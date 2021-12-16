Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Неизвестные ранили мужчину в Новой Москве и попытались сжечь 22:38
На Украине Зеленскому предрекли судьбу Порошенко 22:34
Нидерланды ввели локдаун из-за распространения «омикрон»-штамма... 22:24
Поставки российского газа в Германию существенно сократились 22:24
Тихонов заявил, что в Международном союзе биатлонистов собрались... 22:14
В Минске цитаты Лукашенко разобрали на футболки 22:07
Вице-президент США разозлилась после вопроса о должности Байдена 22:02
Политолог назвал «шипами из мешка» заявления вице-канцлера ФРГ... 22:01
Шлеменко рассказал, почему согласился на бой с Исмаиловым 21:52
В ЛНР сообщили об ответном огне по военным Украины 21:46
Наука

«Плутон все еще активен»: раскрыта тайна его ледяных ячеек

Ученые разгадали тайну загадочных многоугольников на Плутоне

Слушать
Остановить
close
100%
Johns Hopkins University/NASA
Британские и французские планетологи объяснили появление загадочных многоугольных структур на Плутоне. С помощью сложных методов моделирования они показали, что ледяные структуры на Равнине Спутника образуются в результате сублимации азотного льда — явления, при котором газообразный азот превращается в лед и наоборот, минуя жидкое состояние.

Ученые из Великобритании и Франции получили новые ответы на вопрос о том, как могли формироваться ландшафты карликовой планеты Плутон. Группа исследователей, возглавляемая Адриеном Морисоном из Эксетерского университета в Великобритании, сумела показать, как могли возникать огромные ледяные многоугольники на Равнине Спутника, названной так в честь первого советского искусственного спутника Земли. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

Характерные ячеистые структуры — самая примечательная деталь обширного и относительно гладкого бассейна, по своим размерам превосходящего Францию, лишенного при этом кратеров и состоящего в основном из замерзшего азота с включением небольшого количества также замерзших окиси углерода и метана.

Отсутствие кратеров говорит о том, что это сравнительно молодая геологическая структура, образовавшаяся предположительно в течение последних 100 млн лет.

До сих пор формирование многоугольных структур объясняли процессами твердотельной конвекции внутри десятикилометрового слоя азотного льда, однако этим нельзя было удовлетворительно описать наблюдаемую топографию поверхности с характерным рисунком: плоские многоугольники, ограниченные узкими впадинами. К тому же загадкой оставался и достаточно мощный источник необходимого для этого нагрева.

Теперь наблюдаемые полигональные структуры удалось воспроизвести с помощью нового моделирования эффектов сублимации возле поверхности Равнины Спутника с уменьшенным на порядок тепловым потоком у основания слоя льда (~ 0,3 мВт/м2 вместо 2–3 мВт/м2). Для нового исследования ученые использовали сложные методы моделирования, показывающего, как гигантские многоугольники образуются в результате сублимации льда — явления, при котором твердый лед может превращаться в газ, минуя жидкое состояние, — и обратного процесса — десублимации. Исследовательская группа показывает, что сублимация азотного льда способствует конвекции в ледяном слое Равнины Спутника, охлаждая его поверхность за счет передачи энергии молекулам газа.

«Сублимация льда — это обычный геоморфный процесс на планетах с твердой поверхностью: например, сублимация углекислого льда рисует множество впечатляющих впадин на Южной полярной шапке Марса,

— пишут исследователи. — На Земле тоже встречаются зубчатые лезвия — так называемые пенитенты, наблюдаемые в высокогорных пустынях и связанные с сублимацией снега. А из-за специфики разреженной атмосферы Плутона ее ключевым ингредиентом считается азот (N2)». Климатические модели показывают, что именно западная часть области Томбо, обрамленной горами Хиллари и Тенцинга, где расположена Равнина Спутника, и является основным источником азотного льда, участвующего в климатических циклах.

В ходе нового исследования группа ученых провела серию численных симуляций, показавших, что охлаждение при процессах сублимации способно усиливать конвекцию приповерхностного слоя таким образом, что это согласуется с многочисленными данными, полученными от New Horizons, включая размер многоугольников, амплитуду топографических структур и скорость этих преобразований. Все это естественным образом накладывается также на временную шкалу, в рамках которой климатические модели предсказывают очередной цикл сублимации Равнины Спутника, начавшийся примерно 1-2 млн лет назад.

«Когда космический зонд New Horizon совершил единственный на сегодняшний день облет Плутона в 2015 году, собранных данных оказалось достаточно, чтобы радикально изменить наше понимание этого удаленного мира, — говорит доктор Морисон. — В частности, зонд показал, что Плутон все еще геологически активен, несмотря на то, что находится далеко от Солнца и имеет ограниченные внутренние источники энергии. Это касается и Равнины Спутника, где приповерхностные условия позволяют газообразному азоту из атмосферы Плутона находиться в сложном динамическом равновесии с твердым азотом самой равнины».

Такая обусловленная климатом динамика твердого слоя может также встречаться и на поверхности других небесных тел в Солнечной системе, включая спутник Нептуна Тритон или другие крупнейшие объекты пояса Койпера — Эриду и Макемаке.

Сближение автоматической межпланетной станции New Horizons с Плутоном состоялось 14 июля 2015 года. Полученные при этом фотографии продемонстрировали большое разнообразие ландшафтов на карликовой планете и показали, что Плутон нельзя считать мертвым объектом, на котором больше не происходит никаких изменений. Изображения включали в себя как темные древние сильно кратеризованные участки, так и яркие гладкие геологически молодые вкрапления, а также горные массивы, холмы и дюны. Происхождение многих геологических образований на Плутоне до сих пор остается предметом научных дискуссий.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+