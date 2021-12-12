Напрямую не добраться: где находится центр оргазма

Центр оргазма в человеческом организме — скопление клеток в спинном мозге, активация которых вызывает сокращение мышц тазового дна и субъективно приятные ощущения, выяснил американский нейробиолог. Клетки связаны и с головным мозгом, и с гениталиями и передают сигналы от этих органов друг другу. Стимулировать центр напрямую, правда, все равно не получится, так что достигать оргазма пока придется прежними способами.

Поиск в организме определенного центра, отвечающего за оргазм, давно интересует не только ученых, но и всех, кто занимается сексом и хочет повысить его качество. Данные, однако, разнятся: большинство женщин получают оргазм только при стимуляции клитора, но некоторым достаточно и простого проникновения, мужчины обычно получают оргазм при воздействии на половой член, но могут и от стимуляции простаты (что выручает мужчин с эректильной дисфункцией). А некоторым вообще важнее всего оказывается внутренний настрой и общая атмосфера — недаром главным сексуальным органом называют мозг.

Но, несмотря на все противоречия, общий для мужчин и женщин, а еще крыс, и, вероятно, множества прочих млекопитающих центр оргазма все-таки есть. О нем нейробиолог из Северозападного университета в США Кевин Маккена рассказал в статье в журнале Archives of Sexual Behavior.

Проанализировав более 30 работ, посвященных оргазмам людей и животных, Маккена пришел к выводу, что главный центр оргазма — скопление клеток LSt (lumbar spinothalamic — т. е. расположенные в поясничной области спинного мозга).

Маккена и другие исследователи, экспериментируя с крысами, выяснили, что эти клетки активируются всякий раз, когда самцы эякулируют. В дальнейшем стало понятно, что это происходит и у самок — следовательно, клетки отвечают не за эякуляцию, а именно за переживание оргазма.

Затем ученые установили, что у людей активация LSt-клеток тоже сопровождается оргазмом, как у мужчин, так и у женщин.

«Оргазм — это стереотипный ритмический паттерн спинальной нейронной активности в вегетативных и соматических нервах, иннервирующих органы малого таза», — пишет Маккена.

Оргазм состоит из двух компонентов, поясняет ученый: ритмичных сокращений мышц таза и субъективного переживания сильного удовольствия. Оба этих процесса вызываются LSt-клетками, а у мужчин вдобавок сопровождаются эякуляцией.

По мнению Маккены, эта группа клеток играет роль центрального генератора упорядоченной активности — нейросети, подающей ритмически упорядоченные моторные сигналы без обратной связи. Такие генераторы используются, например, для дыхания, чихания и глотания.

LSt-клетки связаны как с гениталиями, так и с мозгом. Связь идет в обоих направлениях: LSt-клетки получают сигналы от обеих областей и посылают ответные. Впрочем, у гениталий есть и прямые связи с мозгом — благодаря ним возбуждение может появиться при мыслях о сексе.

Оргазм наступает, когда возбуждение LSt-клеток достигает определенного уровня. После этого клетки подают сигнал, запускающий сокращения тазовых мышц и интенсивное переживание удовольствия в мозге.

При этом LSt-клетки получают от мозга и гениталий не только возбуждающие, но и тормозящие сигналы, иначе бы оргазмом заканчивалась каждая стимуляция. Неприятные раздражители, такие как боль и тревога, могут помешать получить удовольствие.

«LSt-клетки генерируют нейронную активность, приводящую к сокращениям мышц органов таза и другим реакциям, сопутствующим оргазму, — объясняет Маккена. — Эта активность передается в супраспинальные участки и запускает оргазм. LSt-клетки получают возбуждающие и тормозящие сигналы от супраспинальных участков. Спинальные сенсорные нейроны от гениталий обеспечивают возбуждающую и тормозную иннервацию LSt-клеток, сообщая о приятных и неприятных ощущениях. Когда сумма возбуждающих импульсов, за вычетом суммы тормозящих импульсов, достигает порога, LSt-клетки генерируют оргазм».

Новая модель также позволяет объяснить, почему у женщин есть оргазм. У мужчин он способствует эякуляции — сокращения мышц помогают выбрасывать сперму. Практическое применение женского оргазма ученые искали несколько десятилетий, но ни одна из гипотез так и не нашла подтверждения.

LSt-клетки — такая же базовая часть человеческого организма, как соски, считает Маккена. И то, и другое есть у представителей обоих полов. Но у женщин соски служат для выкармливания потомства, у мужчин же они имеются лишь потому, что формируются до того момента, как у эмбриона появляются половые признаки. Вероятно, то же происходит и с LSt-клетками.

В итоге мужчинам они оказываются нужны для эякуляции, женщинам же просто позволяют получать удовольствие (и то не всегда — женщины получают оргазм реже мужчин).

Хотя LSt-клетки, очевидно, играют если не самую главную, то очень важную роль в оргазме, не стоит считать их «волшебной кнопкой», отмечает Маккена. Во-первых, их нельзя стимулировать напрямую, чтобы получить оргазм. Во-вторых, оргазм все равно зависит от целой совокупности факторов, куда входит и стимуляция эрогенных зон, и соответствующий внутренний настрой — в конце концов, физическая его часть в виде сокращений мышц и эякуляции у мужчин не всегда сопровождается ощущением удовольствия. И лишь в случае, когда стимуляция и внутренние переживания достигают определенного уровня, LSt-клетки запускают соответствующий каскад реакций.

Чтобы повысить вероятность оргазма Маккена рекомендует уделять больше внимания своим ощущениям, мыслям и эмоциям в постели. Не стоит заниматься сексом в плохом настроении — лучше сначала отдохнуть и расслабиться. Болезненные ощущения можно облегчить с помощью достаточного количества смазки или новых позиций. И, возможно, лучше не ставить оргазм непременной целью — настойчивые попытки его добиться могут лишь отвлекать от процесса и снижать шансы.