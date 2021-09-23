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Наука

Ракета, скафандр, луноход: как Роскосмос готовится к высадке на Луну

Роскосмос выделил 1,73 млрд рублей на подготовку пилотируемого полета на Луну

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Сергей Бобылев/ТАСС
Роскосмос готовится к высадке человека на Луну, об этом свидетельствуют данные госзакупки, в которой говорится о разработке корабля, скафандра и средств передвижения людей по поверхности спутника Земли.

Госкорпорация Роскосмос ищет исполнителей для проведения научно-исследовательских работ по подготовке пилотируемого полета человека на Луну. Подробности тендера опубликованы на сайте госзакупок.

В рамках тендера планируется осуществить «прикладные исследования проблемных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе медико-биологического направления, обеспечивающих безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны в части работ 2022 — 2025 годов», — говорится в материалах госзакупки.

Начальная стоимость контракта составляет 1,73 млрд рублей.

Планируется начать научно-технические работы не ранее 1 января 2022 года, окончить — 14 ноября 2025 года. Исполнителю предлагается разработать предложения, рекомендации, требования к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, говорится в документах.

Также там сообщается о планах разработки технического облика и тактико-технических требований к скафандру для внекорабельной деятельности и на поверхности Луны, средств передвижения по поверхности спутника и «многоразовых средств лунной пилотируемой транспортной инфраструктуры».

Отмечается, что пилотируемая лунная программа будет реализована с помощью ракеты «Ангара» и малого транспортного корабля.

В контракт входит разработка лунного взлетно-посадочного корабля, «лунохода-строителя», обитаемого модуля лунной базы. В документе также говорится о проекте Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая придет на смену МКС. Согласно материалам госзакупок, будут разработаны проекты тактико-технических заданий на станцию и входящие в нее модули: базовый, свободнолетающий, шлюзовой и трансформируемый модули (ракетами «Союз-2»), лабораторный и универсальный узловой модули и модуль-стапель (ракетами «Ангара-А5»).

Как заявил «Газете.Ru» заявил популяризатор космонавтики, основатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров, включение в контракт работ по новой орбитальной станции, возможно, предполагает старт к Луне с нее. «Такая возможность предполагается, поскольку использование четырех пусков ракет предполагает размещение какой-то инфраструктуры на околоземной орбите некоторое длительное время, и есть определенный смысл расположить все это на станции, поскольку у нее есть возможности для поддержания орбиты, и она способна выполнять такую задачу независимо от того, полярная она или нет. Ведь проблема всех многопусковых схем в том, что все пуски должны быть четко согласованы по времени.

Если есть какая-то задержка, орбита начинает уплывать, как было с модулем «Наука, — сказал Егоров. — Но если у нас есть дополнительный инструмент коррекции орбиты, в данном случае космическая станция, мы получаем фору во времени».

О том, что на первом этапе лунной программы будут использовать «Ангару», глава госкорпорации Дмитрий Рогозин написал в Facebook в декабре 2020 года. По его словам, к полетам на сверхтяжелой ракете, которую создадут на основе новых технических решений, планируется перейти на втором этапе. Рогозин также указывал, что сроки ее создания будут перенесены по сравнению с предыдущим проектом.

Ранее стало известно, что Россия прекратила техническое проектирование сверхтяжелой ракеты, предназначающейся для полетов на Луну. Об этом сообщил генеральный директор самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. По последним сведениям, работы по созданию кислородно-керосиновой сверхтяжелой ракеты полностью приостановлены на неопределенный срок. «КЦ «Прогресс» действительно прекращены работы по «Элементы СТК», — сказал Баранов. По его словам, данные работы решили не продолжать на стадии технического проектирования. Ожидалось, что работы будут закончены в октябре текущего года.

Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пояснил, что средства на реализацию проекта будут направлены на разработку метановых технологий, на базе которых построят новую ракету. Рогозин объяснил, что метановый двигатель позволит использовать двигатели ракеты сверхтяжелого класса многократно. «Так мы просто выкинем триллион рублей под крики людей, у которых денег не хватает в стране. И ничего хорошего. И будет одноразовый полет вокруг Луны. Что дальше? Если мы хотим создать эту систему, то она должна быть многоразовой. Поэтому мы лучше сделаем чуть позже, но зато мы сделаем так, что это будет стимулом развития композиционных материалов в Роскосмосе, и систем, и сплавов, и новых двигателей», — сказал он. Глава корпорации выразил мнение, что лучше потратить время и деньги на то, что продвинет отрасль вперед.

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