«Серьезная проблема»: в NASA боятся новых трещин на МКС

Новые трещины в модулях российского сегмента МКС беспокоят не только Роскосмос, но и NASA. О том, что на станции могут быть обнаружены новые отверстия, в Конгрессе США рассказал бывший американский астронавт Уильям Шепард.

На модуле «Заря» российского сегмента МКС продолжают находить трещины, и это вызывает все большее беспокойство, в том числе и в Соединенных Штатах.

Во вторник 21 сентября в Комитете по науке, космосу и технологиям Палаты представителей США прошли слушания на эту тему. В качестве одного из экспертов там выступил выдающийся астронавт NASA Уильям Шепард, награжденный, среди прочего, российской медалью «За заслуги в освоении космоса». Шепард четырежды летал на орбиту на «Спейс Шаттле». Он работал на МКС во время запуска первых модулей, и был командиром первого экипажа, посетившего станцию в 2000 году. Актуальную информацию о состоянии дел на ней Шепард получил от Консультативного комитета NASA по МКС, членом которого он недавно стал. «Надумают докупить еще — пусть обращаются» В апреле Россия поставила последние шесть двигателей РД-180 для американских ракет-носителей... 04 сентября 21:44

По его мнению, дефекты, которые продолжают обнаруживать на МКС – серьезная проблема. «По моим сведениям, российские инженеры и эксперты NASA, которые также провели анализ, не знают, почему эти трещины образуются именно сейчас, – рассказал астронавт. – Трещины эти весьма небольшие, и внешне напоминают царапины на поверхности алюминиевой поверхности. Всего их заметно около полудюжины».

Эксперт также предположил, что какое-то количество трещин просто пока не нашли.

На данный момент американское космическое агентство не прокомментировало это мнение, но ранее сообщило изданию Business Insider, что хоть в данный момент угрозы жизни экипажу и нет, ситуация неприятная, поскольку никто не может идентифицировать места, где могут проявиться новые трещины.

О том, что космонавты нашли новые трещины на МКС в модуле «Заря» в августе рассказал руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.

По его словам, обнаруженные дефекты не являются катастрофическими, а вызваны они, скорее всего, производственными дефектами: «Если при сварке произошло перенагревание корпуса, ведь все тогда сваривалось вручную, и где-то сварщик мог сделать паузу, задержаться, то после длительного нахождения в вакууме сплава алюминия-магния швы становятся пористыми. Добавим сюда внутренние вибрации, которые вызывают «вибрационные узелки», резонансные явления… В итоге воздух начинает уходить».

Соловьев считает, что все эти проблемы решаемы, и в ближайшее время нарушение герметичности устранят. По состоянию на конец августа станция теряла по полкилограмма воздуха в сутки, а переходную камеру модуля «Звезда», используемую для приема грузовых кораблей, держали закрытой большую часть времени.

Многие эксперты сходятся на том, что проблема в устаревании конструкции станции. Она находится на орбите уже 20 лет. Российские модули – одни из самых старых ее компонентов, и трещины – далеко не единственная проблема. За прошлый год в российском сегменте выходил из строя унитаз, загадочным образом повышалась температура и ломалась система подачи кислорода. 22 сентября стало известно о превышении допустимой концентрации плесени в воздухе в модуле «Заря». Там обнаружили 110 колониеобразующих единиц на кубометр в воздуха при допустимой концентрации в 100 единиц.

Об одной из первых проблем с герметичностью стало известно в сентябре 2019 года, когда из модуля космической станции «Звезда», в котором живут космонавты, началась утечка воздуха. Она не несла серьезной опасности для космонавтов, и в конце концов они нашли дыру и заделали ее каптоновой лентой.

Владимир Соловьев тоже согласен с тем, что станция стареет, и считает продление срока службы МКС после 2025 года «русской рулеткой».

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