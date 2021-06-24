Лучший вид из туалета: туристов поднимут на тридцать километров

Расположенная во Флориде американская компания Space Perspective присоединилась к технологическим стартапам, которые планируют за деньги запускать туристов ближний космос, или хотя бы к верхней границе атмосферы.

Компания объявила о начале продажи билетов на свой стратостат Spaceship Neptune, который будет поднимать желающих на высоту 30 километров, почти недоступную для современных самолетов.

Цена удовольствия — $125 тыс., всего в герметичной капсуле с комфортом могут разместиться восемь пассажиров.

Будучи надутым, полиэтиленовый шар с водородом будет сравним по размеру с футбольным стадионом, сама капсула – диаметром 5 м.

Во время стандартного полета пассажиры Spaceship Neptune проведут около шести часов в капсуле, которая поднимет их на высоту, ниже которой сосредоточено 99% массы земной атмосферы.

Подъем и пребывание на высоте не должны сопровождаться никакими испытаниями – поскольку капсулу поднимает гигантский наполненный водородом шар, подъем будет происходить мягко, без перегрузок, которые всегда присутствуют при ракетных запусках. К услугам богатых туристов – наклонные мягкие кресла, панорамные иллюминаторы, бар с напитками, душевая и другие удобства.

«Во время шестичасового полета все гости смогут расположиться удобными наклонными сидениями и насладиться круговым обзором с видом на 450 миль вокруг», — говорится в приглашении компании.

Уборная смонтирована в центре капсулы, в специальном конусе внизу конструкции, и представляет собой «туалет с лучшим видом в мире».

Помимо пассажиров на борту будет опытный пилот, поэтому гостям не нужно будет проходить специальную предполетную тренировку. В точке максимального подъема пассажиры смогут насладиться видом кривизны горизонта, если посмотрят против Солнца.

Первые коммерческие полеты Space Perspective намерена начать к концу 2024 года. Первый шаг к этой программе фирма осуществила 18 июня, когда совершила тестовый полет стратостата с территории космодрома во Флориде.

В ходе беспилотного полета капсула продержалась в воздухе 6 часов 39 минут и достигла максимальной высоты 33043 метра. После этого она приводнилась в Мексиканском заливе в 80 километрах от западного побережья Флориды, рассказали представители компании. Затем капсула была отбуксирована к берегу при помощи специального корабля.

Внешний и внутренний дизайн капсулы проектировался британской фирмой PriestmanGoode. «Мы обратили внимание на все элементы, которые сделают пребывание не просто запоминающимся, но и комфортным», — заявили в компании.

«Не могу не быть горд за работу нашей команды и за работу полетных систем, — заявил сооснователь компании Табер Маккаллум. – Этот тестовый полет Neptune One подтолкнул нашу испытательную программу, которая будет чрезвычайно интенсивной, поскольку мы можем выполнять тестовые полеты без пилота».

В ходе тестового полета на борту капсулы присутствовал ряд научных приборов. Среди них – инструмент для исследования озонового слоя Земли, разработанный исследователями Университета Северной Флориды.

Предприниматели в области космических технологий Табер Маккаллум и Джейн Пойнтер образовали компанию Space Perspective в 2019 году. Главной целью было помочь как можно большему числу желающих взглянуть на Землю с верхних слоев атмосферы.

«Мы намерены фундаментально изменить то, как люди попадают в космос – и для осуществления необходимых исследований для улучшения жизни на Земле и для изменения нашего отношения и связи с планетой», — пояснила Пойнтер. В будущем компания планирует не ограничиваться стартами с территории Флориды, но и производить их из других точек планеты.

Space Perspective посоревнуется за часть рынка космического туризма, где уже появляются новые игроки, такие как компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джефа Безоса.

И хотя эти компании планируют предлагать суборбитальные полеты с реальным выходом в ближний космос, эти полеты будут значительно короче по времени. К примеру, продолжительность полета на корабле New Shepard Безоса от взлета до посадки составит всего 11 минут. Отличаются и цены. К примеру, билет на корабле VSS Unity от Virgin Galactic обойдется в $250 тыс.

По мнению экспертов, рынок космического туризма в ближайшие годы будет расти. В 2019 году швейцарский банк UBS дал прогноз, что к 2030-му он будет составлять $3 млрд в год.