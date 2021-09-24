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Наука

Как выжить после нападения акулы

Врач рассказал, как спастить при укусе акулы

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Остановить артериальное кровотечение после укуса акулы за ногу можно, пережав бедренную артерию в паху, сообщают австралийские врачи. Давить на рану при этом бесполезно, а импровизированные жгуты не дают необходимого давления, добавляют они. Эта техника, известная многим медикам, будет эффективна и при прочих повреждениях ног, вызвавших артериальное кровотечение.

Доктор Николас Тейлор, заместитель декана Медицинской школы Австралийского национального университета и серфингист, проводил отпуск в Западной Австралии. В это время там произошла целая серия нападений акул, и Тейлор задумался — как в случае укуса обезопасить себя от кровопотери? Чаще всего акулы кусают за ноги, особенно серферов, которые сидят на доске, свесив ноги в воду. Даже когда акула после первого укуса потеряла интерес и перестала нападать, если при этом она повредила артерии, есть риск умереть от кровопотери еще до приезда медиков.

Поговорив со спасателями и серферами, Тейлор выяснил, что большинство из них реагируют на укус, оказывая прямое давление на рану или пытаясь сделать жгут из подручных материалов. Однако это неправильно.

«Укус акулы — это ужасное пилящее движение, и надавливание на рану не поможет, — говорит он. — Было бы здорово, если бы каждый серфингист носил с собой жгут, но этого не произойдет».

Медики в случае артериального кровотечения нижних конечностей ограничивают кровоток бедренной артерии. Чтобы остановить кровотечение, нужно сжать кулак и сильно надавить на пах, между гениталиями и бедренной костью. После этого зафиксировать руку прямо и, используя вес тела, давить, пока кровь не остановится.

Чтобы проверить эффективность метода, доктор Тейлор и его коллега Дэвид Ламонд пригласили 34 здоровых добровольцев, которые предприняли 136 попыток остановить кровоток в ноге партнера. Исследователи не давали им подробных инструкций, но все равно в трех случаях из четырех участникам удалось полностью остановить приток крови к ноге. При этом самодельный жгут из шнура, которым серфингист привязывает себя за ногу к доске, смог перекрыть кровоток менее чем наполовину. Интенсивность кровотока измерялась с помощью УЗИ.

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Dr Nicholas Taylor/Associate Dean of the ANU Medical School

«95% добровольцев достигли полного или умеренного снижения кровопотери при пережимании артерии в паху (75% достигли 100% снижения) по сравнению с 41% при использовании шнура для ноги (20% достигли 100% снижения)», — отмечают ученые.

Также они проверили, мешает ли пережимать артерию гидрокостюм — оказалось, разницы в результате нет и снимать его не обязательно.

О результатах ученые рассказали в статье в журнале Emergency Medicine.

«В настоящее время не существует практичного, легкодоступного, эффективного метода оказания помощи пострадавшему при травме нижних конечностей при нападении акулы», — пишут они.

В СМИ предлагается использовать для остановки крови шнур от доски для серфинга, но было неизвестно, насколько это эффективно, поясняют авторы работы. Надежно остановить кровотечение можно с помощью специального шнура со встроенным жгутом или с помощью жгута военного образца, но мало кто из отдыхающих держит при себе подобный инвентарь.

«Настоящее исследование показало, что ручное пережимание артерии в паху, легкая в освоении техника оказания первой помощи, может надежно полностью остановить или существенно уменьшить кровопотерю при травме нижней конечности и более эффективна, чем импровизированный жгут», — пишут исследователи.

Важность такого подхода подчеркивает коллега Тейлора доктор Энтони Браун из Квинслендского Университета.

«Это отличная идея, — считает он.— Ничто другое не поможет. Когда во время нападения акулы нужно делать искусственное дыхание рот в рот или проводить сердечно-легочную реанимацию, уже слишком поздно. Это означает, что человек обескровлен».

Пережимание артерии более эффективно, чем нажатие на саму рану, отмечает Браун. Артерии могут сузиться из-за спазма, и надавливание на рану лишь возобновит кровотечение.

«Ваша единственная задача - остановить кровотечение и дождаться помощи, — говорит он. — Если вы там один, вам придется несладко. Но, как правило, рядом есть кто-то еще, кто может помочь. Никто не занимается серфингом в одиночку».

Стоит отметить, что техника эффективна и при других повреждениях ног — укусах собак, глубоких порезах и т. п.

Тейлор надеется, что эту технику включат в программу обучения первой помощи для спасателей и серфингистов. Однако для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы эту методику одобрил Австралийский совет по реанимации и включил ее в свои рекомендации по работе с кровоточащими ранами.

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