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Наука

Пересчитывали трижды: в Австралии найдена многоножка с 1306 ногами

Ученые нашли в Австралии первую тысяченогую многоножку

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Первую многоножку, у которой более тысячи ног, обнаружили в австралийских пещерах биологи, изучавшие там подземные воды. Предыдущей рекордсменкой по количеству ног была 700-ногая многоножка. Новый вид имеет длинное тонкое тело, похожее на нить, и большое количество конечностей, по-видимому, дает преимущества для быстрого перемещения и проникновения в труднодоступные места — ученые полагают, такая многоножка может спокойно перемещаться по трещинам в камнях.

Австралия известна своими огромными и жутковатыми животными вроде 25-сантиметровых пауков. Теперь список пугающих членистоногих пополнился самой «многоногой» в мире многоножкой, у которой более тысячи ног. Необычное животное обнаружила группа исследователей из Австралии и США в пещерах на западе страны. Подробнее многоножку ученые описали в статье в журнале Scientific Reports.

Исследователи занимались оценкой воздействия подземных вод на окружающую среду в зоне добычи полезных ископаемых на западе страны, когда наткнулись на новый вид многоножек. В отличие от большинства сородичей, живущих на поверхности, эти многоножки обитали в пещерах на глубине до 60 метров.

Новый вид исследователи назвали Eumillipes persephone, в честь Персефоны — древнегреческой богини подземного мира.

У многоножки оказалось 1306 ног — больше, чем у любого другого известного вида. Предыдущей рекордсменкой была калифорнийская Illacme plenipes, у которой насчитывалось до 750 ног.

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Marek et al/Scientific Reports/Handout via Reuters

«Эти животные были настолько уникальны, — говорит биолог Бруно Бузатто. — Как только я понял, какой длины они были... Стало ясно, что это что-то совершенно новое».

У Е. persephone нитевидное тело длиной около 9,5 см и шириной всего миллиметр, состоящее из 330 сегментов, короткие ноги и конусообразная голова. Как и другие животные, живущие в постоянной темноте, эти многоножки бледны и слепы. Энтомолог Пол Марек сравнивает ее с белой нитью, выдернутой из рубашки.

Чтобы посчитать количество ног, ученым пришлось сначала снять многоножку в высоком разрешении, а затем закрашивать на фото каждый десяток ног другим цветом.

«Я пересчитал три раза, и это заняло около часа», — говорит Марек.

Такая длина и строение, очевидно, позволяет многоножкам эффективно перемещаться под землей, отмечает соавтор исследования Хуанита Родригес.

«Чем больше длина, тем больше силы для движения вперед», — говорит она.

Такое количество сегментов тела позволяет многоножке перемещаться даже в скалистых местах, буквально просачиваясь в небольшие расщелины.

Может ли новый вид как-то повлиять на жизнь людей, неизвестно, но в 2013 году португальские многоножки — вид, чье тело состоит всего из 25 сегментов — настолько плотно облепили железнодорожные рельсы в австралийском городе Перт, что это привело к столкновению поездов, потерявших сцепление с рельсами.

Всего исследователи поймали восемь Е.persephone. О численности вида судить пока рано, но, по-видимому, к находящимся под угрозой исчезновения многоножка не относится.

Удивительно обнаружить новый вид так глубоко, отмечает Родригес. Большинство многоножек живут на поверхности, питаясь, например, листьями. О рационе нового вида пока известно мало, но Бузатто уверен, что эти многоножки питаются грибами — другой пищи в достаточном количестве на этой глубине не так много.

Физически Е.persephone похожа на предыдущую рекордсменку, но генетически они имеют лишь отдаленное родство.

В Австралии известно около 2000 видов многоножек. Реальное их число, по мнению Бузатто, может доходить до 4000.

«Мало кто осознает, что большая часть биоразнообразия Австралии до сих пор не описана, и поэтому так важны таксономисты, — говорит он. — По сути, виды из-за нас вымирают быстрее, чем мы успеваем их описывать».

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Marek et al/Scientific Reports/Handout via Reuters

Родригес и ее коллеги также изучают химические соединения, вырабатываемые австралийскими многоножками.

«Мы тестируем их, чтобы понять, можно ли их использовать в качестве средств от патогенов, которые устойчивы к известным противомикробным препаратам», — говорит она.

Исследователи отметили, что в последние годы на глубине было найдено много ранее неизвестных видов беспозвоночных, в том числе многоножек, жуков и пауков.

«Подземные среды обитания и их обитатели изучены критически слабо, несмотря на их экологическое значение для фильтрации грунтовых вод и токсинов в окружающей среде», — отмечают авторы исследования.

Они рекомендуют свести к минимуму добычу полезных ископаемых в обследованном регионе, чтобы сохранить подземную среду обитания.

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