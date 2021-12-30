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Наука

«Ажиотаж бессмысленный»: автор исследований о зле и аде объяснил миллионные траты

Философ Игорь Гаспаров назвал «абсолютно законными» траты ИФ РАН на изучение зла и ада

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Владимир Песня/РИА «Новости»
ИФ РАН потратил 742 тысячи рублей на исследование об аде и сущности зла, свидетельствует сайт госзакупок. Исполнителем договора стал сотрудник НИУ ВШЭ кандидат философских наук Игорь Гаспаров. Кроме того, Институт философии потратил 686 тысяч рублей на изучение проблемы зла и мистической теодицеи. Внимание к этим работам, деньги на которые выделяли через гранты от Российского научного фонда, может быть связано с недавним скандалом вокруг ИФ РАН.

Институт философии (ИФ) Российской академии наук (РАН) выделил несколько миллионов рублей на проведение исследований о зле и аде. Об этом со ссылкой на сайт госзакупок сообщает сайт «Гражданского контроля в сфере государственных закупок».

На исследование «Является ли злом существование ада» ИФ РАН потратил 742 тысячи рублей, а единственным поставщиком госзакупки указывается кандидат философских наук, сотрудник Воронежского государственного медицинского университета им. Бурденко и НИУ ВШЭ Игорь Гаспаров.

«Странно, что закупку институт провел у единственного поставщика, которым оказался молодой преподаватель из Воронежского медицинского (!) университета. Ведь торги по такой теме позволили бы посмотреть на техническое задание (параметры зла, ада, конкретные показатели) и создали бы конкурентную среду, прежде всего, для малого и среднего бизнеса», — говорится в материале.

Кроме того, по данным сайта госзакупок, ИФ РАН потратил 686 тысяч рублей ИФ выделил на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея» Богдана Фауля и 742 тысячи рублей на исследование «Бесполезная свобода и проблема ада». Единственный поставщик – кандидат философских наук Александр Мишура, научный сотрудник НИУ ВШЭ. Еще 667 тысяч рублей выделено было на научную работу «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX- нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни».

Как сообщает РБК, в Институте философии РАН на просьбу прокомментировать эти исследования ответили, что эти траты абсолютно законны, они произведены в рамках гранта.

«Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — заявили в институте.

Кандидат философских наук Игорь Гаспаров, автор исследования «Является ли злом существование ада», удивился вниманию журналистов и СМИ к его работе. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Тема, на самом деле, совершенно стандартная для аналитической работы. Я весь этот ажиотаж в прессе вижу, но он меня удивляет, потому что он совершенно бессмысленный», — объяснил Гаспаров.

По его словам, тему считают странной только те, кто не занимаются данными вопросами. «Это научное исследование, в кабинете написано, поверьте, там ничего такого нет», — отметил ученый.

Кратко излагать суть своего исследования Гаспаров не стал. Предполагается, что окончательная статья с выводами выйдет через несколько дней. «Подождите пару дней, сейчас она выйдет совершенно официально», — сказал кандидат философских наук.

На минувшей неделе в ИФ РАН произошел скандал, связанный с назначением нового руководителя института. Вместо возглавлявшего ИФ на протяжении шести лет академика Андрея Смирнова Минобрнауки назначило и. о. директора кандидата наук Анатолия Черняева. Его в институте назвали «кандидатом наук без имени в научном мире и какой-либо поддержки в коллективе», передает Русская служба «Би-би-си».

Сотрудники института бойкотировали нового директора, и через неделю министерство пошло на уступки – врио был назначен бывший руководитель ИФ РАН Абдусалам Гусейнов, являвшийся также научным руководителем института.

Руководитель сектора института русской философии Владимир Сидорин в разговоре с журналистами «Би-би-си» назвал ситуацию попыткой рейдерского захвата ИФ РАН. «Это попытка каких-то групп с помощью интриг захватить Институт философии для своих каких-то целей», — сказал ученый.

Отмечается, что несколько статей с критикой в адрес ИФ РАН на фоне назначения Черняева выпустил телеканал «Царьград». Экс-директора Смирнова, в частности, это СМИ критиковало за «продвижение исламских ценностей», а его заместителя Юлию Синеокую — за «популяризацию философии Ницше». Ученые занимаются этими темами профессионально.

Источник «Би-би-си» сообщил, что у Анатолия Черняева произошел конфликт с руководством ИФ РАН из-за его публичной критики в адрес директора. После этого, по словам собеседника издания, Черняева сняли с должностей, он не смог переизбраться в ученый совет института. Сообщается также, что Черняев может быть связан в владельцем «Царьграда» православным бизнесменом Константином Малофеевым, однако в пресс-службе предпринимателя заявили, что он непричастен к ситуации.

«Однако полностью приветствует смену одиозного русофобского руководства института и удивляется, как долго этот рудимент колониальных либеральных лихих 90-х годов мог проработать в системе РАН», — говорится в заявлении пресс-службы Малофеева (цитата по «Би-би-си»).

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