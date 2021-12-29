«Сделайте праздник самостоятельно»: как справиться с новогодней хандрой

Откуда перед Новым годом берется подавленное настроение, как его победить самостоятельно и как не спутать с более серьезным расстройством, разбиралась «Газета.Ru» с помощью клинического психолога Евгении Берёзы.

Депрессивные симптомы в дни перед новогодними праздниками — не редкость: по разным данным, с ними сталкивается около 20% людей, а среди тех, кто страдает от психических расстройств — более половины. В предпраздничные дни многие вместо радости чувствуют раздражение и подавленность, испытывают напряжение и усталость, с трудом засыпают и не могут сконцентрироваться на делах, не испытывают удовольствия от недавно любимых занятий.

Симптомы могут быть и более серьезными — так, в праздники почти на четверть повышается частота обращений к врачам в связи с паническими атаками.

Согласно данным Кливлендской клиники, новогоднюю депрессию могут спровоцировать многие факторы. В их числе — напряженный график: в конце года часто возрастает объем рабочих задач, а вдобавок нужно выбрать подарки близким, спланировать праздник, закупить продукты. Расстраивают и возросшие расходы — а если человек и до этого испытывал трудности с деньгами, праздничные траты могут обернуться для него финансовыми трудностями в январе, что не может не опечалить. Выбить из колеи может также подведение итогов года и понимание, что не сделал и половины из того, что планировал на прошлый Новый год.

«Конец года всегда характеризуется повышенной суетой, напряжением и стрессами.

Это и страх что-то не успеть, и серьезная финансовая нагрузка, начиная с уплаты налогов и заканчивая покупкой подарков, и подведение итогов уходящего года, — рассказала «Газете.Ru» клинический психолог Евгения Берёза. — Не всегда человек может остаться доволен собой, оглядываясь на прошедшие 12 месяцев. Кто-то вспомнит, что хотел освоить парашютный спорт и в прошлом январе давал себе такое обещание, но так его и не выполнил. Кто-то, вставая на весы, поймет, что план «похудеть» снова не воплотился в жизнь. Казалось бы, просто повседневные мелочи, но они приобретают для нас особый смысл в это непростое время подведения итогов».

Есть у предновогодней депрессии и другие причины, добавляет Берёза. В первую очередь — это завышенные ожидания от праздника и мечты о чуде, о детских ярких эмоциях, которые во взрослом возрасте в силу опыта испытывать довольно сложно.

«Для некоторых новогоднее «чудо» из года в год становится практически навязчивой идеей и ожиданием, что в ночь с 31 декабря на 1 января вдруг решатся все проблемы, прилетит волшебник и подарит эскимо и миллион долларов, — говорит психолог. — Такая довольно инфантильная позиция человека, не готового что-то делать для того, чтобы менять свою жизнь — может легко привести его к депрессивному состоянию, поскольку он (скорее всего) в очередной раз останется без чуда в новогоднюю ночь».

Россияне страдают от нехватки витамина D из-за короткого светового дня, который к 21-22 декабря достигает своего минимума. Серое небо и слякоть под ногами — частые спутники российской зимы — тоже не способствуют праздничному настроению.

«Еще один фактор, выбивающий вас в конце декабря из состояния равновесия — это особо остро ощущающееся одиночество, в период когда все рассказывают о своих планах провести праздники с семьей.

На новогодних плакатах на нас смотрят улыбающиеся многочисленные семейства в одинаковых пижамах, идеальные елки и уютные тапочки у камина. И снова нас подводит вечное желание сравнивать себя с окружающими, причем сравнение идет с идеальными картинками, не имеющими ничего общего с реальной жизнью, а потому — всегда не в нашу пользу», — добавляет Берёза.

Во время пандемии чувство одиночества приобрело невиданный размах — кто-то не может встретиться с близкими из-за ограничений на перемещение, а кто-то и вовсе потерял их из-за COVID-19. Все это накладывается на общую нервозную атмосферу и неясные перспективы, и многим становится уже не до праздника.

Важно не спутать предновогоднюю хандру с сезонным аффективным расстройством — более выраженными депрессивными периодами, повторяющимися в одно и то же время года, чаще всего с осени по весну. Если праздники давно закончились, а тоска и апатия по-прежнему не отступают, лучше не ждать, пока они пройдут сами, и обратиться к специалисту.

«Новогодняя хандра — это не классическая депрессия с полной апатией и отсутствием желания жить и действовать, хотя бы потому, что в самой традиции праздника всегда есть зерно надежды, что Новый год принесет перемены, и что все плохое останется в прошлом году, — говорит Берёза. — Это некий пункт перевала, который некоторым дается с трудом, но за ним всегда брезжит свет, новый год, новые планы, новые мечты».

Чтобы снизить риски появления новогодней хандры или справиться с уже появившейся, Берёза рекомендует, в первую очередь, не строить завышенных ожиданий от праздника и отпустить ситуацию.

«Во-вторых, не ждите, что кто-то прилетит к вам с праздником в мешке — сделайте себе праздник самостоятельно, — говорит она. — Подарите себе сами свой уют, радость, сделайте себе приятный подарок, украсьте дом, позовите друзей, сходите погулять на новогоднюю ярмарку, покатайтесь на коньках, найдите радость в повседневных мелочах».

Декабрь стоит постараться распланировать так, чтобы завершить все неотложные дела хотя бы за пару дней до новогодней ночи. Это даст возможность выспаться и немного восстановить силы перед праздниками.

Важно научиться следить за своими реакциями на окружающий мир, понимать, почему что-то может расстроить и фокусироваться на на том, что вас радует. Нет никаких правил и стандартов, как следует отмечать Новый год, подчеркивает Берёза.

«Делайте все так, как чувствуете именно вы», — говорит она.

Специалисты Национального альянса по психическим заболеваниям США рекомендуют также по возможности придерживаться привычного распорядка дня, высыпаться, выделять время на физические нагрузки (хотя бы прогулки), не объедаться и не злоупотреблять алкоголем, искать способы расслабиться — например, слушать любимую музыку.

Не потеряться в праздничном хаосе и не выйти за рамки бюджета помогут заранее составленные списки подарков, гостей и активностей. Однако важно оценивать ситуацию трезво и рассчитывать собственные силы, чтобы потом не разочароваться в результате.

Похожие рекомендации дают и психологи американской клиники Майо. Они советуют также не пытаться заставлять себя быть счастливым, если умер кто-то из родных или не удалось повидаться с близкими — лучше признать свои чувства и выплакаться, чем натягивать на лицо фальшивую улыбку.

Справиться с одиночеством поможет общение на различных мероприятиях и волонтерство — правда, в пандемию лучше ограничиться онлайн-событиями и соцсетями. С друзьями и родственниками тоже можно связаться через интернет и, например, пообщаться в видеочате.