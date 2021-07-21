Эпидемия сиротства: 1,5 млн детей потеряли родных из-за COVID-19

Эпидемия COVID-19 привела к тому, что 1,5 млн детей, в том числе и в России, потеряли одного или обоих родителей, бабушек и дедушек, выяснили ученые из США и Великобритании. Сироты не только сталкиваются с сильным стрессом — им также чаще грозят бедность, насилие, инфекционные и хронические заболевания, психические проблемы. Исследователи призывают активнее вакцинировать тех, кто заботится о детях, а также искать способы помочь осиротевшим.

Весной 2021 года число смертей от COVID-19 превысило цифру в 3 млн человек. В большинстве случаев это были пожилые и взрослые люди, поэтому внимание ученых и врачей было сосредоточено именно на них. Но у погибших остались дети и внуки, которым пришлось пережить смерть близких — и это чревато последствиями для их психики и благосостояния. Команда ученых из Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Имперского колледжа Лондона решила выяснить, сколько же детей остались без родителей, бабушек и дедушек в результате пандемии. Свои подсчеты они опубликовали в журнале Lancet.

Исследователи собрали данные о смертях от COVID-19 в 21 стране, на которые приходится более 76% всех случаев заболевания. Они отобрали случаи гибели родителей, бабушек и дедушек, проживавших совместно с внуками. Совместное проживание подразумевало, что родственники тесно взаимодействуют с детьми, заботятся о них, поддерживают финансово. Бабушки и дедушки играют более важную роль, чем может показаться на первый взгляд, отмечают ученые.

«В США 40% бабушек и дедушек живут вместе с внуками и выполняют роль их основных опекунов; в Великобритании 40% бабушек и дедушек регулярно ухаживают за внуками», — пишут они.

Также они подсчитали, сколько людей могло погибнуть не от самой болезни, а от косвенных причин, связанных с пандемией — затрудненным доступом к медицинской помощи, изоляцией и т. п.

Исследователи насчитали 1,5 млн осиротевших детей. Более миллиона из них пережили смерть одного или обоих родителей в первые 14 месяцев пандемии.

Больше всего пострадала республика Перу — там основного опекуна потерял каждый сотый ребенок. В странах Южной Африки, Мексике и Бразилии без близкого родственника остались 2-5 детей на 1000, в США -— 1,5 на 1000, в России — каждый тысячный.

Как минимум одного опекуна (родителей, бабушек, дедушек) в России потеряли более 56 тыс. детей.

По данным российского оперштаба по борьбе с коронавирусом, с начала пандемии в стране скончались 150 705 человек.

Почти в каждой стране смертность среди мужчин была выше, чем среди женщин, особенно в среднем и старшем возрасте. В целом, в пять раз больше детей потеряли своих отцов, чем матерей.

«Скрытая пандемия сиротства — это глобальная чрезвычайная ситуация, и мы не можем позволить себе откладывать принятие мер, — говорит один из ведущих авторов работы доктор Сет Флаксман. — Вышедшая из-под контроля эпидемия COVID-19 резко и навсегда меняет жизнь детей, оставшихся без попечения родителей».

«Пандемия COVID-19 вызвала острый кризис, затронувший детей почти во всех странах. На каждые две смерти от COVID-19 один ребенок сталкивается со смертью родителя или опекуна, — добавляет соавтор исследования доктор Сьюзан Хиллис. — Наши результаты подчеркивают, как важно уделять приоритетное внимание этим детям и инвестировать в научно обоснованные программы по их защите и поддержке прямо сейчас, а также продолжать поддерживать их в течение многих лет в будущем — потому что сиротство не проходит бесследно».

Дети, потерявшие родителя или опекуна, не только переживают огромный стресс — они также чаще страдают от болезней, подвергаются жестокому обращению и сталкиваются с бедностью, сообщают исследователи. Последствия могут преследовать их всю жизнь.

«Дети, потерявшие основных опекунов, имеют более высокий риск столкнуться с психическими проблемами, физическим, эмоциональным и сексуальным насилием, а также бедностью, — пишут авторы работы. — Эти неблагоприятные события повышают риск самоубийств, подростковой беременности, инфекционных заболеваний, включая ВИЧ/СПИД, и хронических заболеваний».

Детям, оставшимся без опекуна, бывает лучше перебраться к родственникам или в приемную семью, но из-за связанных с пандемией ограничений это не всегда оказывается возможным.

Исследователи призывают делать все возможное, чтобы остановить пандемию — соблюдать социальную дистанцию, носить маски и вакцинироваться, особенно тем, кто заботится о детях.

«Как только основной опекун серьезно заболевает COVID-19 или семья страдает от других факторов, связанных с пандемией, эта семья должна получить всестороннюю помощь, включая тестирование, отслеживание и карантин членов семьи, подвергшихся заражению. Семье следует оказать поддержку в разработке плана по уходу за детьми в случае смерти ухаживающего за ними лица», — считают исследователи.

Необходимо разработать меры помощи семьям, пострадавшим от пандемии — им зачастую нужна экономическая и психиатрическая поддержка, предупреждают ученые. Многие страны уже имеют подобный опыт поддержки семей, пострадавших из-за эпидемий ВИЧ или вируса Эбола, и настало время распространить его на тех, кто столкнулся с последствиями новой пандемии.