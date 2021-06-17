Когда исчезают антитела против COVID-19 после вакцинации

Гендиректор разработавшего препарат «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал о результатах клинических исследований. По его словам, специалисты наблюдали за сохранением антител у добровольцев через три, шесть и девять месяцев в рамках I-II фазы испытаний.

«В [случае] трех и шести месяцев антитела выявлялись у всех 100% добровольцев. В [случае] девяти месяцев антитела выявлялись более чем у половины добровольцев», — сказал Максютов в эфире телеканала «Россия 24».

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на главу «Вектора», вакцину получили 57 человек из 100 добровольцев. Из тех, кому сделали прививку «Эпиваккороной» 20 имели контакт с вирусом, только 2 отметили ухудшение самочувствия.

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России 14 октября 2020 года. Она стала второй вакциной от коронавируса. Ее разработкой занимались специалисты новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

В начале мая заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа «Вектора» Александр Рыжиков сообщил, что у 90% людей, которые сделали прививку «ЭпиВакКороной», появляются антитела.

«Независимые исследования показывают, что реально на вакцинацию реагирует высокая доля населения. Среди добровольцев мы рассказывали эти цифры. Сейчас проводим случайные исследования среди иммунизированных коллективов, мы видим, что эти цифры существенно больше 90%», — отметил он.

Эта вакцина является пептидной. По словам Рыжикова, трехкратная вакцинация для таких типов препаратов — «обычное дело».

В начале апреля руководитель научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов заявил, что антитела появляются у 94% привившихся. «И в любом случае это защищает от тяжелого развития инфекции», — сказал он, отметив, что привившийся от COVID-19 может избежать летального исхода, который вызывает вирус.

Первой зарегистрированной в России вакциной стал «Спутник V». В апреле этого года директор разработавшего этот препарат НИЦЭМ им. почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что надеется на пожизненное сохранение антител против коронавируса у привившихся.

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — 5–10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — сказал он «Интерфаксу». Тем не менее многие исследователи замечают, что зачастую уровень антител снижается спустя полгода.

Гинцбург подчеркнул, что центр будет в течение 1-1,5 года изучать, сохраняется ли иммунитет после первичной вакцинации. Для этого специалисты планируют сделать повторные прививки участникам исследования.

«Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти», — пояснил Гинцбург.

В декабре 2020 года он отмечал, что однокомпонентный вариант «Спутника V» — «Спутник Лайт» — сможет сохранять иммунитет на протяжении трех-четырех месяцев. «Ожидать формирования иммунитета можно будет через три недели. Просто мы укорачиваем иммунитет, не делаем его длительным и не создаем клетки памяти», — добавил глава центра им. Гамалеи.

Третьей зарегистрированной вакциной от коронавируса стала вакцина «КовиВак». Она основана на коронавирусе SARS-CoV-2, лишенном инфекционных свойств, но способном вызвать иммунную реакцию. Таким образом, препарат формирует комплексный иммунный ответ на все белки коронавируса, а не только на S-белок или его компоненты. Эта вакцина уже поступила в гражданский оборот. В частности, ею можно привиться в Санкт-Петербурге. Его разработал Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук .

Директор центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал в интервью «Интерфаксу», что «уровень защиты любой вакцины не является постоянной величиной».

«У вакцинированных и переболевших лиц уровень антител нарастает в течение нескольких недель, достигает некоторого уровня, а затем начинает снижаться. Обычно такой цикл занимает около 6-8 месяцев, но возможны индивидуальные особенности в том, когда титр антител упадет ниже защитного порога», — обратил внимание специалист.

«На настоящий момент мы видим, что добровольцы, участвовавшие в 1 и 2 фазе клинических исследований и привитые в октябре-ноябре прошлого года, сохраняют защитный титр антител», — рассказал он об исследовании «КовиВака».