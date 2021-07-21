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Наука

Новый штамм: глава ВОЗ назвал возможную причину «перезапуска» пандемии

Директор ВОЗ назвал появление нового штамма коронавируса опасным и призвал прививаться

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РФПИ и Центр имени Гамалеи/РИА «Новости»
Новый, пока не обнаруженный штамм коронавируса беспокоит ВОЗ – глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что мутации продолжают возникать везде в мире. Поэтому, по его мнению, вскоре не исключено появление штамма, который начнет обходить вакцины. Однако если привить достаточное количество населения, то пандемию удастся остановить, отметил Гебрейесус.

Более опасный штамм коронавирусной инфекции может свести на нет все усилия по борьбе с пандемией. Об этом 21 июля на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Появляются другие варианты, которые являются потенциально даже более опасными, чем вариант «Дельта», который приводит сейчас к разрушающим последствиям», — отметил он.

По словам Гебрейесуса, чем больше возникнет новых мутаций коронавируса, тем выше опасность того, что одна из них научится обходить созданные вакцины. Поэтому «все придется начинать сначала».

Однако, добавил директор ВОЗ, пандемию можно остановить – для этого нужно привить достаточное количество людей. К концу 2021 года вакцинировать необходимо 40% жителей каждой страны мира, к середине 2022 года – не менее 70%.

«Если эти цели будут достигнуты, только так мы сможем положить конец пандемии и восстановить глобальную экономику», — резюмировал он.

Накануне врач и телеведущий Александр Мясников также выразил опасения в связи с возникновением новых штаммов Sars-CoV-2. «Слишком непредсказуемое поведение вируса. Новые мутации появляются и будут появляться. <…> Положение дел таково, что иммунитет от перенесенной болезни может и не защитить от новых штаммов коронавируса. И тут надежда только на вакцинацию», — отметил он.

Мясников напомнил, что важно по-прежнему соблюдать меры профилактики – избегать мест скопления людей, соблюдать соцдистанцию и носить маски.

Остановить мутации коронавируса невозможно, отметил ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

«Нам никогда не удавалось замедлить эволюцию вокруг себя, поэтому говорить о возможностях остановки мутации ковида — антинаучно. Поэтому он будет мутировать всегда», — объяснил он.

Тем не менее коронавирус мутирует гораздо медленнее, чем вирус гриппа. «Да, новые штаммы появляются постоянно. Но фактически за полтора года у коронавируса поменялись три аргинина в рецептор-связывающем домене (RBD-домене), что, по-моему мнению, смешно называть быстрой мутацией», — заявил Исаев.

При этом, подсчитали ранее ученые из Потсдамского университета (ФРГ), без вакцинации каждый год будут появляться с вероятностью 60% по два новых штамма коронавируса. В их исследовании учитывалось, когда при появлении новых штаммов начиналась новая волна коронавируса в разных странах, а также коэффициент заражения этих вариантов вируса и эффективность вакцин.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин заявил «Известиям», что риск такого развития событий «довольно высок».

8 июля доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов заявил, что возникновение новых мутационных форм SARS-CoV-2, которые будут более заразны и опаснее для человека, теоретически возможно. По его мнению, на примере появления штаммов «дельта» и «дельта-плюс» можно видеть, как вирусы способны мутировать.

Единственным способом замедлить пандемию он считает вакцинацию.

«Возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей. Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется. Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть», – сказал ученый.

Российский штамм

В начале июля Всемирная организация здравоохранения начала отслеживать «российский» штамм коронавирусной инфекции. ВОЗ включила в список для наблюдения одну из мутаций коронавируса AT.1 , которая была выявлена в России в январе 2021.

«Российская» мутация была включена в перечень организации еще 9 июня в первую группу. В данную категорию попадают штаммы, заражения которыми регистрируются все чаще и в новых регионах, при этом имеется прогноз или подтвержденные данные о способности их мутаций влиять на свойства коронавируса. Сейчас в нее входят четыре штамма – «эта», впервые был зарегистрирован в Великобритании и Нигерии, «йота» из США, «каппа» из Индии и «лямбда» из Перу.

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