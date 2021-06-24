«Их удалили специально»: ученый восстановил данные о геноме SARS-CoV-2

Благодаря генетическим последовательностям образцов коронавируса можно выяснить, как SARS-CoV-2 перешел к людям от животных, скорее всего — летучих мышей. И последовательности, полученные на ранних этапах пандемии, наиболее ценны — они позволяют максимально приблизиться к первоначальному событию распространения вируса.

Изучая данные, опубликованные различными исследовательскими группами, доктор Джесс Блум из Онкологического центра Фреда Хатчинсона наткнулся на опубликованное в марте 2020 года исследование, в котором упоминался 241 образец SARS-CoV-2, полученный учеными из Уханя. В исследовании говорилось, что генетические последовательности образцов были загружены в онлайн-базу Sequence Read Archive, управляемую Национальной медицинской библиотекой США.

Однако когда Блум захотел взглянуть на эти последовательности, ни одну из них он в базе не нашел.

Заинтересовавшись их исчезновением, он нашел еще одну работу, в которой упоминались недостающие последовательности. Выяснив, что многие последовательности находились в облачном хранилище Google Cloud, и файлы с ними имели одинаковый формат, Блум смог восстановить 13 из пропавших записей. Подробнее свой опыт он описал в статье, опубликованной на сервисе препринтов bioRxiv.

«Кажется вероятным, что последовательности удалили, чтобы скрыть их существование», — считает Блум.

Объединив эти 13 записей с уже известными, Блум выяснил, что эти образцы старше полученных в 2019 году на рынке Уханя — в них отсутствовали мутации, характерные для той линии. Подобные последовательности попадались и раньше. Это указывает на существование другой, более ранней линии коронавируса, которая не затронула рынок.

В целом же восстановленные последовательности имели больше сходств с коронавирусом летучих мышей, чем образцы с рынка.

«Возможно, наше представление о ситуации в Ухане на ранних стадиях может быть несколько некорректным», — считает он.

Национальные институты здравоохранения США подтвердили, что данные были удалены в июне 2020 года по просьбе исследователя, первоначально их предоставившего. В учреждении отметили, что то стандартная практика — генетики со всего мира обмениваются информацией в подобных базах данных с самого начала пандемии и периодически вносят изменения в собственные записи.

В свете споров о происхождении SARS-CoV-2 это вызывает вопрос — не удалил ли автор записи, чтобы что-то скрыть? Однако Блум отмечает, что обнаруженные последовательности не подкрепляют ни одну из версий.

«Это исследование не дает никаких дополнительных веских доказательств для подтверждения зоонозной или лабораторной природы вируса, — говорит он. — Скорее, оно показывает, что существуют дополнительные последовательности, относящиеся к раннему периоду пандемии, о которых до сих пор не было известно. А в некоторых образцах есть мутации, которые позволяют предположить, что эти образцы эволюционно старше вируса с рынка морепродуктов в Ухане».

«Это, безусловно, большая работа, и она многое дает для понимания происхождения SARS-CoV-2», — говорит эволюционный биолог Майкл Воробей.

Другие ученые отнеслись к выводам Блума более скептически.

«Если эти последовательности удалили, чтобы скрыть, то попытка провалилась, — считает Роберт Гэрри, профессор иммунологии Тулейнского университета. — Эти данные не дают никаких новых знаний о генетическом разнообразии SARS-CoV-2 в начале пандемии. Реальность такова, что мелкие ошибки постоянно сопровождают обмен научными данными».

«Язык работы необычен, в нем содержится много предположений и догадок, цитат сообщений из блогов, — добавляет специалист по микробному патогенезу Эндрю Престон из Батского университета в Великобритании. — Похоже, автор хотел указать на намеренное сокрытие китайскими властями ранних данных о последовательностях из Уханя. Однако это полностью субъективная оценка ситуации, которую будет очень трудно подтвердить или опровергнуть».

В целом же, работа подтверждает, что различные варианты коронавируса могли циркулировать в Ухане и до первых известных вспышек инфекции, связанных с рынком морепродуктов. Блум и другие ученые надеются, что исследователи, удалившие последовательности из базы, объяснят, зачем это сделали.