Нищие и больные: кто чаще страдает от диабета

Число случаев диабета в последние десятилетия выросло в четыре раза, при этом адекватное лечение получают лишь единицы, а более около половины диабетиков даже не знают о своем диагнозе, выяснили специалисты из Мичиганского университета. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале The Lancet Healthy Longevity.

Сахарный диабет 2 типа — хроническое заболевание, при котором ткани организма теряют чувствительность к инсулину, транспортирующему глюкозу через клеточные мембраны. Уровень свободного сахара в крови повышается, что чревато массой осложнений, от атеросклероза до катаракты. Диабет может в три раза увеличить риск сердечного приступа и в 20 раз повысить вероятность ампутации ног. Также он способен привести к инсульту, почечной недостаточности, поражению нервов и вызвать осложнения во время беременности.

Контролировать состояние можно с помощью специальных лекарств, здорового питания и умеренных физических нагрузок. Однако у авторов работы возникли вопросы, насколько люди информированы о способах борьбы с диабетом, и многие ли вообще знают о своем диагнозе.

Всего исследователи оценили число диабетиков во всем мире в 463 млн — в четыре раза больше, чем в 1980-х годах. Из них 80% живут в странах с низким и средним доходом.

Авторы работы собрали данные о здоровье 680 тыс. человек в возрасте 25-64 лет в 55 странах с низким и средним уровнем дохода. У 37 тыс. из них оказался диабет, причем более половины даже не подозревали о диагнозе. Из них почти у 90% был диабет 2 типа — заболевание, которое развивается преимущественно во взрослые годы и в большой степени связано с нездоровым образом жизни.

Раньше диабет считался проблемой жителей богатых стран, малоподвижных и злоупотребляющих высококалорийной пищей. Однако новые данные показали, что сегодня диабет более распространен в странах с более низкими доходами. Ситуация осложняется тем, что жители таких стран имеют меньше возможностей получить лечение.

По расчетам исследователей, необходимую медицинскую помощь в полном объеме получали лишь 4,6% пациентов с диабетом.

Менее половины участников исследования с диабетом принимали препараты, снижающие уровень сахара в крови или артериальное давление. Менее трети получали от врачей рекомендации по питанию и физическим упражнениям.

Из тех, кто знал о своем состоянии, 85% принимали препараты для снижения уровня сахара, а 57% — для снижения давления. Но только 9% использовали лекарства для снижения уровня холестерина.

Женщины, пожилые, более обеспеченные люди и люди с ожирением чаще получали качественное лечение во всем мире, выяснили исследователи. Но диабет у людей с нормальным весом — не редкость, в том числе и в странах с низким и средним уровнем дохода.

Ведущий автор исследования Дэвид Флад надеется, что работа привлечет внимание к этим людям.

«Лекарства от диабета доступны по очень низкой цене, а снизить риски можно, изменив образ жизни, так что деньги — не главное препятствие, — говорит он. — Более того, препараты для лечения диабета экономически эффективны — то есть, затраты на их раннее и постоянное применение перевешиваются экономией на других видах лечения в дальнейшем».

Чем раньше удастся диагностировать диабет, тем проще будет его контролировать, поэтому важно знать основные его признаки.

К ранним симптомам диабета относится постоянная усталость. Она возникает из-за дисбаланса между уровнем глюкозы в крови и количеством циркулирующего инсулина.

Также о начинающемся диабете могут говорить сухость во рту, неутолимая жажда, потеря веса, плохо заживающие раны, слишком частое мочевыделение, зуд вокруг половых органов, размытое зрение.

Для профилактики диабета важно здоровое питание, количество простых углеводов (десерты, сладкие напитки, фастфуд) стоит свести к минимуму — основу рациона должны составлять сложные углеводы, нежирные белковые продукты, фрукты и овощи. Также необходима разумная физическая нагрузка — она не только позволяет контролировать массу тела, но также повышает чувствительность тканей к инсулину.