Ученые в ЮАР раскрыли данные о смертности при штамме «омикрон»

Омикрон-штамм коронавируса на 75% вызывает меньше летальных исходов по сравнению со своими предшественниками, утверждают южноафриканские ученые. По данным медиков, из-за вызванного «омикроном» COVID-19 умерло 4,5% пациентов, а при других волнах коронавируса показатель достигал 21,3%. Кроме того, менее половины госпитализированных нуждаются в кислородной терапии.

Штамм «омикрон» оказался на 75% менее смертоносным, если сравнивать его с «дельтой» и другими вариантами коронавируса. Об этом заявили ученые из Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и специалисты из Университета Претории, передает газета The Telegraph.

Врачи изучали состояние пациентов, оказавшихся с COVID-19 в больницах города Цване, где произошла первоначальная вспышка заболевания «омикроном». По данным исследования, лишь 4,5% госпитализированных с этим штаммом скончались от коронавируса.

При этом от предыдущих штаммов, вроде исходной «альфы» или возникшей в Индии «дельты», умирало до 21,3% госпитализированных. Кроме того, лишь менее 50% больных с «омикроном» в больницах нуждаются в кислородной терапии – против 99,5% при прошлых волнах пандемии.

Наконец, в три раза снизилось число тех, кто нуждается в интенсивной терапии – 1% против 4,3% ранее. Ломота и лихорадка: названы симптомы COVID-19 при «омикрон»-штамме Врач из ЮАР назвал основные симптомы нового штамма коронавируса. По словам Унбена Пиллэя, вызванный... 01 декабря 13:47

Выписка ждет пациентов с «омикроном» также раньше – четыре дня против почти девяти дней.

«Снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице», — пишет британская газета о положении дел в Цване, где проводилось исследование.

По мнению ученых, скоро показатели заболеваемости и смертности полностью разделятся. Это закончит эпидемию и станет началом эндемической фазы.

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) доктор биологических наук Анча Баранова заявила в разговоре с «Лентой.ру», что после заболеваемости «омикрон»-штаммом коронавируса может наступить длительное метаболическое истощение, способное привести выздоровевшего человека к смерти.

По ее словам, молодые пациенты после выздоровления «более-менее нормально» переносят метаболический кризис, а пациентам в возрасте его преодолеть довольно тяжело. У пожилых будет длительное метаболическое истощение на фоне обострения других имеющихся заболеваний, указала биолог.

Таким образом, в России может нарастать дополнительная смертность, не связанная напрямую с самим коронавирусом.

16 декабря спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что организация располагает достаточным количеством информации, которая указывает на крайне быстрое распространение штамма «омикрон».

Как отметил эксперт, количество выявляемых случаев заболевания «омикроном» удваивается каждые два-три дня. Ученые назвали новый симптом при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса У людей, зараженных штаммом коронавируса «омикрон», может появиться «туман в голове». Об... 30 декабря 08:37

По словам Набарро, он «никогда не был более обеспокоен» распространением коронавирусной инфекции, чем сейчас. Он также подчеркнул, что только удача поможет избежать повышения смертности от коронавируса.

«Я полагаю, что в ближайшие недели появится весьма серьезная проблема», — дал прогноз спецпредставитель ВОЗ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в свою очередь, что все российские вакцины способны защитить человека от нового штамма, снизив риск тяжелого течения заболевания. Попова также заявила, что любые ПЦР-тесты, которые используют в России, могут выявить зараженных «омикроном».