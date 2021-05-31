«Выбил мозги»: как расстреляли румынского диктатора Антонеску

Как Антонеску пришел к власти и подружился с Гитлером

Взлету популярности генерала Иона Антонеску способствовала передача Бессарабии и Северной Буковины Советскому Союзу под угрозой применения военной силы. Территориальные потери 1940 года серьезно пошатнули авторитет короля Румынии Кароля II. Недовольство населения вынудило монарха поручить Антонеску формирование нового правительства. Генерала уважали как неподкупного военного, который в резкой форме протестовал против эвакуации армии из Бессарабии. Антонеску приостановил действие конституции, распустил парламент и потребовал от Кароля II передать ему управление государством. Пользуясь поддержкой нацистской Германии, генерал по предложению основных политических партий вынудил короля отречься от престола.

Ему на смену пришел 19-летний сын Михай I. Он стал верховным главнокомандующим и получил остальные функции монарха, в том числе право назначать премьер-министра. Однако реальная власть оказалась в руках Антонеску, который объявил себя кондукэторулом статулуй (вождем государства). Он ввел в состав правительства легионеров – членов ультранационалистической, антикоммунистической и антисемитской партии «Железная гвардия».

14 сентября 1940 года Румыния была объявлена национал-легионерским государством.

close

Антонеску предпринимал усилия по укреплению союза с Германией. Адольф Гитлер и сам был заинтересован в сотрудничестве с Румынией, в первую очередь, в экономическом секторе. Так, фюрер направил войска в Плоешти с целью обезопасить нефтяные промыслы. 20 ноября 1940-го Антонеску прибыл в Берлин, где три дня спустя состоялось подписание документа о присоединении Румынии к Пакту трех держав — договору Германии, Италии и Японии о разграничении сфер влияния.

В ходе переговоров с Гитлером и Иоахимом фон Риббентропом генерал выражал желание и готовность «сражаться до конца на стороне «оси» и содействовать ее победе», не скрывая, что добивается этим восстановления Румынии «в прежних границах». Гитлер, со своей стороны, признал, что «гарантии», предоставленные Румынии, направлены против СССР, и подчеркнул, что «история мира не кончается 1940 годом». Визит в столицу Третьего рейха укрепил Антонеску в уверенности, что отобранные СССР территории Румынии в скором времени удастся вернуть. Помимо того, он рассчитывал и на возвращение северной части Трансильвании, которую Румыния уступила Венгрии.

14 января 1941 года генерал снова встретился с Гитлером, выяснив детали предстоящего нападения на СССР.

Одновременно режим Антонеску жестко конфликтовал с легионерами, возмутившими общество своими бессудными расправами над военными, известными деятелями политики и культуры. После подавления легионерского путча и установления военной диктатуры Антонеску стал еще более привержен Германии.

close

В начале 1940-х ему принадлежала вся полнота власти в Румынии. Сформированное Антонеску правительство претворяло в жизнь антисемитские законы. Происходили массовые расстрелы евреев из Бессарабии и Буковины. В сентябре того же года началась депортация евреев в Транснистрию.

Свергнутого диктатора допрашивали на Лубянке

Румыния участвовала во Второй мировой войне с 22 июня 1941 года по 12 мая 1945-го. После захвата Бессарабии и Северной Буковины румынские войска продолжили военные действия на территории СССР: оккупировали Одессу, штурмовали Крым и сражались под Сталинградом. Изменение хода войны и контрнаступление Красной армии способствовали государственному перевороту в Румынии 23 августа 1944 года, организованному Михаем I. В результате Антонеску был свергнут, а страна перешла на сторону антигитлеровской коалиции. Были созданы предпосылки для установления в Румынии опиравшегося на СССР коммунистического режима.

В том же месяце арестованного Антонеску и его ближайших соратников доставили в Москву.

«Румынский диктатор был в маршальском повседневном кителе мышиного цвета с многочисленными орденскими планками и одним орденом, — вспоминал в конце 1990-х генерал майор в отставке, а во время событий – подполковник «Смерш» Михаил Белоусов, руководивший операцией. — Роста небольшого, худощав, рыжеват, вид, как я про себя подумал, подавленный: За ужином, продолжавшимся около двух часов, каких-либо примечательных разговоров не произошло. «Гости» пили мало, но ели прилично, говорили, что все кушанья вкусны. Имел место разговор о трудностях и бедах, принесенных войной».

В поезде из Бельцов Антонеску разоткровенничался с Белоусовым. К примеру, он рассказал, что Гитлер не любил упоминать имя Иосифа Сталина и называл его просто «он». Кроме того, маршал похвастался, что фюрер ни с кем из своих союзников не встречался так часто, как с ним. По словам Антонеску, рейхсканцлер Германии считал Румынию самым главным и самым надежным союзником. Экс-кондукэторул также пожаловался чекисту, что в конце 1942 года советские войска нанесли немцам и румынам «страшный удар» под Сталинградом. Якобы уже тогда Антонеску понял, что война проиграна, и предложил королю Михаю I и его матери попытаться подписать перемирие с союзниками.

По прибытии в столицу СССР бывших румынских руководителей доставили на одну из дач в Подмосковье.

Затем их перевели во внутреннюю тюрьму НКГБ на Лубянке, где румыны находились в предварительном заключении до апреля 1946 года.

На Лубянке с ними велась следственная работа, однако никаких сведений об этом до сих пор не опубликовано. Только на Нюрнбергском процессе советский представитель обвинения сообщил о проведенных в Москве допросах румынских заключенных: «Допрос Антонеску произведен в соответствии с законами Советского Союза, и протокол его показаний, представляющих исключительную важность для выяснения характера взаимоотношений Германии с ее сателлитами, представлен трибуналу».

Антонеску не смогли убить с первого раза

6 мая 1946 года начался Бухарестский процесс над бывшим маршалом, бывшим руководителем государства и председателем Совета министров Ионом Антонеску, бывшим вице-председателем правительства, министром юстиции и пропаганды Михаем Антонеску, экс-губернатором Транснистрии Георге Алексяну, бывшим министром обороны Константином Пантази, бывшим правительственным комиссаром по еврейским вопросам Раду Леккой, генерал-инспектором жандармерии Константином Василиу, министрами и генералами рухнувшего режима. Некоторых судили заочно. На процессе присутствовали представители основных румынских газет и аккредитованные иностранные корреспонденты, в том числе из ТАСС.

В обвинительном акте отмечалось: «Нами открыт архив, исследованы документы, проверены данные, опрошены эксперты в случаях, когда были сомнения. Нами не сделано ни одного утверждения, которое не подтверждено документами или известными фактами, и мы не сделали ни одного заключения, прежде чем пришли к проверенным данным. Ион Антонеску и те, которые проводили его политику, являются виновными в бедствии страны и военном преступлении, тем самым они предали интересы румынского народа, поставив страну на службу гитлеровскому фашистскому врагу. Румынская нация, представленная народными судьями, имеет возможность исследовать факты и вынести свой приговор, которого они заслуживают».

Обвинение заключало, что «первым конкретным актом национального предательства, который совершила диктатура Антонеску, было приглашение гитлеровским войскам вступить на территорию страны».

17 мая 1946 года обвиняемым был зачитаны приговоры. Семерых осудили к смертной казни с конфискацией имущества в пользу государства. Позднее трем осужденным заменили высшую меру на пожизненное заключение.

Казнь Иона и Михая Антонеску, Василиу и Алексяну состоялась 1 июня 1946 года в 18:00 в Жилавской военной тюрьме «в присутствии лиц, предусмотренных законом», как сообщалось канцелярией Совета министров. Расстрел был снят на кинопленку.

В последние минуты своей жизни Антонеску потребовал, чтобы приговор привели в исполнение солдаты, а не жандармы.

Получив отказ, бывший кондукэторул начал ругаться. Он также наотрез отказался, чтобы ему завязали глаза. Учитывая высокий статус осужденного, новые власти Румынии позволили ему самому командовать собственным расстрелом. Антонеску подал сигнал к стрельбе, подняв свою шляпу. В Советском Союзе сообщили, что бывший румынский руководитель был расстрелян «за преступления против мира и агрессию против народов СССР».

В 2013 году командир расстрельной роты Костикэ Гэлэван рассказал, что исполнение приговора затянулось на несколько часов, поскольку из королевского дворца не приходил ответ на просьбы о помиловании. В конце концов, было решено произвести расстрел, не дожидаясь бумаг.

«Были пять смертных приговоров и уже были врыты столько же столбов. Пришли мама и супруга Антонеску. Я услышал, как его жена Мария сказала, что скоро она присоединится к нему. Мария Антонеску принесла значок и приколола ему на грудь. А он ей сказал, чтобы она удалилась в монастырь и что в будущем он займет свое законное место, которое заслуживает», — вспоминал Гэлэван.

Уже на месте казни стало известно о помиловании Пантаци.

Согласно Гэлэвану, «в последнем слове Антонеску сообщил, что умирает за идеалы румынского народа». Диктатор не умер после первого залпа и, лежа на земле, потребовал, чтобы в него выстрелили еще раз.

«Пришел командир и выстрелили в него снова. Медик же констатировал, что Антонеску не умер. И Василиу еще не умер. Тогда командир выстрелил вновь. И выбил Василиу мозги. Все были мертвы», — констатировал старший сержант жандармерии.

Подобная участь постигла и многих других союзников Гитлера. Так, еще 24 октября 1945-го в Осло казнили бывшего министра-президента Норвегии Видкуна Квислинга.

А 12 марта 1946 года был казнен лидер венгерских фашистов и руководитель Венгрии в последние месяцы Второй мировой войны Ференц Салаши, ответственный за военные преступления. После занятия территории Венгрии Красной армией он бежал в Австрию, но был выдан обратно американцами. Салаши судили вместе с другими членами коллаборационистского правительства из национал-социалистической партии «Скрещенные стрелы».

Другому знаменитому коллаборационисту, французскому маршалу Филиппу Петену генерал Шарль де Голль заменил смертную казнь на пожизненное заключение. Диктатор усташской Хорватии Анте Павелич в мае 1945-го успел бежать в Австрию и затем скрывался в разных странах, будучи приговоренным к высшей мере югославским народным судом. В 1959 году он скончался в Мадриде от последствий ранений, полученных в результате покушения четников.