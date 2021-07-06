Окаменелые детки: в Китае найдены ясли возрастом полмиллиарда лет

Полмиллиарда лет назад на Земле все живые организмы обитали в океане. Как они выглядели, ученым известно по ископаемым останкам, которые в обилии находят в донных отложениях. Однако, как росли и развивались эти животные и водоросли, ученым почти неизвестно.

Заполнить этот пробел и помочь понять, как древние морские обитатели могли заложить основу для выхода жизни на сушу, может неожиданное открытие, которое сделали ученые близ китайского города Куньмин — окаменелые ясли древних обитателей моря.

Богатый на находки «зверинец» относят к лагерштетту — тип местонахождений окаменелостей, в котором благодаря особым условиям хорошо сохраняется множество окаменелостей разнообразных представителей биоты, также зачастую сохраняются не только твёрдые части живых организмов, но и отпечатки их мягких тканей. Лагерштетты обладают огромной ценностью для палеонтологии.

Китайская находка содержит большое количество сохранившихся в отличном виде окаменелостей позвоночных, и других мягкотелых организмов, половина которых оказалась в личиночной стадии развития.

Ученые определили возраст окаменелостей — примерно 518 млн лет, и отнесли их к кембрийскому периоду. По словам исследователей, находка, содержащая 2846 отдельных ископаемых образцов, является древнейшей и наиболее разнообразной в своем роде.

«Просто восхитительно увидеть всех этих деток среди находок, — сказала соавтор исследования Джульен Киммиг из Университета Пенсильвании. – Находки молодых особей это то, что редко можно встретить, особенно среди мягкотелых беспозвоночных».

Подробное описание организмов ученые привели в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology and Evolution.

Всего среди находок палеонтологи выделили 118 типов организмов, среди которых 17 — абсолютно новых.

В доисторических «яслях» оказались предки современных насекомых и ракообразных, червей, трилобитов, водорослей, губок и ранних позвоночных, к которым относятся бесчелюстные рыбы. Кроме того, ученые обнаружили яйца некоторых животных, и множество созданий с сохранившимися остатками мягких тканей.

Кроме того, в отпечатках и окаменелостях некоторых животных ученые обнаружили части тел, до этого им не попадавшиеся.

«Особенности находок сохранились и видны, как в 3D-очках, в том числе детали, никогда ранее не встречавшиеся, особенно в таких древних отложениях», — говорят исследователи.

Ученые планируют использовать компьютерную томографию, чтобы восстановить внешний вид и внутреннее строение ранее неизвестных животных. Место обнаружения окаменелостей состоит из нескольких слоев, которые, как считают ученые, свидетельствуют об отдельных случаях подводных грязевых оползней, которые погребли под собой донные организмы. По мнению исследователей, каждый из слоев может рассказать о разнообразии и взрывном росте подводной фауны между отдельными оползнями. Многие животные искали в этом районе укрытие от сильных океанических течений, когда эта часть суши была дном древнего моря.

Обилие особей в личиночной стадии говорит о том, что здесь находилась тихая заводь, в которой животные предпочитали размножаться, спасаясь от морских хищников.

Находка поможет палеонтологам понять, как именно происходило развитие некоторых животных от личиночной стадии к взрослым особям.

«Теперь мы увидим, как разные части тела росли со временем, чего мы никогда не знали для большинства из этих групп, — пояснила Джульен Киммиг. – И эти животные дадут нам больше сведений об их связи с современными животными. Мы увидим, насколько развитие этих животных сегодня схоже с тем, как они развивались 500 млн лет назад, и что изменилось со временем».

Теперь ученые хотят провести геохимический анализ образцов и отложений. Это поможет выяснить особенности окружающей среды и климата в геологический период формирования отложений.

«В этом отложении мы нашли предков большинства современных животных, как морских, так и сухопутных, — пояснила Киммиг. — Если лагерштетт действительно является палеояслями, это означает, что этот тип поведения животных не сильно изменился за последние 518 млн лет».