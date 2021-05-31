Аутизм и синдром дефицита внимания: чем опасен парацетамол при беременности

Прием парацетамола во время беременности может спровоцировать у будущего ребенка расстройства аутистического спектра и синдром дефицита внимания и гиперактивности, предупреждают ученые из Барселонского института глобального здравоохранения, Калифорнийского университета в США и других исследовательских центров. Детали они изложили в статье в журнале European Journal of Epidemiology.

Парацетамол — один из немногих жаропонижающих и обезболивающих препаратов, разрешенный беременным. 46-56% женщин в развитых странах используют его в какой-либо момент беременности.

Однако разрешенность не делает его безопасным — более ранние исследования уже показывали возможную связь между приемом парацетамола и развитием у ребенка проблем с поведением, вплоть до расстройств аутистического спектра (РАС) и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

РАС включают в себя ряд состояний, при которых ухудшается социальное взаимодействие, сужается круг интересов, может проявляться умственная отсталость. Чаще они наблюдаются у мальчиков. Симптомы варьируются в зависимости от конкретного расстройства — некоторые люди с аутизмом испытывают минимальные трудности, в то время как другие не в состоянии обходиться без специальной помощи.

Заподозрить РАС можно, когда ребенок не устанавливает зрительный контакт, не реагирует на свое имя, совершает повторяющиеся движения.

Чем раньше будет поставлен диагноз, тем выше вероятность того, что при помощи специалистов ребенок в будущем успешно социализируется и сможет вести полноценную жизнь.

Для СДВГ характерно импульсивное и гиперактивное поведение, выходящее за рамки нормы. Людям с СДВГ сложно концентрироваться на одной задаче, а иногда тяжело даже усидеть на месте. Расстройство проявляется в детстве и может доставить много неудобств как в юные, так и во взрослые годы.

Результаты прежних исследований были неоднозначны и вызывали сомнение из-за неоднородных критериев оценки. В новой работе исследователи постарались избежать этой проблемы.

Они отобрали данные о почти 74 тыс. детей, чье здоровье изучалось в рамках масштабных исследований в Великобритании, Италии, Дании, на Крите. Важным фактором отбора была информация о том, какие препараты принимала мать во время беременности. Возможные отклонения в поведении оценивались в первые месяцы жизни с помощью анкетирования матерей, а в 4-12 лет — по существующим медицинским критериям.

В разных когортах о приеме парацетамола сообщили 14-56 % матерей. У детей, подвергшихся его воздействию до рождения, на 19% чаще появлялись в разной степени выраженности симптомы РАС и на 21 % чаще — симптомы СДВГ.

Доля детей с клиническими или пограничными симптомами РАС составила 1,2-12,2 %, СДВГ — 0,9-12,9 %.

«Наши результаты согласуются с предыдущими исследованиями, — говорит Сильвия Алемани, ведущий автор исследования. — Мы также обнаружили, что пренатальное воздействие парацетамола одинаково влияет на мальчиков и девочек, поскольку мы практически не наблюдали различий».

Помимо пренатального воздействия парацетамола команда также изучила и постнатальное. Явной связи между приемом парацетамола в детстве и симптомами РАС и СДВГ исследователи не обнаружили, однако результаты отличались в зависимости от когорты. Необходимо дальнейшее изучение возможного воздействия парацетамола на нервную систему маленьких детей, заключают исследователи.

«Учитывая все данные о применении парацетамола и неврологическом развитии, мы согласны с предыдущими рекомендациями, указывающими, что, хотя парацетамол разрешен к использованию у беременных женщин или детей, его следует применять лишь при острой необходимости», — подчеркивает Жорди Суньер, соавтор работы.

Похожие результаты ранее получила группа исследователей из Университета Джонса Хопкинса. Они измерили уровень метаболитов парацетамола в пуповинной крови новорожденных, чтобы выяснить, как воздействие лекарства до рождения скажется на их развитии.

В группе с самым высоким содержанием по сравнению с группой с самым низким

риск развития СДВГ оказался повышен в 2,86 раза, риск аутизма — в 3,62 раза.

В «средней» группе — в 2,26 и 2,14 соответственно.

Авторы работы подчеркивают, что, несмотря на полученные результаты, утверждать, что прием парацетамола приводит к аутизму и СДВГ, не совсем корректно. Дело может быть не в самом препарате, а в болезни, из-за которой женщина его принимала.