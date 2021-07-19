Коронавирус стал поражать легкие быстрее. В Минздраве советуют вакцинироваться до конца лета

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о новых симптомах коронавирусной инфекции. Он отметил, что теперь поражение легких наступает раньше – через три-четыре дня. Болезнь протекает быстрее, распространяется коронавирус также с большей скоростью. Кроме того, эксперты рассказали о правильном способе тестирования на антитела к Sars-CoV-2.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал об особенностях течения COVID-19, вызванного новыми штаммами коронавируса. Его слова передает телеканал «Россия 24».

«Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым, седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», — заявил министр.

По его словам, также возникли некоторые новые симптомы, среди них — «кишечные проявления», напоминает обновленный COVID-19 также ангину. При этом распространяется вирус среди людей гораздо быстрее, уменьшился также срок болезни.

«Противовирусная терапия, раннее начало лечения — это <...> элемент, который позволяет с минимальными потерями для здоровья выйти из этого заболевания, часто и сохранить жизнь», — подчеркнул Мурашко.

На этом фоне глава Минздрава призвал граждан привиться до осени, так как с сентября начнется подготовка к сезону гриппа.

«Мы активно говорили, дорогие друзья, май месяц — самое удобное время, придите, провакцинируйтесь. Начало июня. Сейчас, когда уже инфекция подступила, что называется, совсем близко, люди почувствовали эту угрозу, почувствовали эту опасность, но это (вакцинироваться — прим. ред. «Газета.Ru») нужно делать заблаговременно, заранее», — сказал Мурашко.

Тесты для чайников

Одновременно с этим ряд медэкспертов рассказали РБК о правильных способах получения данных об изменении титра антител к коронавирусу в крови. Тесты на антитела существуют качественные и количественные.

Количественные тесты нужно сдавать в одной и той же лаборатории, использоваться должна неизменная тест-система. Тесты такого рода показывают концентрацию антител и позволяют заметить изменение их количества в крови.

Качественные тесты применяются для того, чтобы понять – есть ли антитела в принципе. Сейчас в России используется 150 различных тест-систем на коронавирус.

Различать необходимо и тесты на антитела, которые нацелены на разные элементы вируса и классы антигенов. Тест на антитела IgM может показать, находится ли заболевание в острой фазе, Антитела IgG показывают, есть ли у человека иммунитет после перенесенного заболевания.

Опасности Дельты

Директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в июне, что коронавирусная инфекция при заражении индийским штаммом протекает гораздо быстрее.

«Время перехода от момента, когда человек чувствует легкий гриппоподобный симптом, до ухудшения состояния проходит уже не 10-12 дней, за которые лечащий врач может сориентироваться и начать лечение, а проходит 3-4 дня», — сказал он.

По словам Гинцбурга, новый штамм «антигенно изменился, он взаимодействует с клетками по-другому». Если уханьский или британский штаммы растворяют клетку, то индийский штамм размножается, перетекая в соседнюю клетку.

Симптомы COVID-19, вызванного штаммом «Дельта», отличаются от «классического ковида». Обычно он вызывает у заболевших диарею, тошноту и рвоту, сильный насморк, боль в горле, ноющие суставы. В тяжелых случая «индийская» версия может привести к тромбозу вен на ногах и даже гангрене.

Болеют в основном люди молодые, не старше 40 лет. Скорость распространения «Дельты» усугубляется тем, что в легкой форме вызываемый им COVID-19 практически неотличим от обычной простуды или гриппа. Кроме того, из-за индийского штамма стали чаще заболевать привитые люди и переболевшие ранее. Данных о повышенной смертности от индийского штамма пока нет.

Особая опасность индийского штамма коронавируса — его способность «быстро консолидировать» поражение легких. «Их функция [легких] теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2 [вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии], завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», — заявляла биолог Анча Баранова.

Быстрое распространение индийского штамма «Дельта» уже вызывала беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что штамм Дельта зарегистрирован в 92 странах мира. Она также отметила, что существующие вакцины остаются эффективными против тяжелых форм COVID-19 и способны предотвратить смертельные исходы. ВОЗ также отмечает снижение эффективности введения одной дозы вакцин от коронавируса, поэтому организация рекомендует обязательное прохождение полного курса вакцинации.