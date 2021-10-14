«Миллионы русских умрут, это и к лучшему». Чем знаменит преемник Гитлера

75 лет назад совершил самоубийство Герман Геринг, один из главных руководителей нацистской Германии, приговоренный перед этим Нюрнбергским трибуналом к казни через повешение. С 1941 года Геринг официально считался «преемником фюрера», однако в конце войны он был арестован отрядом СС после попытки лишить власти Гитлера и обвинен в государственной измене. «Газета.Ru» вспоминает, как это произошло.

Герман Геринг — ближайший соратник Гитлера, прошедший вместе с ним через все тяготы «его борьбы», через все начинания и авантюры, которые в 1930-е и 1940-е годы привели нацистов к вершинам власти в Германии и покорению почти всей Европы, а затем к закономерному краху. Герингу было присвоено огромное количество званий, за ним закреплялись важнейшие обязанности и функции, и множество нелегких задач, которые ставил перед ним фюрер, Геринг действительно решал вполне успешно, во всяком случае так, как это требовалось германской военной машине. Он считался вторым человеком после Адольфа Гитлера в нацистской партии, а законом от 29 июня 1941 года официально назначался преемником Гитлера и его заместителем на тот случай, если фюрер по какой-либо причине не сможет выполнять свои обязанности «даже на короткий срок».

Тем не менее, попав после разгрома Третьего рейха на скамью подсудимых Нюрнбергского процесса, вице-фюрер не сразу осознал, что теперь именно он висельник номер 1, он продолжал сражаться с присущим ему ораторским мастерством и был по-настоящему шокирован приговором. «Фельдмаршалов не вешают», — прошипел он сквозь зубы, как утверждают свидетели. Судьи отказались заменить повешение расстрелом, но неизвестные спрятали для Геринга яд — он хранил его под ободком стульчака унитаза. За три часа до казни тело нациста нашли в его камере. «Никогда больше»: 75 лет приговорам на Нюрнбергском процессе 75 лет назад в Нюрнберге было закончено оглашение приговора Международного военного трибунала... 01 октября 12:15

А начиналось все более чем достойно. Родившись в 1893 году в семье влиятельного чиновника, личного друга канцлера Отто фон Бисмарка, Геринг с юности строил военную карьеру, как того и желал его отец. Первую мировую он начал офицером-пехотинцем, однако вскоре добился перевода в авиационный отряд и быстро вырос там в одного из известнейших германских асов, сбил 22 самолета противника, был награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса, прочими орденами, возглавил истребительную эскадрилью «Рихтгофен» — самое известное авиасоединение германской армии, названное по имени легендарного «Красного барона» Манфреда фон Рихтгофена.

Однако Германия войну вскоре проиграла, лишилась по мирному договору в том числе и своей боевой авиации, а Геринг был обвинен в военных преступлениях — бомбардировке мирных городов — и на время покинул свою страну. «Блестящий офицер» зарабатывал тем, что выступал с показательными полетами в Скандинавии, где познакомился с Карин фон Канцов, женой известного шведского гимнаста, олимпийского чемпиона, на которой женился в 1923 году. Супруга привыкла к роскошной жизни, которую Геринг ей обеспечить в то время не мог, и продолжала принимать помощь от бывшего мужа, что для Геринга было, разумеется, унизительно.

Ценить мирную жизнь и власть «нацпредателей», подписавших договор с Антантой, у Геринга не было никаких резонов, и в 1922 году, после возвращения в Германию, он быстро сошелся с Гитлером, вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, а после создал и возглавил вместе с Эрнстом Рёмом военизированные отряды штурмовиков-коричневорубашечников СА.

Вместе с этими отрядами Геринг плечом к плечу с Гитлером участвовал в знаменитом мюнхенском Пивном путче — провалившейся попытке нацистского переворота 8 и 9 ноября 1923 года, закончившейся гибелью 16 нацистов, 4 полицейских и арестом всех зачинщиков, кроме Геринга и Гесса, бежавших в Австрию. Народ их не поддержал. Геринг был серьезно ранен, но его приютил и укрыл в своем доме Роберт Баллин, по национальности еврей, которого Геринг позже в благодарность освободит из концлагеря.

Гесс позднее все же вернулся в Германию в знак солидарности с партайгеноссе, был осужден вместе с сообщниками, а покалеченному Герингу возвращаться запретил лично Гитлер через своего адвоката, велел «беречь себя для будущих битв», так что Геринг, нелегально вывезенный из Германии женой, какое-то время жил и лечился в Австрии, Италии и Швеции, пока путчистов не амнистировали в 1927 году.

В 1928 году Геринг вместе с еще 11 депутатами-нацистами был избран в Рейхстаг, а в 1932 году, когда НСДАП получила там 230 мест и превратилась в крупнейшую партию Германии, стал председателем Рейхстага и оставался им до 1945 года, хотя уже на следующий год роль этого учреждения стала чисто декоративной. Затем последовал фарс с поджогом Рейхстага и обвинением в нем коммунистов. Далее Геринг участвовал в сращении полиции с штурмовиками, разного рода чистках полиции и чиновничьего аппарата, создании системы политического сыска и подавления оппозиции, тайной политической полиции Гестапо, которую он также возглавил, и, наконец, в организации «Ночи длинных ножей» 30 июня 1934 года, когда Гитлер и его ближайшие сподвижники физически избавились от плохоуправляемых потенциальных конкурентов в руководстве штурмовых отрядов СА, прежде всего от Эрнста Рёма.

Перед войной именно Геринг сыграл важнейшую роль в переводе экономики Германии на военные рельсы, а также в сначала тайном, а потом и в открытом возрождении германских военно-воздушных сил, то есть организации люфтваффе, которыми он руководил весь период Второй мировой войны.

Еще во времена Веймарской республики, не смирившейся с ограничениями, наложенными Версальским договором на военную авиацию, была организована совместная с СССР авиационная школа в Липецке, в которой готовились как немецкие, так и советские летчики, причем инструкторов и материальную базу обеспечивала германская сторона. Деятельность этой засекреченной школы тоже иногда пытаются связать с будущим «рейхсминистром авиации и рейхсмаршалом Великогерманского рейха». Об этих слухах упоминал, в частности, Валентин Пикуль в своем неоконченном романе «Площадь павших борцов», а в 2002 году немецким журналистом Эрихом Визнером описывалась некая романтическая история с участием «русской любовницы нацистского рейхсмаршала Нади Горячевой». Однако никаких реальных свидетельств этой истории нет, а уже в 1933 году школа в Липецке была закрыта по инициативе немецкой стороны «за ненадобностью». Тем не менее за десятилетие липецкой школы были подготовлены сотни летчиков и авиамехаников как с той, так и с другой стороны, которые затем сходились друг с другом в боях Великой Отечественной.

После ранений, полученных в ходе Пивного путча, у Геринга начались серьезные проблемы со здоровьем. У него нарушился обмен веществ, после чего Геринг стал набирать лишний вес и сделался потом объектом насмешек советских карикатуристов. Кроме того, у него развилась зависимость от морфия, с которой Геринг боролся с переменным успехом, иногда он даже попадал в психиатрические клиники. «Я слышала жуткие крики обезумевших людей и голоса детей, звавших маму» 80 лет назад в Бабьем Яру на северо-западе Киева начались массовые казни — евреев, цыган... 29 сентября 11:47

С 1942 года активность Геринга заметно снижается, падает и его влияние, он все чаще слышит критику со стороны Гитлера и других высших функционеров Рейха, однако все равно формально остается «вторым номером», и его не трогают. По всей видимости, вице-фюрер был не так глуп и экзальтирован — и быстро понял, к какому финалу все движется. Он старался хотя бы напоследок насладиться присвоенными богатствами — все больше внимания уделял личной жизни, охоте и роскошным празднествам, отстроил небывалый дворец, собрал обширную коллекцию произведений искусства из разграбленных музеев оккупированных стран, а в конце 1942 года в ставке Гитлера заявил «рейхсминистру вооружения и военного производства» Альберту Шпееру: «Мы еще будем радоваться, если после этой войны Германия сохранит границы до 1933 года».

Возможно, Геринг и не обладал патологической жестокостью, его антисемитизм был в значительной степени напускным, чтобы соответствовать окружающей его среде, однако он без колебаний подписывал все документы по «окончательному решению еврейского вопроса», и эти подписи ему предъявили в Нюрнберге. Это вся та же «банальность зла», по выражению немецко-американского философа Ханны Арендт. Милосердия и попыток хоть как-то приостановить безжалостную машину войны в нем тоже не наблюдалось, хотя он и пытался оправдываться тем, что не поддерживал Гитлера в его необдуманном желании напасть на Советский Союз, и пытался приводить контраргументы: все страны захватывают территории, проводят этнические чистки и уничтожают своих политических противников. 25 ноября 1941 года он так сказал об этом министру иностранных дел Италии Галеаццо Чиано: «Этой зимой в России умрут голодной смертью от 20 до 30 миллионов человек. Может быть, это и к лучшему: некоторые народы нужно сокращать».

Когда война была уже проиграна, а Гитлер публично обвинил Геринга в неспособности организовать противовоздушную оборону, «рейхсмаршал» решил действовать. 23 апреля 1945 года он обратился к Гитлеру телеграммой, напомнил о своем «преемничестве» согласно закону от 29 июня 1941 года и предложил взять на себя функции руководителя правительства. Причем объявил, что если не получит ответ в ближайшее время, то «по умолчанию» будет считать это согласием. В ответ Гитлер лишил Геринга всех званий и должностей, назначив вместо него преемником гросс-адмирала Карла Дёница, исключил из партии и велел арестовать (однако при этом не казнил). 5 мая отряд СС передал охрану Геринга подразделениям его родного люфтваффе, после чего «рейхсмаршал» был освобожден, а 8 мая добровольно сдался американским войскам и некоторое время содержался на правах почетного пленника, что вызывало понятное возмущение разоренной Европы и СССР.

Но в конце концов приговор Нюрнбергского трибунала фактически назвал Геринга главным военным преступником из всех, оставшихся в живых, так что желание второго человека в нацистской партии стать первым вполне осуществилось.