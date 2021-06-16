Слабый иммунитет: кому нужно привиться от COVID-19 трижды

При пересадке паренхиматозных (плотных) органов вроде печени, сердца или легких пациенту часто необходимы препараты, подавляющие иммунитет. Они не дают организму отторгнуть новый орган, но при этом снижают способность вырабатывать антитела к чужеродным веществам, в том числе и при вакцинации.

Более ранние исследования показали, что только у 17% пациентов, перенесших трансплантацию, выработалось достаточное количество антител после одной дозы вакцины от SARS-CoV-2. После двух доз их количество составило 54%.

При этом даже у тех пациентов, у которых антител было достаточно, их уровень все равно был значительно ниже, чем у людей с иммунной системой, работающей в полную силу.

В новой работе специалисты из Университета Джонса Хопкинса отобрали 30 пациентов, перенесших трансплантацию органов, которые получили третью дозу одной из трех вакцин — Johnson & Johnson, Moderna или Pfizer/BioNTech — в период с 20 марта по 10 мая 2021 года. До этого они получили две дозы вакцины Moderna или Pfizer/BioNTech. Средний возраст участников исследования составил 57 лет. Ни один из участников исследования не сообщил, что сталкивался до вакцинации с симптомами SARS-CoV-2 или имел положительный результат теста. Все они принимали иммуносупрессивные препараты, чтобы избежать отторжения пересаженных органов.

«Наши результаты показали, что у трети участников, у которых было недостаточно антител, и у всех, у кого они были в достаточном, но небольшом количестве, после третьей прививки усилился иммунный ответ», — говорит доктор Дорри Сегев, ведущий автор исследования.

Через неделю после получения третьей дозы вакцины 23 участника исследования заполнили анкету, посвященную побочным эффектам. Реакции, в целом, были легкими или умеренными, один участник сообщил о сильной боли в руке, а другой — о сильной головной боли. Ни один участник не сообщил о повышении температуры или аллергической реакции. Один столкнулся с умеренным отторжением органа. Подробнее о результатах исследователи рассказали в статье в журнале Annals of Internal Medicine.

«Эти реакции можно считать приемлемыми, учитывая преимущества, которые могут дать вакцины», — говорит Сегев.

Ученые подчеркивают, что в данной работе изучался только уровень антител, и что необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, связан ли повышенный иммунный ответ после третьей дозы вакцины с более низкой частотой заражения SARS-CoV-2.

«Хотя третья доза вакцины, по-видимому, повышает иммунный ответ реципиентов до более высокого уровня, чем одна или две, эти люди все еще могут подвергаться большему риску заражения SARS-CoV-2, чем в целом население, прошедшее вакцинацию, — отмечает соавтор исследования Уильям Вербель. — Поэтому мы рекомендуем тем, кто получил трансплантанты, и другим людям с ослабленным иммунитетом продолжать носить маски, соблюдать социальную дистанцию и соблюдать другие меры безопасности в отношении COVID-19».

В целом же исследователи заключают, что необходимо более масштабное исследование, которое позволит выяснить — действительно ли пациентам, перенесшим пересадку органов, стоит получать три дозы вакцины вместо двух. В настоящее время такой подход практикуется в отношении гриппа и гепатита В, но, возможно, будет эффективен также против COVID-19 и других инфекций.

Ранее специалисты из Техасского университета в Хьюстоне и Университета Вандербильта в Нэшвилле выяснили, что людям с пониженным иммунитетом и пациентам, перенесшим трансплантацию, грозит наибольшая опасность повторно заразиться коронавирусом, что делает вакцинацию еще более важной. Также в группе риска люди с почечной недостаточностью, поражением печени, проходящих лечение от онкологических заболеваний.

Исследователи отобрали 23 человек, которые повторно заразились коронавирусом. Средний возраст пациентов составил 64,5 года, большинство из них имели диабет, гипертонию и другие хронические заболевания. Многие из них страдали от ожирения и курили.

70% пациентам потребовалась госпитализация как в первый, так и во второй раз.

В исследовании подчеркивается, что заразиться повторно могут и те, кто болели коронавирусом в легкой форме. Тем не менее, в таких случаях риск осложнений минимален. Опираясь на это, врачи посоветовали быть особенно осторожными тем, кто болел коронавирусом в тяжелой форме.