Отпущенный нам срок: почему люди не живут больше 150 лет

Продолжительность человеческой жизни не может превышать 150 лет, уверены специалисты из сингапурской исследовательской компании Gero. Подробнее о своих расчетах они рассказали в статье в журнале Nature Communications.

Специалисты в области биологии и биофизики разработали приложение на основе нейросетей, способное оценить скорость старения и рассчитать максимальную продолжительность жизни. Авторы работы использовали сотни тысяч записей из медицинских баз данных России, Великобритании и США. Информация включала подробные данные о состоянии организма, образе жизни, показателях крови, а также результаты анализа ДНК.

За продолжительность человеческой жизни отвечают два фактора, заключают исследователи. Первый — биологический возраст, связанный с образом жизни, болезнями и стрессом. Второй — «отказоустойчивость» организма, от которой зависит, как быстро первый фактор возвращается в норму при каких-либо потрясениях.

Им удалось выделить два основных параметра, связанных с продолжительностью жизни человека — уровень лейкоцитов и количество проходимых за день шагов. Для обоих показателей картина была одинаковой: по мере увеличения возраста некий фактор приводил к постепенному снижению способности организма возвращаться к прежним их значениям после каких-либо проблем со здоровьем.

Основываясь на темпе этих изменений, исследователи подсчитали, что способность организма восстанавливаться окончательно пропадает в возрасте 120-150 лет.

С возрастом способность к восстановлению снижалась все больше, на то, чтобы прийти в норму, требовалось все более длительное время. Организм здоровых молодых людей быстро справлялся с какими-либо изменениями и последствиями болезней, но по мере старения реакции замедлялись, что в итоге приводило к слишком высокой нагрузке на организм.

При этом некоторые факторы, такие как кровяное давление или количество лейкоцитов, имеют определенные медицинские нормы, однако количество шагов — индивидуальный показатель для каждого человека. То, что этот показатель меняется с возрастом в том же темпе, может говорить о наличии фактора темпа старения, влияющего на разные области жизнедеятельности.

«Расчеты показали полную потерю устойчивости человеческого организма, то есть способности к восстановлению, в возрасте от 120 до 150 лет... Мы наблюдали резкие изменения в возрасте примерно 35-40 лет, и это было удивительно, — говорит Тимофей Пырков, ведущий автор исследования. — В этот период часто завершаются карьеры спортсменов. Это подчеркивает, что в этом возрасте что-то в физиологии действительно может меняться».

Снижение устойчивости наблюдалось даже у тех, кто не страдал от серьезных хронических заболеваний, отмечают ученые. С возрастом людям требовалось все больше времени на восстановление, и в среднем они проводили все меньше времени в области оптимального физиологического состояния.

«Старение у людей проявляет универсальные черты, характерные для сложных систем, работающих на грани распада, — говорит коллега Пыркова Питер Федичев. — Эта работа демонстрирует, как концепции, заимствованные из физических наук, можно использовать в биологии для изучения различных аспектов старения, чтобы придумать эффективные меры борьбы с ним».

«Каков самый длительный срок, на протяжении которого могло бы жить человеческое тело, если бы все остальное складывалось хорошо и человек находился бы в среде, свободной от стрессовых факторов?» — задается вопросом Хизер Уитсон, директор Центра изучения старения и развития человека при Университете Дьюка. По ее словам, результаты исследования указывают на существование «темпа старения», который устанавливает пределы продолжительности жизни.

«Долгая жизнь — это не то же самое, что долгое здоровье, — отмечает профессор Джей Ольшански из Иллинойского университета в Чикаго. — Основное внимание следует уделять не тому, чтобы жить дольше, а тому, чтобы дольше жить здоровым».

«Смерть — не единственное, что имеет значение, — соглашается Уитсон. — Вопрос в том, можем ли мы продлить жизнь, не увеличивая при этом долю времени, в течение которого люди находятся в немощном состоянии?»

Исследователи надеются, что дальнейшие исследования в этой области позволят лучше понять как пределы возможной продолжительности жизни, так и то, как продлить ее активную фазу. Решения можно найти как в борьбе с болезнями и стремлении к здоровому образу жизни, так и в современных медицинских методах вроде генной терапии.