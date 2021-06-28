«Насмешила всю больницу»: женщина почти всю жизнь проходила с игрушкой в ноздре

Дети, засунувшие в ухо или нос деталь от игрушки — нередкие гости в кабинете врача. Однако со взрослыми пациентами, сохранившими в своем организме инородный предмет с самого детства, врачи встречаются куда реже.

Мэри Маккарти из Новой Зеландии, 45-летняя сотрудница больничной кухни, основную часть своей жизни страдала от боли в правой ноздре, но не связывала ее с происшествием из детства.

«Блошки» — настольная игра, в которой надо забросить маленькие пластиковые диски в коробку. Для этого на край диска надо надавить специальной пластиной и заставить его подпрыгнуть. Маккарти в детстве часто играла в «Блошки» с братьями и сестрами, и придумала себе еще одно развлечение — засовывала по диску в каждую ноздрю, а затем выдувала их.

«Однажды я случайно вдохнула один диск вместо того, чтобы выдохнуть, и побоялась сказать маме, — вспоминает Маккарти, рассказывая свою историю новозеландскому изданию Stuff. — Помню, как я тогда испугалась и подумала — куда он делся?».

Жаловаться Маккарти не любила, поэтому постаралась просто забыть об этом случае и жить дальше.

«В течение многих лет у меня всегда были трудности с дыханием через нос, но я никогда не задумывалась об этом», — признается она.

Но в 2020 году после мазка из носа на COVID-19 Маккарти столкнулась с сильной болью, а затем у нее стало постоянно течь из носа. Она обращалась к нескольким врачам, но те считали, что дело в хроническом заболевании пазух.

«В моей жизни происходило много всего, поэтому я задвинула это на задний план», — говорит Маккарти.

Маккарти живет с 22-летним сыном, страдающим тяжелой формой аутизма, и ей приходится уделять ему много времени. Поэтому следующий прием, на этот раз у частного специалиста, она отложила до августа, хотя симптомы мучали ее уже восемь месяцев. Но помощь понадобилась ей раньше.

В один из дней, закончив работу, Маккарти тут же обратилась в отделение неотложной помощи госпиталя Крайстчерча, одной из ведущих новозеландских больниц. Во время осмотра врачи спросили ее, не засовывала ли она что-нибудь в нос. Маккарти вспомнила случай с «Блошками» из детства.

Компьютерная томография подтвердила: маленький пластиковый диск все еще был в носу.

Во время мазка, очевидно, он сдвинулся с места и привел к инфекции. Врачи попытались сразу же извлечь его, но вокруг образовались кальцификаты, так что пришлось ввести Маккарти наркоз и прооперировать. Диск с кальцификатами протолкнули по носовому ходу и извлекли через рот.

«Когда я проснулась, то спросила — что это было? — рассказывает Маккарти. — А они сказали — то, что насмешило всю больницу. Маленький диск, который даже цвет не потерял. Вокруг него был кальцификат, и, видимо, поэтому мой нос немного искривился».

Сейчас Маккарти восстанавливается после операции. Она с нетерпением ждет новой жизни, в которой у нее будет прямой, хорошо дышащий нос.

Подобные случаи известны и в России.

В 2020 году в Москве врачи вытащили из носа пациента монету, которая пробыла там более 50 лет.

59-летний мужчина обратился в поликлинику и пожаловался на то, что несколько месяцев не может дышать. Компьютерная томография показала, что в глубине правой ноздри оказались инородное тело каменистой плотности и предмет округлой формы. Также врачи выявили искривление носовой перегородки.

Только после КТ пациент вспомнил, что в возрасте шести лет во время игры засунул однокопеечную монетку в нос, а потом вовсе о ней забыл. Как сообщила врач-оториноларинголог больницы имени Кончаловского Татьяна Михайлова, за 50 с лишним лет вокруг монеты в носу сформировался конгломерат каменистой плотности – ринолит.

Врачи при помощи эндоскопической операции выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки пациента, удалив искривленную часть хряща, и извлекли инородное тело из полости носа. Вскоре мужчина вернулся домой.