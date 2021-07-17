Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
«Ъ»: Путин предлагал Байдену в Женеве скоординировать... 14:47
Сборная Германии ушла с поля из-за расизма в адрес своего... 14:44
В Литве заявили, что Минск угрожает стране контрабандой... 14:39
В федерации плавания исключили выступление Ефимовой... 14:27
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за надвигающейся... 14:26
Власти Японии попросили авиакомпании остановить бронирования новых... 14:24
В Крыму ужесточили ограничения для детских лагерей из-за... 14:22
Народный артист заявил, что «Зенит» может выйти... 14:08
В США арестовали соучастницу убийства после комментария... 14:03
Тренер сборной России оставил команду и ушел смотреть матч Евро... 14:02
Наука

Опозорился дважды: ученый поплатился за статью об опасности медицинских масок

Научный журнал отозвал статью о вреде масок для детей

Слушать
Остановить
close
100%
Pradeep Gaur/SOPA Images/Sipa USA/Reuters
Научный журнал отозвал статью, в которой сообщалось о вреде медицинских масок для детей. Вопросы возникли не только к методологии и выводам работы, но и к личности ведущего автора — ранее он отличился публикацией статьи о вреде вакцин от коронавируса, и вообще не имеет соответствующей квалификации — он не врач и не вирусолог, а психолог и философ. Подобные скандалы не прошли для автора даром — с ним прекратил сотрудничество крупный университет.

Журнал JAMA Pediatrics отозвал статью о вреде медицинских масок для детей спустя пару недель после публикации. Авторы статьи утверждали, что ношение масок якобы всего за несколько минут в разы повышает концентрацию углекислого газа в воздухе, который вдыхают дети. По их мнению, это происходило из-за того, что маски задерживали выдыхаемый воздух, и дети вдыхали его снова.

Исходя из полученных данных, они делали вывод, что не следует заставлять детей носить маски.

Статья вышла 30 июня и быстро привлекла внимание специалистов. Они критиковали выбор прибора для замеров уровня углекислого газа и отсутствие других важных данных — например, об уровне углекислого газа в крови детей. Автор пытался ответить на критику, но его оправдания оказались недостаточно убедительными.

«После публикации возникло множество вопросов относительно методологии исследования, в том числе сомнения по поводу эффективности устройства, использованного для оценки уровня углекислого газа в условиях данного исследования, и того, точно ли полученные измерения отражают содержание углекислого газа во вдыхаемом воздухе, а также вопросы, связанные с обоснованностью выводов исследования, — гласит комментарий редакторов журнала. — Авторы не представили достаточно убедительных доказательств, чтобы рассеять сомнения. Учитывая фундаментальную обеспокоенность по поводу методологии исследования, неопределенность в отношении обоснованности результатов и выводов, а также потенциальные последствия для общественного здравоохранения, мы решили отозвать работу».

Ведущий автор исследования, немецкий психолог и философ Харальд Валах, не согласился с таким решением.

«Основные причины отзыва статьи — неправильные данные, неправильный анализ, плагиат — не присутствуют в работе и не доказаны редакторами или комментаторами», — считает он.

Валах ранее уже отметился проблемными публикациями. В начале июля 2021 года журнал Vaccines из-за его статьи оказался в центре скандала, в результате которого из редакционного совета журнала ушли несколько крупных ученых.

В той статье Валах утверждал, что вакцинация от коронавируса приводит к смертям почти так же часто, как и COVID-19.

«На три смерти, предотвращенные вакцинацией от COVID-19, приходится две, причиненные вакцинацией», — говорилось в статье.

Специалисты раскритиковали небрежность в работе с данными — информация о смертях бралась из базы, в которую сами пациенты вносили данные о побочных эффектах вакцинации. Неизвестно, есть ли причинно-следственная связь тех или иных симптомов, и даже смертей, с прививкой, и об этом сообщается в самой базе. Однако авторы работы, по большому счету, приравняли все описанные изменения в самочувствии и случаи смертей к последствиям прививок и заявили об их опасности.

Некоторые члены редсовета оказались настолько возмущены тем, что работа прошла рецензирование и была опубликована, что отказались сотрудничать с журналом.

Валах сообщил, что лишь хотел привлечь внимание правительств стран к важности проблемы.

Отзывы статей — нормальная часть научного процесса, и далеко не всегда это говорит о недобросовестности ученых. Однако Валах подмочил себе репутацию еще в 2012 году, когда занимался изучением телепатии и альтернативной медицины — за это Австрийское общество критического мышления признало его псевдоученым года.

Подобные публикации сказались на репутации Валаха. После истории с работой о вакцинах Познанский медицинский университет имени Кароля Марцинковского отказался с ним сотрудничать.

Руководство университета пришло к выводу, что в исследовании о вакцинах «неправильно использовались данные, что привело к ошибочным выводам, которые могут нанести вред обществу».

«Хотя мы высоко ценим свободу слова в академической среде, мы также считаем, что крайне важно, чтобы научная статья была основана на достоверных данных и обоснованной методологии. По нашему мнению, данная статья не отвечает этому условию. Именно поэтому мы хотим самым решительным образом подчеркнуть, что статья не выражает точку зрения нашего университета», — подчеркивается в сообщении.

Валах же заявил, что не хочет иметь дела с университетом, в котором не поддерживается плюрализм мнений.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Наводнение в Германии: число жертв выросло до 133 человек
Bild сообщает о 133 погибших и более 700 пострадавших в результате наводнения на западе ФРГ
«Легкие решения»: почему Киев недоволен итогами саммита Меркель и Байдена
Глава «Нафтогаза»: Украина убедила Меркель в опасности «Северного потока — 2»
Знай наших: инвесторы полюбили российские акции
Эксперты объяснили ажиотажный спрос на ценные бумаги компаний РФ
В России выявлено 25 116 случаев коронавируса за сутки
Кабмин одобрил законопроект по защите пенсионных накоплений
Эксперт назвала категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом за сутки

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+