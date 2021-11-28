Побег из Млечного Пути: сверхбыстрые звезды раскроют тайну темной материи

Ученые предложили способ, как исследовать темную материю там, где обычно нет звезд — вне галактической плоскости. Для этого они проанализировали траектории убегающих звезд, часть из которых летят прочь из нашей галактики и тем самым позволяют оценить форму гало темной материи вокруг Млечного Пути.

Астрономы предложили новый способ оценить форму гало темной материи нашей галактики. Препринт статьи был опубликован в репозитории arXiv.org.

В современной астрофизике принята стандартная модель устройства вселенной — Лямбда-CDM, где CDM значит «холодная темная материя». Она призвана разрешить наблюдаемый парадокс в устройстве галактик, который астрономы обнаружили в середине XX века. Обычно скорость вращения тел замедляется по мере удаления от гравитационного центра, и потому каждому земному году соответствуют примерно 4 года Меркурия, а Плутон совершает оборот вокруг Солнца за 248 лет. Однако совсем иначе ведут себя спиральные галактики: у них скорость вращения рукавов вокруг ядра убывает по мере удаления от него крайне слабо.

Для объяснения этого феномена астрономы ввели понятие темной материи, невидимой массы, распределение которой и заставляет галактики вращаться таким причудливым образом. Темная материя проявляет себя для наблюдателей только с помощью гравитационного взаимодействия, увидеть саму ее невозможно. Однако, согласно расчетам она должна располагаться в гало, которое окружает галактический диск и простирается далеко за пределы видимой части галактик. «В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку 50 лет назад американский аппарат Mariner 9 вышел на околомарсианскую орбиту и стал первым... 14 ноября 10:50

Поскольку темная материя напрямую не видна в телескоп, изучать ее очень тяжело. Косвенно наблюдать ее астрономами помогает, например, гравитационное линзирование, когда массивные объекты изменяют направления света или другого электромагнитного излучения. Этот метод хорошо работает с другими галактиками, которые люди наблюдают со стороны, но плохо подходит для Млечного Пути. Для получения данных о темной материи нашей галактики ученым приходится опираться лишь на ее гравитационное взаимодействие, которое сказывается на траектории движения звезд. Однако почти все звезды расположены в галактической плоскости, и потому не могут ничего сообщить о темной материи над и под ней. Теперь Арианна Галло из Туринского университета и ее коллеги предложили оценить форму темной материи вне плоскости эклиптики с помощью так называемых убегающих, или сверхбыстрых звезд.

Подавляющее большинство звезд галактики гравитационно связаны, и никогда ее не покинут.

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Однако в ходе некоторых событий, например, взаимодействия звездной системы со сверхмассивной черной дырой, звезда может так разогнаться, что достигнет четвертой космической скорости, позволяющей покинуть галактику.

Одна из самых быстрых убегающих звезд, S5-HVS1, была обнаружена в 2019 году, ее скорость равна примерно шести миллионам километров в час. При этом сверхбыстрая звезда зачастую выбрасывается из плоскости галактики, что позволяет ученым получить информацию об относительно пустом районе космоса под и над ней.

Гравитационное воздействие со стороны темной материи на сверхбыструю звезду, в теории, можно вычислить, исходя из ее нынешней скорости. Необходимым условием для этого является знание ее начальной скорости, но таких данных у астрономов нет. Более того, убегающие звезды получают совершенно разный «толчок». Поэтому в новой работе ученые предложили статистический метод: они проанализировали траектории более 90 известных сверхбыстрых звезд, чья скорость как выше, так и ниже четвертой космической. Они собрали данные о скорости и положении этих звезд, и с помощью компьютерной симуляции сравнили, какая из сотен предложенных форм гало темной материи может объяснить наблюдаемое распределение. Как можно путешествовать по Вселенной Новая необычная теория, созданная французским физиком Паскалем Койраном, предполагает, что кротовые норы... 16 ноября 12:18

Расчеты показали, что такой метод работает, но для него нужно больше данных. С помощью известных сейчас сверхбыстрых звезд невозможно построить достоверную карту темной материи, по оценкам ученых, вероятность успешного предсказания формы с помощью их модели примерно равна ½. Имеющихся данных достаточно лишь для того, чтобы заключить, что гало темной материи Млечного Пути относительно симметрично, и приблизительно имеет форму сферы или эллипсоида. Чтобы узнать точную форму, потребуется проанализировать от 400 до 800 убегающих звезд. Авторы работы надеются, что их удастся открыть с помощью новых телескопов, вроде James Webb, который должен отправиться в космос в декабре 2021 года.