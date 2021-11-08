Главное — не переспать: как предупредить Альцгеймер

Избыток сна не менее вреден, чем его нехватка, выяснили ученые из США. У пожилых людей сон продолжительностью более 6,5 часов, как и сон менее 4,5 часов, повышают риск развития болезни Альцгеймера и других когнитивных нарушений. Почему это происходит — еще предстоит выяснить, возможно, дело не в самом сне, а в иных факторах, влияющих и на него, и на работу мозга.

Хороший сон важен для восстановления организма, поддержки психического здоровья и снижения риска многих заболеваний, включая диабет и болезни сердца. Известно, что нехватка сна отрицательно сказывается на когнитивных способностях и повышает риск нейродегенеративных расстройств, в том числе болезни Альцгеймера. Но, судя по всему, избыток сна для мозга тоже не слишком полезен.

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета хотели выяснить, как избыток сна связан с когнитивными нарушениями с течением времени. Они пригласили 100 пожилых добровольцев 75-80 лет и наблюдали за ними в среднем около пяти лет.

«Поскольку продолжительность сна и риск болезни Альцгеймера меняются с возрастом, необходимо более глубокое понимание того, как меняется связь между сном и когнитивными функциями», — пишут авторы работы в статье, опубликованной в журнале Brain.

У 88 добровольцев не наблюдалось признаков когнитивных нарушений. 11 находились на стадии преддементного расстройства, один имел легкую деменцию. За время исследования участники несколько раз проходили тесты, выявляющие ухудшение когнитивных способностей и развитие деменции. Результаты тестов формировали единый балл — чем выше он был, тем лучше были когнитивные способности.

Продолжительность сна измерялась с помощью электроэнцефалографии — 4-6 ночей участники исследования спали с электродом на лбу. Это позволило точно измерить активность мозга и установить, как долго спал человек и насколько спокойным был его сон.

Также исследователи приняли во внимание и другие факторы, влияющие на снижение когнитивных способностей — возраст, наследственность, наличие в мозге отложений тау-белка и бета-амилоида, связанных с деменцией. После поправки на эти факторы оказалось, что

сон продолжительностью менее 4,5 часов и более 6,5 часов, а также низкое качество сна, были связаны со снижением когнитивных способностей.

Кроме того, продолжительность сна была связана с работой мозга в той же степени, что и возраст — самый крупный фактор риска развития когнитивных нарушений.

Бессонница, чрезмерная дневная сонливость ранее уже связывались с более частыми когнитивными нарушениями. При недостаточной продолжительности сна в мозге повышается уровень бета-амилоида, связанного с болезнью Альцгеймера: во время сна из мозга вымываются накопившиеся за день вредные белки, и нарушение этого процесса чревато серьезными последствиями.

Однако почему избыток сна может вредить работе мозга, пока неясно.

Связь между избытком сна и когнитивными нарушениями прослеживалась и ранее, отмечают авторы. Но в ранних работах результаты основывались на самоотчетах участников. Здесь же удалось пронаблюдать работу мозга с помощью ЭЭГ и надежно подтвердить выводы.

Исследователи обращают внимание, что оптимальная продолжительность сна оказалась ниже, чем принято считать. Нормой сна для взрослого человека считаются 7-8 часов. Хотя пожилые люди обычно спят меньше, эту норму часто распространяют и на них. Но, вероятно, стареющему мозгу для нормальной работы нужно меньше часов сна.

Возможно, для риска развития деменции важна не столько продолжительность сна, сколько его качество, предполагают исследователи. Например, это исследование также показало, что меньшее количество часов глубокого сна, во время которого идет наиболее активное восстановление мозга, особенно сильно связано с когнитивными нарушениями.

Результаты не позволяют сделать однозначный вывод о том, что слишком большая продолжительность сна сама по себе приводит к ухудшению когнитивных способностей, отмечают ученые. Нельзя исключить, что у участников, спавших более 6,5 часов в день, не было уже существовавших когнитивных нарушений и изменений в мозге, которые просто не удалось обнаружить в ходе тестов. Также, возможно, роль играли неучтенные факторы — социально-экономическое положение, какие-либо сопутствующие заболевания, низкий уровень физической активности.

«Хотя необходимы дальнейшие исследования, диагностика и лечение нарушений сна для оптимизации его продолжительности, особенно в глубокой фазе, может иметь стабилизирующий эффект для когнитивных способности при ранних симптомах доклинической болезни Альцгеймера», — считают авторы работы.

И в будущих исследованиях, и в клинической практике важно обратить внимание на факторы, которые влияют и на сон, и на когнитивные функции, подчеркивают ученые. В частности, важно придерживаться правильного питания и не пренебрегать физическими нагрузками — эти меры уже сами по себе снижают риск развития деменции.