасибо за интервью, но откуда взялась эта фраза «Косберг сработал!»?

— Мое личное участие в развитии космонавтики – громко сказано. Я занимался разработкой и отработкой двигателя РД-0109, на котором летел Юрий Алексеевич. Естественно, на полигоне 12 числа я не был среди тех, кто готовил и обеспечивал запуск Юрия Алексеевича. Это была очень секретная тема, так сказать… В это время я был в командировке и совершенно случайно узнал о полете Гагарина – у водителя в автобусе был транзисторный приемник.

В это время наш руководитель Семен Ариевич Косберг был на космодроме, и все ждали запуска третьей ступени.

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Слова «Косберг сработал» и описанная обстановка взята из журнала «Техника-молодежи», и они кочуют из рассказа в рассказ. Корреспондент журнала, очевидно, присутствовал на старте, потому что от его первого лица ведется рассказ.

Эту историю я слышал несколько раз в различных вариантах. Было и продолжение, что к Юрию Алексеевичу не были применены жесткие меры первым отделом только потому, что он был первым космонавтом, но его пожурили. Потому что он рассекретил и секретное предприятие, и Семена Ариевича, ведь ни один из главных конструкторов никому не был известен. Даже Королева рассекретили после его смерти.

Разные мифы появлялись в разное время, думаю, то, о чем писал этот корреспондент, появилось через несколько лет после запуска, когда обстановка немного демократизировалась.

— Но переговоры Гагарина и их расшифровка давно опубликованы (ссылка)… там нет ни слова про Косберга, никого Гагарин не рассекречивал.

— Спасибо вам, если это действительно так… таких документов я не видел. На нашем предприятии выпускались разные научные труды, сейчас очевидно, рассекреченные, и там про эту историю писалось не в том ключе, что какой-то Вася какому-то Мите сказал что-то. В каком-то интервью я тоже сослался на публикацию в «Технике-молодежи»… Я считал, что если доверились этому (журналу), то все говорят одно и то же. И хорошо, что есть люди, которые копают не только по этому поводу. Копают и про Зою Космодемьянскую, про Молодую гвардию, про военное время.

Сейчас я не могу комментировать – было это или нет, но для меня это всегда существовало, и на предприятии об этом говорили. Но кто первый это сочинил – это на его совести.

А если кто-то докопался, что есть какая-то неточность, они должны в СМИ об этом сообщить. Но, как мне кажется, это не настолько принципиальный вопрос, чтобы тратить на него и время и все остальное.

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Я хорошо знал Семена Ариевича, с момента моего прихода не предприятие до его гибели мы с ним виделись почти каждый день, проводили совещания… Такие люди лишь потом становятся богами, так сказать, обрастая небывалыми мифами. А это были настоящие люди, которые и не знали, что про них потом будут сочинять мифы.

— Я благодаря этому мифу и узнал про Косберга и про историю воронежского ракетостроения. Но дело же не только во фразе, которой не было… А в том, что миф о мифе утверждает, что Гагарин раскрыл секреты, что его пожурили, и якобы слова его расслышали американцы….

- Да, если этого не было, то не было и следующих утверждений. Во-первых, первое в человеческой истории произнесенное в космосе слово, дошедшее до Земли – «Косберг сработал». Дальше вокруг этого крутится следующий виток – какие молодцы евреи, что, несмотря на их количество все-таки первое слово, произнесенное в космосе, про евреев. Дальше это дело слоями наращивается, а если не было первого, не было второго, третьего и четвертого. Хрен его знает, что там было.

