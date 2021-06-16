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Медицина

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Слабый иммунитет: кому нужно привиться от COVID-19 трижды

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Врачи рассказали, кому нужна третья прививка от SARS-COV-2

Третья доза вакцины от SARS-CoV-2 может понадобиться людям с ослабленным иммунитетом, в первую очередь — тем, кто принимает иммуносупрессоры после пересадки органов, сообщают американские ученые. При этом уровень антител в организме таких людей все равно оказывается ниже, чем среди привитого населения в целом, поэтому исследователи советуют не отказываться от масок и соблюдать социальную дистанцию.

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При пересадке паренхиматозных (плотных) органов вроде печени, сердца или легких пациенту часто необходимы препараты, подавляющие иммунитет. Они не дают организму отторгнуть новый орган, но при этом снижают способность вырабатывать антитела к чужеродным веществам, в том числе и при вакцинации.

Более ранние исследования показали, что только у 17% пациентов, перенесших трансплантацию, выработалось достаточное количество антител после одной дозы вакцины от SARS-CoV-2. После двух доз их количество составило 54%.

При этом даже у тех пациентов, у которых антител было достаточно, их уровень все равно был значительно ниже, чем у людей с иммунной системой, работающей в полную силу.

В новой работе специалисты из Университета Джонса Хопкинса отобрали 30 пациентов, перенесших трансплантацию органов, которые получили третью дозу одной из трех вакцин — Johnson & Johnson, Moderna или Pfizer/BioNTech — в период с 20 марта по 10 мая 2021 года. До этого они получили две дозы вакцины Moderna или Pfizer/BioNTech. Средний возраст участников исследования составил 57 лет. Ни один из участников исследования не сообщил, что сталкивался до вакцинации с симптомами SARS-CoV-2 или имел положительный результат теста. Все они принимали иммуносупрессивные препараты, чтобы избежать отторжения пересаженных органов.

«Наши результаты показали, что у трети участников, у которых было недостаточно антител, и у всех, у кого они были в достаточном, но небольшом количестве, после третьей прививки усилился иммунный ответ», — говорит доктор Дорри Сегев, ведущий автор исследования.

Через неделю после получения третьей дозы вакцины 23 участника исследования заполнили анкету, посвященную побочным эффектам. Реакции, в целом, были легкими или умеренными, один участник сообщил о сильной боли в руке, а другой — о сильной головной боли. Ни один участник не сообщил о повышении температуры или аллергической реакции. Один столкнулся с умеренным отторжением органа. Подробнее о результатах исследователи рассказали в статье в журнале Annals of Internal Medicine.

«Эти реакции можно считать приемлемыми, учитывая преимущества, которые могут дать вакцины», — говорит Сегев.

Ученые подчеркивают, что в данной работе изучался только уровень антител, и что необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, связан ли повышенный иммунный ответ после третьей дозы вакцины с более низкой частотой заражения SARS-CoV-2.

«Хотя третья доза вакцины, по-видимому, повышает иммунный ответ реципиентов до более высокого уровня, чем одна или две, эти люди все еще могут подвергаться большему риску заражения SARS-CoV-2, чем в целом население, прошедшее вакцинацию, — отмечает соавтор исследования Уильям Вербель. — Поэтому мы рекомендуем тем, кто получил трансплантанты, и другим людям с ослабленным иммунитетом продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и соблюдать другие меры безопасности в отношении COVID-19».

В целом же исследователи заключают, что необходимо более масштабное исследование, которое позволит выяснить — действительно ли пациентам, перенесшим пересадку органов, стоит получать три дозы вакцины вместо двух. В настоящее время такой подход практикуется в отношении гриппа и гепатита В, но, возможно, будет эффективен также против COVID-19 и других инфекций.

Ранее специалисты из Техасского университета в Хьюстоне и Университета Вандербильта в Нэшвилле выяснили, что людям с пониженным иммунитетом и пациентам, перенесшим трансплантацию, грозит наибольшая опасность повторно заразиться коронавирусом, что делает вакцинацию еще более важной. Также в группе риска люди с почечной недостаточностью, поражением печени, проходящих лечение от онкологических заболеваний.

Исследователи отобрали 23 человек, которые повторно заразились коронавирусом. Средний возраст пациентов составил 64,5 года, большинство из них имели диабет, гипертонию и другие хронические заболевания. Многие из них страдали от ожирения и курили.

70% пациентам потребовалась госпитализация как в первый, так и во второй раз.

В исследовании подчеркивается, что заразиться повторно могут и те, кто болели коронавирусом в легкой форме. Тем не менее, в таких случаях риск осложнений минимален. Опираясь на это, врачи посоветовали быть особенно осторожными тем, кто болел коронавирусом в тяжелой форме.